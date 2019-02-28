Глава Huawei в России: Мы работаем, чтобы приблизить цифровое будущее РФ

Генеральный директор Huawei в России Эйден У на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне рассказал ТАСС о будущем сети пятого поколения в России, новинках Huawei и перспективах инновационных технологий.
Российско-китайские отношения за несколько последних лет заметно укрепились, а объем торговли между двумя странами достиг 100 млрд долларов. Каков вклад Huawei в эти показатели?
В этот новый непростой с экономической и политической точек зрения период отрадно наблюдать стремительный рост сотрудничества между нашими странами. На российском рынке Huawei работает уже более 20 лет, и мы, несомненно, внесли свой вклад в эти цифры и ожидаем дальнейшего прогресса в отношениях двух стран, особенно в области цифровой экономики. Мы положительно оцениваем результаты своей работы на российском рынке в 2018 году. Например, в прошлом году смартфоны Huawei опередили по объемам продаж Apple и Samsung, и, конечно, мы рады, что наши телефоны нравятся российским потребителям и завоевывают их доверие.
В прошлом году Huawei подписала множество соглашений. Как это повлияло на рост вашего бизнеса в России?
Действительно, 2018 год был очень насыщенным для нас. Мы укрепили сотрудничество с нашими основными партнерами - операторами связи, а также наладили взаимодействие с новыми ключевыми клиентами, среди которых Правительство Москвы, Правительство Республики Татарстан, Сбербанк, ВТБ и др. Также в прошлом году мы подписали соглашение о партнерстве с Инновационным центром "Сколково" с целью совместных разработок.
В прошлом году Huawei заключила ряд соглашений с российскими телеком-операторами по развитию 5G. На какой стадии находятся эти проекты?
В плане развития целевой 5G-сети Huawei совместно с операторами связи создали инфраструктуру 5G Ready. Например, в Санкт-Петербурге с "МегаФоном" создали Tech City и повысили характеристики сетей 4G и 4,5G.
В плане пользовательских кейсов мы также развернули сотрудничество по ряду проектов с операторами и вертикальными отраслями. Например, eMBB на базе сети 5G открывают новые услуги в сфере развлечений и досуга. Совместно с "Ростелекомом" мы продемонстрировали VR-трансляцию футбольного матча в 360°, совместно с VEON - организовали голографический звонок. С "МегаФоном" провели панорамную (360°) прямую трансляцию. Что касается отраслей, то с КамАЗом, "Яндексом" и другими партнерами мы активно работаем в сфере беспилотного транспорта. Совместно с "МегаФоном" продемонстрировали телемедицинские системы для детских больниц и медицинских пунктов в удаленных регионах. Вместе с операторами связи и отраслевыми партнерами мы вкладываемся в формирование будущего 5G-рынка в России.
В последнее время в СМИ разных стран появляются сообщения о претензиях США к оборудованию Huawei. Что, на ваш взгляд, стоит за ними на самом деле? Как это повлияло на ваши отношения с российскими клиентами?
Мы работаем в 170 с лишним странах и регионах и строго соблюдаем национальные законодательства - США не исключение. Более 3 млрд человек в мире пользуются услугами на базе оборудования Huawei, и на протяжении более чем 30 лет никаких проблем не возникало. У компании нулевая доля рынка в США, при этом именно они сомневаются в безопасности оборудования. Мы надеемся, что США, а также Канада и некоторые другие страны после тщательного изучения вопроса сделают справедливые выводы и закроют эту тему. Российские клиенты и партнеры солидарны с нами, и эта поддержка для нас сейчас очень важна. Мы очень за нее благодарны и не обманем доверие российских партнеров, мы намерены постоянно увеличивать инвестиции в российский рынок. Мы предложим России еще больше новых решений, развивая ИКТ в стране.
Сегодня мы постоянно слышим о 5G, искусственном интеллекте, интернете вещей и других новых технологиях. Какие из них наиболее востребованы на российском рынке и какие самые перспективные?
Самые перспективные технологии имеют кодовое название - ABC. "А" - это искусственный интеллект. Как на данном этапе, так и в будущем эта технология, по моему мнению, будет наиболее популярной в России благодаря активной разработке программного обеспечения и обучению лучших софтверных инженеров в стране. "B" - большие данные. Каждое устройство сейчас работает с огромным набором оперативных данных. А технологии и сервисы, построенные на больших данных, в первую очередь о людях и для людей, для общества - это и определяет цифровую трансформацию. И, наконец, "C" - облачные технологии, которые позволяют хранить большие объемы данных как обычным потребителям, так и бизнесу.
Ранее мы проводили в России опрос, по результатам которого треть россиян отметили, что 5G - это ключевая технология для продвижения цифровой экономики в стране. В прошлом году немало операторов, а также других участников отрасли начали демонстрировать 5G-услуги. Мы считаем, что если 4G изменило нашу жизнь, то 5G изменит наше общество. Вместе с приходом 5G на рынок хлынет поток новых услуг и возможностей. Например, появятся новые сервисы - такие как "умный город", телемедицина, AR/VR, 4К-видео, беспилотные автомобили и многое другое. Совместно с операторами и отраслевыми партнерами Huawei готова встретить новую эпоху.
