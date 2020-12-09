Австралия: шок после публикации доклада о преступлениях спецназовцев в Афганистане

Утечка данных из секретного доклада Минобороны Австралии, а затем и публикация самого доклада о военных преступлениях австралийских спецназовцев, служивших в Афганистане, произвели в стране эффект разорвавшейся бомбы. Факты, изложенные в отчете судьи Пола Бреретона, которому правительство поручило расследовать этот скандал, повергли общество в шок. Бесчеловечность и жестокость, проявленная солдатами национальной армии, которых в Австралии традиционно уважали и которым привыкли доверять, оказались настолько чужды австралийцам, что до сих пор значительной части общества кажутся не вполне реальными.
Главные обвиняемые — элита ВС Австралии — военнослужащие специальной эскадрильи авиадесантной службы (Special AirService, SAS). Они служили в составе многонациональных сил, дислоцированных в Афганистане, но вместо обещанного мира принесли на эту землю нечто совсем другое. По словам командующего вооруженными силами Австралии генерала Ангуса Кэмпбелла, в ходе расследования было "абсолютно достоверно доказано", что австралийские спецназовцы совершили по меньшей мере 39 убийств и участвовали в эпизодах запугивания и унижения безоружных людей. Преступления, как заявлено, были совершены в период с 2005 по 2016 год. Расследование, итогом которого и стал отчет, началось в середине 2016-го и длилось чуть менее четырех лет, до конца 2019 года.
"Неудобная правда"
Впервые о преступлениях и противоправном поведении своих военнослужащих австралийцы, а затем и весь мир узнали от журналистов в 2017 году. В распоряжении вещательной корпорации Эй-би-си оказались некоторые свидетельства очевидцев и видеозапись с признаниями одного из спецназовцев, рассказавшего о том, что австралийские военнослужащие хладнокровно расстреливали безоружных людей, позднее подтасовывая доказательства правомерности своих действий. Результатом публикации этих сведений стало уголовное преследование самих журналистов. Их обвинили в нарушении государственной тайны, публикации секретных сведений, добытых неправомерным путем, и покушении на государственную безопасность.
Федеральная полиция Австралии провела обыски в домах сотрудников Эй-би-си и офисе корпорации, изъяв все, что так или иначе касалось "афганского досье", а после предъявила уголовные обвинения редактору, корреспонденту и ведущей новостей корпорации. В медиахолдинге News Corp, которому принадлежит контрольный пакет акций Эй-би-си, назвали происходящее "демонстрацией мер запугивания, применяемых к тем, кто стремится говорить неудобную правду", но федеральный суд постановил, что полиция действовала законно, а представители правительства ясно дали понять, что в данном случае ни о какой защите свободы слова и речи не будет. На реакцию других стран, в том числе России, призвавших к проведению расследования, просто не обратили внимания.
Не претерпела больших изменений эта позиция властей и после публикации отчета Бреретона. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в многочисленных комментариях раз за разом повторял, что все факты будут перепроверены "с большим уважением к солдатам и ветеранам" и никто "не позволит распространять мнение о возможных действиях одного солдата на всех" и бросать тень позора и недоверия на австралийских военнослужащих. Он ни разу и никому не пообещал, что виновные будут найдены и наказаны, и ограничился коротким заявлением о том, что "все процедуры будут проходить в соответствии с австралийским законодательством".
В режиме строгой секретности
Большая часть 400-страничного отчета о военных преступлениях засекречена. Известно, что он содержит показания более чем 420 свидетелей (еще часть очевидцев преступлений заявила о своей готовности дать показания после публикации отчета), порядка 25 тыс. фото- и видеоматериалов и несколько тысяч документов. Все они рассказывают о пытках и расстрелах мирных граждан, погибших в результате своеобразного "обряда посвящения", придуманного ветеранами для молодых солдат, об унижениях и издевательствах над беззащитными афганцами.
Австралия направила воинский контингент в Афганистан в 2001 году, в течение 13 лет его численность составляла в среднем 1500 военнослужащих. В декабре 2013 года военная база Тарин Кот в провинции Урузган была закрыта, а служившие там солдаты вернулись домой. С 2014 года в Афганистане остались порядка 300 австралийских солдат и офицеров, дислоцированных на международных базах близ Кабула.
С 2005 по 2019 год в рядах воинского контингента Австралии в Афганистане прошли службу около 25 тыс. солдат и офицеров. 261 военнослужащий получил ранения в ходе службы, 40 человек погибли.
Также стало известно и о том, что еще в 2015 году социолог Саманта Кромпвец, изучавшая культуру взаимоотношений среди военнослужащих, сообщала о преступлениях бойцов спецназа руководству Минобороны, однако расследование ее заявлений началось лишь год спустя и продвигалось не слишком быстро. А в июне 2017-го предварительный отчет и часть доказательной базы попала в руки журналистов, немедленно опубликовавших их.
В материалах Эй-би-си, позднее изъятых полицией, содержались десятки свидетельств о гибели детей и безоружных граждан, а также истории жестокого отношения к пленным и безоружным. Впрочем, отчет Бреретона и без этих подробностей потряс Австралию. Описанное в нем сам судья назвал "самым позорным и бесчестным эпизодом в истории австралийской армии". А представивший его публике генерал Кэмпбелл пообещал, что за ним последуют "весьма значительные оперативные и организационные изменения".
Первые итоги
После публикации доклада прошло почти три недели. За это время был расформирован элитный полк спецназа ВС Австралии (тот самый, солдаты которого были отмечены в докладе) и принято решение о том, что его номер и название навсегда исчезнут из обращения ведомства. 13 солдат и офицеров, оказавшихся свидетелями преступлений, получили уведомление об увольнении из рядов ВС Австралии, но они могут оспорить это решение, на что им дали 14 дней. Дела еще 19 человек, среди которых действующие и бывшие военнослужащие, были переданы в Федеральную полицию Австралии для уголовного расследования.
Набирающий обороты скандал нанес серьезный урон имиджу страны и ее правительства, не сумевшего вовремя найти достойный ответ на выдвинутые обвинения, признать правду и пообещать сделать все возможное, чтобы этот ужас не повторился. Но самое главное, и это признают сами австралийцы, он стал огромным психологическим ударом по самим вооруженным силам страны, которые до этого считались не только эталоном честности, преданности долгу, но и мерилом высоких моральных и нравственных устоев нынешнего австралийского общества.
Чем закончится эта история для страны, пока совершенно неочевидно. А вот позиция австралийского правительства — напротив, предельно ясна: сам факт публикации доклада уже является победой демократии, а в том, что считать военным преступлением, а что нет — надо еще разобраться.