Глава Huawei в России: Мы работаем, чтобы приблизить цифровое будущее РФ

Генеральный директор Huawei в России Эйден У на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне рассказал ТАСС о будущем сети пятого поколения в России, новинках Huawei и перспективах инновационных технологий. Российско-китайские отношения за несколько последних лет заметно укрепились, а объем торговли между двумя странами достиг 100 млрд долларов. Каков вклад Huawei в эти показатели? В этот новый непростой с экономической и политической точек зрения период отрадно наблюдать стремительный рост сотрудничества между нашими странами. На российском рынке Huawei работает уже более 20 лет, и мы, несомненно, внесли свой вклад в эти цифры и ожидаем дальнейшего прогресса в отношениях двух стран, особенно в области цифровой экономики. Мы положительно оцениваем результаты своей работы на российском рынке в 2018 году. Например, в прошлом году смартфоны Huawei опередили по объемам продаж Apple и Samsung, и, конечно, мы рады, что наши телефоны нравятся российским потребителям и завоевывают их доверие.

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В прошлом году Huawei подписала множество соглашений. Как это повлияло на рост вашего бизнеса в России? Действительно, 2018 год был очень насыщенным для нас. Мы укрепили сотрудничество с нашими основными партнерами - операторами связи, а также наладили взаимодействие с новыми ключевыми клиентами, среди которых Правительство Москвы, Правительство Республики Татарстан, Сбербанк, ВТБ и др. Также в прошлом году мы подписали соглашение о партнерстве с Инновационным центром "Сколково" с целью совместных разработок. В прошлом году Huawei заключила ряд соглашений с российскими телеком-операторами по развитию 5G. На какой стадии находятся эти проекты? В плане развития целевой 5G-сети Huawei совместно с операторами связи создали инфраструктуру 5G Ready. Например, в Санкт-Петербурге с "МегаФоном" создали Tech City и повысили характеристики сетей 4G и 4,5G. В плане пользовательских кейсов мы также развернули сотрудничество по ряду проектов с операторами и вертикальными отраслями. Например, eMBB на базе сети 5G открывают новые услуги в сфере развлечений и досуга. Совместно с "Ростелекомом" мы продемонстрировали VR-трансляцию футбольного матча в 360°, совместно с VEON - организовали голографический звонок. С "МегаФоном" провели панорамную (360°) прямую трансляцию. Что касается отраслей, то с КамАЗом, "Яндексом" и другими партнерами мы активно работаем в сфере беспилотного транспорта. Совместно с "МегаФоном" продемонстрировали телемедицинские системы для детских больниц и медицинских пунктов в удаленных регионах. Вместе с операторами связи и отраслевыми партнерами мы вкладываемся в формирование будущего 5G-рынка в России. В последнее время в СМИ разных стран появляются сообщения о претензиях США к оборудованию Huawei. Что, на ваш взгляд, стоит за ними на самом деле? Как это повлияло на ваши отношения с российскими клиентами? Мы работаем в 170 с лишним странах и регионах и строго соблюдаем национальные законодательства - США не исключение. Более 3 млрд человек в мире пользуются услугами на базе оборудования Huawei, и на протяжении более чем 30 лет никаких проблем не возникало. У компании нулевая доля рынка в США, при этом именно они сомневаются в безопасности оборудования. Мы надеемся, что США, а также Канада и некоторые другие страны после тщательного изучения вопроса сделают справедливые выводы и закроют эту тему. Российские клиенты и партнеры солидарны с нами, и эта поддержка для нас сейчас очень важна. Мы очень за нее благодарны и не обманем доверие российских партнеров, мы намерены постоянно увеличивать инвестиции в российский рынок. Мы предложим России еще больше новых решений, развивая ИКТ в стране. Сегодня мы постоянно слышим о 5G, искусственном интеллекте, интернете вещей и других новых технологиях. Какие из них наиболее востребованы на российском рынке и какие самые перспективные? ​Самые перспективные технологии имеют кодовое название - ABC. "А" - это искусственный интеллект. Как на данном этапе, так и в будущем эта технология, по моему мнению, будет наиболее популярной в России благодаря активной разработке программного обеспечения и обучению лучших софтверных инженеров в стране. "B" - большие данные. Каждое устройство сейчас работает с огромным набором оперативных данных. А технологии и сервисы, построенные на больших данных, в первую очередь о людях и для людей, для общества - это и определяет цифровую трансформацию. И, наконец, "C" - облачные технологии, которые позволяют хранить большие объемы данных как обычным потребителям, так и бизнесу. Ранее мы проводили в России опрос, по результатам которого треть россиян отметили, что 5G - это ключевая технология для продвижения цифровой экономики в стране. В прошлом году немало операторов, а также других участников отрасли начали демонстрировать 5G-услуги. Мы считаем, что если 4G изменило нашу жизнь, то 5G изменит наше общество. Вместе с приходом 5G на рынок хлынет поток новых услуг и возможностей. Например, появятся новые сервисы - такие как "умный город", телемедицина, AR/VR, 4К-видео, беспилотные автомобили и многое другое. Совместно с операторами и отраслевыми партнерами Huawei готова встретить новую эпоху.

