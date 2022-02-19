Быков считает, что матч российских хоккеистов с финнами на Олимпиаде будет непростым

ТАСС, 19 февраля. Матч сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине против финнов наверняка выдастся непростым и будет хорошим противостоянием интересных соперников со своими амбициями. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В воскресенье хоккеисты сборной России сыграют в финальном матче олимпийского турнира с командой Финляндии. Начало - 7:10 мск.

"Ожидания только положительные, наверняка матч выдастся непростым. Каждая игра по-своему сложна, потому что это отдельный соперник со своим почерком, хоккеем, стилем и желаниями победить нас. Финская сборная тоже постарается в финале победить нас. Наша задача в матче - забить на один гол больше, получая от игры удовольствие. Это будет хороший матч сильных, интересных соперников со своими амбициями", - сказал Быков.

"Финны - команда более опытная, взрослая, а наша - сбалансированная и молодая. Это будет матч задора против опыта, интересно будет на это посмотреть. Наше главное преимущество - нестандартность мышления и действий при всем техническом потенциале, который есть у ребят. Мы всегда этим славились и всегда будем побеждать таких правильных соперников", - добавил он.

Бронзовыми призерами стали словаки, обыгравшие в матче за третье место команду Швеции (4:0).