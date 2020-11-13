ЗАГСы Чувашии начали прием посетителей по предварительной записи

ТАСС, 13 ноября. Прием посетителей в органах ЗАГС Чувашии с пятницы начался по предварительной записи из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении, распространенном Государственной службой республики по делам юстиции.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 13 ноября 2020 года обслуживание заявителей во всех отделах ЗАГС Чувашской Республики временно будет осуществляться по предварительной записи по телефону или через единый портал государственных и муниципальных услуг", - отмечается в сообщении.

Будущим молодоженам, которые подали заявление о заключении брака в торжественной обстановке, рекомендуется провести неторжественную церемонию или перенести регистрацию на более поздний срок. Торжественные свадебные церемонии проводятся в органах ЗАГС с ограничениями. Одновременно в помещениях могут находиться не более 20 человек из расчета 1 человек на 4 кв. м, включая работников ЗАГСа. В помещениях необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м, а также использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

По данным министерства здравоохранения республики на 13 ноября, в Чувашии выявлено 10 769 случаев коронавируса. Выздоровел 9 331 человек, умерли 186 пациентов с подтвержденной инфекцией.