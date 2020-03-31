Около 1,5 тыс. онлайн-туров по недвижимости для торгов создадут в Москве

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Виртуальные 3D-туры по недвижимости, выставленной на торги в Москве, охватят в текущем году около 1,5 тысяч объектов, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"Виртуальный 3D-тур - удобный современный формат, который становится доступным для многих лотов на городских торгах. С начала года 3D-туры подготовлены для 700 объектов московской недвижимости, еще столько же будет отснято в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он отметил, что подобные туры делают участие в городских торгах более доступным и привлекательным. Благодаря им будущие участники торгов могут сэкономить время и получить информацию о каждом объекте, не посещая его. Виртуальный осмотр доступен на инвестиционном портале Москвы в карточке объекта недвижимости.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, слова которого приводятся в сообщении, добавил, что в 2019 году на объекты городской недвижимости претендовали по пять-шесть участников аукционов, а в этом году конкуренция достигла семи участников на лот. "Формат электронных процедур и возможность познакомиться с объектом через 3D-тур оказывают влияние на рост этого показателя. Сегодня за городскую недвижимость можно бороться прямо за экраном своего компьютера или при помощи смартфона", - пояснил он.