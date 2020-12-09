Австралия: шок после публикации доклада о преступлениях спецназовцев в Афганистане

Утечка данных из секретного доклада Минобороны Австралии, а затем и публикация самого доклада о военных преступлениях австралийских спецназовцев, служивших в Афганистане, произвели в стране эффект разорвавшейся бомбы. Факты, изложенные в отчете судьи Пола Бреретона, которому правительство поручило расследовать этот скандал, повергли общество в шок. Бесчеловечность и жестокость, проявленная солдатами национальной армии, которых в Австралии традиционно уважали и которым привыкли доверять, оказались настолько чужды австралийцам, что до сих пор значительной части общества кажутся не вполне реальными.

Главные обвиняемые — элита ВС Австралии — военнослужащие специальной эскадрильи авиадесантной службы (Special AirService, SAS). Они служили в составе многонациональных сил, дислоцированных в Афганистане, но вместо обещанного мира принесли на эту землю нечто совсем другое. По словам командующего вооруженными силами Австралии генерала Ангуса Кэмпбелла, в ходе расследования было "абсолютно достоверно доказано", что австралийские спецназовцы совершили по меньшей мере 39 убийств и участвовали в эпизодах запугивания и унижения безоружных людей. Преступления, как заявлено, были совершены в период с 2005 по 2016 год. Расследование, итогом которого и стал отчет, началось в середине 2016-го и длилось чуть менее четырех лет, до конца 2019 года.

"Неудобная правда"

Впервые о преступлениях и противоправном поведении своих военнослужащих австралийцы, а затем и весь мир узнали от журналистов в 2017 году. В распоряжении вещательной корпорации Эй-би-си оказались некоторые свидетельства очевидцев и видеозапись с признаниями одного из спецназовцев, рассказавшего о том, что австралийские военнослужащие хладнокровно расстреливали безоружных людей, позднее подтасовывая доказательства правомерности своих действий. Результатом публикации этих сведений стало уголовное преследование самих журналистов. Их обвинили в нарушении государственной тайны, публикации секретных сведений, добытых неправомерным путем, и покушении на государственную безопасность.

Федеральная полиция Австралии провела обыски в домах сотрудников Эй-би-си и офисе корпорации, изъяв все, что так или иначе касалось "афганского досье", а после предъявила уголовные обвинения редактору, корреспонденту и ведущей новостей корпорации. В медиахолдинге News Corp, которому принадлежит контрольный пакет акций Эй-би-си, назвали происходящее "демонстрацией мер запугивания, применяемых к тем, кто стремится говорить неудобную правду", но федеральный суд постановил, что полиция действовала законно, а представители правительства ясно дали понять, что в данном случае ни о какой защите свободы слова и речи не будет. На реакцию других стран, в том числе России, призвавших к проведению расследования, просто не обратили внимания.

Не претерпела больших изменений эта позиция властей и после публикации отчета Бреретона. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в многочисленных комментариях раз за разом повторял, что все факты будут перепроверены "с большим уважением к солдатам и ветеранам" и никто "не позволит распространять мнение о возможных действиях одного солдата на всех" и бросать тень позора и недоверия на австралийских военнослужащих. Он ни разу и никому не пообещал, что виновные будут найдены и наказаны, и ограничился коротким заявлением о том, что "все процедуры будут проходить в соответствии с австралийским законодательством".

В режиме строгой секретности

Большая часть 400-страничного отчета о военных преступлениях засекречена. Известно, что он содержит показания более чем 420 свидетелей (еще часть очевидцев преступлений заявила о своей готовности дать показания после публикации отчета), порядка 25 тыс. фото- и видеоматериалов и несколько тысяч документов. Все они рассказывают о пытках и расстрелах мирных граждан, погибших в результате своеобразного "обряда посвящения", придуманного ветеранами для молодых солдат, об унижениях и издевательствах над беззащитными афганцами.