Выпускники профильных программ "Сириуса" будут получать стипендии в размере 240 тыс. руб.

СОЧИ, 13 ноября. /ТАСС/. Выпускники профильных программ "Сириуса", поступившие в высшие учебные заведения или научные организации, а также продолжающие спортивную карьеру, ежегодно будут получать стипендии в размере 240 тыс. рублей, также стимулирующие выплаты предусмотрены для подготовивших их педагогов. Об этом в ходе заседания попечительского совета фонда "Талант и успех" сообщила руководитель фонда и образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

"Мы проработали и предлагаем учредить дополнительную программу поддержки нашим фондом самых выдающихся учеников "Сириуса" по всем нашим направлениям и их педагогов, а именно учредить 250 стипендий фонда ежегодно своим ученикам, поступившим на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры <...>, продолжающим артистическую либо спортивную карьеру в юниорском возрасте, в размере 240 тыс. рублей в год", - сказала Шмелева.

Она добавила, что для педагогов и личных тренеров, подготовивших стипендиатов, предусмотрены одна тысяча грантов в размере 240 тыс. рублей. Еще 2 тыс. грантов ежегодно в размере до 50 тыс. рублей будут направляться на посещение стипендиатами научных и отраслевых конференций, направленных на профессиональное развитие и содействие трудоустройству.

"Мы уделяем внимание повышению квалификации педагогов по всем направлениям. Считаем, что необходимо расширять программу квалификации и детских тренеров. Просили бы рассмотреть возможность увеличения финансирования фонда и в части повышения квалификации педагогов и тренеров", - сказала она.

Центр "Сириус" открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет). Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.