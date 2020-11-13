Руководитель Россотрудничества посетил Российский центр науки и культуры в Анкаре

АНКАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков посетил в пятницу Российский центр науки и культуры в Анкаре.

"13 ноября 2020 года после участия в Международной конференции по содействию возвращению беженцев и восстановлению Сирийской Арабской Республики в Дамаске (Сирия) руководитель федерального агентства "Россотрудничество" Евгений Примаков в составе делегации прибыл в Анкару, где также посетил Российский центр науки и культуры. Визит прошел в неофициальной обстановке. Евгений Примаков встретился с коллективом сотрудников РЦНК, ознакомился с работой центра, его материально-технической базой, дистанционными образовательными ресурсами, деятельностью Методического центра русского языка", - отмечается в сообщении РЦНК.

Кроме того, "в рамках встречи были обсуждены актуальные вопросы реализации проектов в области образования, науки и культуры, стоящие перед коллективом загранучреждения". "На площадке представительства на регулярной основе проводятся концерты, выставки, круглые столы, видеоконференции, презентации образовательных услуг ведущих российских вузов. РЦНК проводит активную деятельность по популяризации русского языка как неотъемлемой части мировой культуры и инструмента межнационального и делового общения, сохранению и укреплению российского культурно-гуманитарного пространства", - добавили в центре.

25 июня 2020 года указом президента России Владимира Путина Евгений Примаков был назначен руководителем Россотрудничества. На посту главы ведомства он сменил Элеонору Митрофанову, которая перешла на работу в МИД РФ, став послом по особым поручениям.