Как будет развиваться 5G в 2019 году и какую роль в этом сыграет ваша компания? Чего ждут в разных странах и отраслях от внедрения этой технологии? Каковы, на ваш взгляд, будут совокупные затраты на развитие 5G в России в ближайшие три года? 5G будет развиваться очень быстрыми темпами: мы наблюдаем, что сроки между утверждением стандарта и появлением коммерческих решений, а также полной экосистемы постоянно сокращаются. Так, для технологии 3G от утверждения до разработки терминалов прошло два-три года, для 4G этот срок составил полтора-два года, а от утверждения до коммерческого внедрения 5G прошло всего полгода. Huawei стоит в авангарде развития 5G, и мы уже сейчас располагаем технологиями и решениями, которые сделают этот стандарт для операторов безопасным и простым в развертывании. В 2019 году будут обсуждаться решения по радиочастотным диапазонам и строительству сети. Совместно с операторами связи и отраслевыми партнерами мы будем заниматься сертификацией технологий, подготовкой кадров, а также открытием пилотных зон 5G. Одновременно мы будем работать над полномасштабной трансформацией сети в сторону 5G Ready, которая затронет транспортную и базовую сети, базовые станции и радиоинтерфейс. Эта подготовка нужна для быстрого развертывания 5G сразу же после освобождения радиочастотных диапазонов. Например, в Корее за три месяца в 5G-диапазонах заработало 5500 станций, а за следующие четыре месяца - 10 000. Изменения, которые придут с 5G, наиболее актуальны для вертикальных отраслей. Высокая скорость передачи данных позволит нам насладиться цифровой жизнью, а это 4K/8K-видео, VR. Большая емкость позволит объединить в сеть бесчисленное количество устройств и создать интернет вещей, а это умные города, умный транспорт. Низкие задержки - это телемедицина и беспилотные автомобили. В январе 2019 года в китайской провинции Фуцзянь уже провели первую в мире удаленную медицинскую операцию. Ожидания, конечно, очень большие: как уже было упомянуто, 5G - это фундамент для многих других технологий. Так что инвестиции требуются достаточно серьезные, но они, безусловно, необходимы. Уже сейчас российское правительство стимулирует развитие 5G: совместно с регулирующими организациями и операторами проводит обсуждения по 5G-диапазонам, стандартам базовых станций и другим стратегическим вопросам. Мы верим, что в течение ближайших трех лет 5G в России получит серьезное развитие. Huawei представила первый 5G-смартфон на MWC 2019. Когда он появится на российском рынке, ведь в стране пока еще нет коммерческих 5G-сетей? После глобального анонса на MWC мы надеемся представить 5G-смартфон и в России, когда наступит подходящий момент. Понятно, что полностью раскрыть потенциал этого смартфона можно будет только после коммерческого запуска 5G, но он поддерживает и все предыдущие стандарты, так что смартфон может работать в сетях 4G, 3G и даже 2G. На международном рынке смартфон Mate X появится летом 2019 года, о запуске в России мы сообщим позднее. На MWC 2019 вы представили первый в мире процессор для базовых станций 5G. В чем его принципиальное отличие? Процессор, который был анонсирован на MWC, называется "Тяньган" (Huawei Tiangang). Это первый в мире чипсет для базовых станций 5G. Он обладает крайне высокой интегральностью, высокой вычислительной мощностью и поддерживает широчайший спектр частотных диапазонов. Эта технология позволит уменьшить размеры базовой станции более чем вдвое и на 23% снизить ее общий вес. Время монтажа по сравнению с базовой станцией 4G также уменьшится в два раза. В прошлом году Huawei запустила в России облачный сервис Huawei Cloud. Можно ли уже подвести итоги работы данного направления за прошедший год? Как вы планируете развивать его в этом году? По обратной связи от наших клиентов мы видим, что Huawei Cloud уже заручилось поддержкой большого числа пользователей. В связи с этим наша компания готова и дальше наращивать инвестиции и расширять ресурсную базу этого дивизиона в России. Так, в марте мы запускаем три новых центра обработки данных, в результате в 2019 году мы будем предоставлять еще 40 новых услуг, а в общей сложности мы сможем предлагать около 160 видов услуг. Мы обладаем большим опытом предоставления услуг в мире и можем быстро и качественно развернуть их в России. Например, ранее мы уже запускали партнерские облака совместно с Deutsche Telekom, Telefonica и Orange - но тогда все облачные сервисы предоставлялись под брендом операторов. В России впервые за пределами Китая был создан облачный бизнес под собственным брендом Huawei, поскольку именно российский офис первым разработал и обосновал свою концепцию. Естественно, перед запуском мы тщательно исследовали рынок, увидели, что запрос на такой продукт есть и что инвестиции должны окупиться. Huawei Cloud - это отдельное большое направление услуг, мы пользуемся ими сами и предоставляем их клиентам. Сегодня бизнес-процессы мигрируют в облако: растет спрос на облачные сервисы, в облака переходят телеком-решения, видеоплатформы и многое другое, а новые услуги сразу создаются с расчетом на облако. Huawei Cloud повысит эффективность инфраструктуры предприятий, оптимизирует их расходы и так далее. При этом Huawei Cloud предлагает как промышленные услуги, так и сервисы для конечных пользователей, доступные через мобильные устройства, - например, облачный сетевой диск или резервная копия контакт-листа, то есть эта облачная структура универсальна. Кроме того, мы надеемся с помощью наших технологий создать для местных предприятий надежную, безопасную и устойчивую облачную платформу хранения данных. Мы также намерены совместно с местными и глобальными партнерами построить на базе Huawei Cloud экосистемы для интернета вещей, технологий искусственного интеллекта, 5G и др. Считаю, что это поможет как российскому правительству, так и предприятиям скорее реализовать программу цифровой трансформации. Тогда же открылась первая в России лаборатория Huawei OpenLab. Каких результатов компании удалось достичь за первый год работы лаборатории? Huawei OpenLab - это важная составляющая нашей экосистемы в России. Основная функция лаборатории - тестирование наших международных решений в условиях российских партнеров и клиентов. На данный момент мы сотрудничаем с 35 разработчиками ПО и системными интеграторами в таких сферах, как цифровые финансы, умный город, безопасный город и т. д.