Как будет развиваться 5G в 2019 году и какую роль в этом сыграет ваша компания? Чего ждут в разных странах и отраслях от внедрения этой технологии? Каковы, на ваш взгляд, будут совокупные затраты на развитие 5G в России в ближайшие три года?
5G будет развиваться очень быстрыми темпами: мы наблюдаем, что сроки между утверждением стандарта и появлением коммерческих решений, а также полной экосистемы постоянно сокращаются. Так, для технологии 3G от утверждения до разработки терминалов прошло два-три года, для 4G этот срок составил полтора-два года, а от утверждения до коммерческого внедрения 5G прошло всего полгода. Huawei стоит в авангарде развития 5G, и мы уже сейчас располагаем технологиями и решениями, которые сделают этот стандарт для операторов безопасным и простым в развертывании.
В 2019 году будут обсуждаться решения по радиочастотным диапазонам и строительству сети. Совместно с операторами связи и отраслевыми партнерами мы будем заниматься сертификацией технологий, подготовкой кадров, а также открытием пилотных зон 5G. Одновременно мы будем работать над полномасштабной трансформацией сети в сторону 5G Ready, которая затронет транспортную и базовую сети, базовые станции и радиоинтерфейс. Эта подготовка нужна для быстрого развертывания 5G сразу же после освобождения радиочастотных диапазонов. Например, в Корее за три месяца в 5G-диапазонах заработало 5500 станций, а за следующие четыре месяца - 10 000.
Изменения, которые придут с 5G, наиболее актуальны для вертикальных отраслей. Высокая скорость передачи данных позволит нам насладиться цифровой жизнью, а это 4K/8K-видео, VR. Большая емкость позволит объединить в сеть бесчисленное количество устройств и создать интернет вещей, а это умные города, умный транспорт. Низкие задержки - это телемедицина и беспилотные автомобили. В январе 2019 года в китайской провинции Фуцзянь уже провели первую в мире удаленную медицинскую операцию.
Ожидания, конечно, очень большие: как уже было упомянуто, 5G - это фундамент для многих других технологий. Так что инвестиции требуются достаточно серьезные, но они, безусловно, необходимы. Уже сейчас российское правительство стимулирует развитие 5G: совместно с регулирующими организациями и операторами проводит обсуждения по 5G-диапазонам, стандартам базовых станций и другим стратегическим вопросам. Мы верим, что в течение ближайших трех лет 5G в России получит серьезное развитие.
Huawei представила первый 5G-смартфон на MWC 2019. Когда он появится на российском рынке, ведь в стране пока еще нет коммерческих 5G-сетей?
После глобального анонса на MWC мы надеемся представить 5G-смартфон и в России, когда наступит подходящий момент. Понятно, что полностью раскрыть потенциал этого смартфона можно будет только после коммерческого запуска 5G, но он поддерживает и все предыдущие стандарты, так что смартфон может работать в сетях 4G, 3G и даже 2G. На международном рынке смартфон Mate X появится летом 2019 года, о запуске в России мы сообщим позднее.
На MWC 2019 вы представили первый в мире процессор для базовых станций 5G. В чем его принципиальное отличие?
Процессор, который был анонсирован на MWC, называется "Тяньган" (Huawei Tiangang). Это первый в мире чипсет для базовых станций 5G. Он обладает крайне высокой интегральностью, высокой вычислительной мощностью и поддерживает широчайший спектр частотных диапазонов. Эта технология позволит уменьшить размеры базовой станции более чем вдвое и на 23% снизить ее общий вес. Время монтажа по сравнению с базовой станцией 4G также уменьшится в два раза.
В прошлом году Huawei запустила в России облачный сервис Huawei Cloud. Можно ли уже подвести итоги работы данного направления за прошедший год? Как вы планируете развивать его в этом году?
По обратной связи от наших клиентов мы видим, что Huawei Cloud уже заручилось поддержкой большого числа пользователей. В связи с этим наша компания готова и дальше наращивать инвестиции и расширять ресурсную базу этого дивизиона в России. Так, в марте мы запускаем три новых центра обработки данных, в результате в 2019 году мы будем предоставлять еще 40 новых услуг, а в общей сложности мы сможем предлагать около 160 видов услуг.
Мы обладаем большим опытом предоставления услуг в мире и можем быстро и качественно развернуть их в России. Например, ранее мы уже запускали партнерские облака совместно с Deutsche Telekom, Telefonica и Orange - но тогда все облачные сервисы предоставлялись под брендом операторов. В России впервые за пределами Китая был создан облачный бизнес под собственным брендом Huawei, поскольку именно российский офис первым разработал и обосновал свою концепцию. Естественно, перед запуском мы тщательно исследовали рынок, увидели, что запрос на такой продукт есть и что инвестиции должны окупиться.
