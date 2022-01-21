В Госдуме заявили, что Россия не может допустить, чтобы убивали живущих в Донбассе россиян

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия будет принимать все меры в рамках международного права и своей конституции для защиты граждан РФ, которые живут на территории Донбасса. Об этом в пятницу заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ("Единая Россия").

"Мы не можем допустить, чтобы убивали граждан России, проживающих на территории Донбасса. И мы будем принимать все меры [в рамках] международного права, нашей конституции по защите граждан Российской Федерации", - сказал депутат в эфире телеканала "Россия-24", заметив, что с такими обещаниями выступали единороссы в ходе предвыборной думской кампании.

"Конечно, мы надеялись, что западные страны принудят Украину к выполнению минских соглашений, что прекратится война. Но мы видим, что каждый день на территории Украины садятся военные самолеты НАТО и каждый день нагружают Украину летальным оружием, тем оружием, которое будет убивать в том числе и граждан РФ, этого допустить нельзя", - добавил парламентарий.

Водолацкий указал, что сегодня российские власти принимают "все меры для того, чтобы было подписано соглашение с НАТО, с США", обеспечивающее безопасность России и ее граждан, "русского мира, куда входят в том числе и жители Донбасса".