Huawei Cloud - это отдельное большое направление услуг, мы пользуемся ими сами и предоставляем их клиентам. Сегодня бизнес-процессы мигрируют в облако: растет спрос на облачные сервисы, в облака переходят телеком-решения, видеоплатформы и многое другое, а новые услуги сразу создаются с расчетом на облако. Huawei Cloud повысит эффективность инфраструктуры предприятий, оптимизирует их расходы и так далее. При этом Huawei Cloud предлагает как промышленные услуги, так и сервисы для конечных пользователей, доступные через мобильные устройства, - например, облачный сетевой диск или резервная копия контакт-листа, то есть эта облачная структура универсальна.
Кроме того, мы надеемся с помощью наших технологий создать для местных предприятий надежную, безопасную и устойчивую облачную платформу хранения данных. Мы также намерены совместно с местными и глобальными партнерами построить на базе Huawei Cloud экосистемы для интернета вещей, технологий искусственного интеллекта, 5G и др. Считаю, что это поможет как российскому правительству, так и предприятиям скорее реализовать программу цифровой трансформации.
Тогда же открылась первая в России лаборатория Huawei OpenLab. Каких результатов компании удалось достичь за первый год работы лаборатории?
Huawei OpenLab - это важная составляющая нашей экосистемы в России. Основная функция лаборатории - тестирование наших международных решений в условиях российских партнеров и клиентов. На данный момент мы сотрудничаем с 35 разработчиками ПО и системными интеграторами в таких сферах, как цифровые финансы, умный город, безопасный город и т. д.
Планируется увеличивать число партнерств и лабораторий по всей России?
Мы рассчитываем, что к концу 2019 года у нас будет более 70 партнеров. Я хотел бы отметить, что деятельность нашей лаборатории может предполагать и дистанционную работу. Все, что нужно нашим разработчикам и системным интеграторам для хорошего результата, - это доступ в интернет.
Получается, компания заинтересована в развитии научной деятельности в России? Ведется ли работа по развитию науки вне OpenLab?
В России очень богатая научно-исследовательская база, а также талантливые специалисты, особенно в области фундаментальных исследований. Сейчас здесь функционирует наш исследовательский институт с научными центрами в Москве и Санкт-Петербурге. Партнеры института - РАН, МГУ и другие ведущие научные структуры России. В будущем планируется открытие исследовательских центров и в других городах страны. Это позволит укрепить сотрудничество с российскими вузами, НИИ в области инновационных исследований и подготовки кадров.
Сколько вы планируете инвестировать в это направление в 2019 году?
Мы планируем удвоить наши инвестиции в эту область, особенно это касается сотрудничества с внешними партнерами. В прошлом году мы уже удвоили эту статью расходов и в этом году собираемся сделать как минимум то же самое. Конечно, нам потребуется поддержка со стороны партнеров. Также мы надеемся, что благодаря преимуществам нашей платформы удастся ускорить отраслевую реализацию результатов российских фундаментальных исследований и подготовить для российской отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) еще больше талантливых специалистов. В целом мы открыты для широкого сотрудничества с вузами, НИИ, инновационными парками и местными предприятиями.
Планируете ли вы сотрудничать с научными институтами?
В прошлом году мы официально подписали соглашение о сотрудничестве со "Сколково" и сейчас активно его развиваем. Мы благодарим "Сколково" за поддержку. В качестве примера можем привести совместную лабораторию, которую мы в скором времени откроем совместно со Сколковским институтом науки и технологий. Совместно с Фондом "Сколково" мы ведем активную работу над стартап-проектами. Наше сотрудничество охватывает перспективные технологии для таких сфер, как телекоммуникации, ИИ, сеть будущего, терминальные устройства будущего. Мы также надеемся начать совместную работу в области отраслевых стандартов, цифровой трансформации и др. и внести вклад в ускоренное развитие локальной ИКТ-экосистемы. Инновационный центр "Сколково" - это также хорошая база для исследований Huawei. Сейчас мы находимся на стадии выбора площадки для нашей исследовательской лаборатории. Мы рассчитываем, что в течение двух лет ее штат расширится до нескольких десятков сотрудников. Это хорошая возможность для дальнейшего углубления и расширения сотрудничества.
Еще прошлым летом обсуждалась возможность создания умных городов в российских городах-миллионниках. Есть ли уже конкретные проекты и если да, то в каких регионах?
Мы уже обсуждаем проекты умных городов с правительствами Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, и они очень важны для цифровой трансформации и создания совершенного интеллектуального мира связи. Кроме того, мы заключили соглашение о партнерстве с правительством Татарстана, в том числе для развития направлений "безопасный город" и "умный город". Первое из них создаст надежную базу для второго: чтобы город стал умным, его сначала необходимо сделать безопасным. Сейчас эксперты Huawei входят в рабочую группу Минстроя по этим направлениям. Для их развития необходима поддержка местных правительств и федеральных законодательных органов, и мы ведем диалог, чтобы приблизить цифровое будущее России.