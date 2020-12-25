Шахматы, футбол, мертвые студенты и космические подкасты: лучшие сериалы — 2020

Отсеивая наиболее достойные многосерийные постановки, каждый раз встает вопрос, ограничить ли список одними дебютантами или отдавать почести и долгоиграющим проектам. Если говорить о шоу, которые уже не первый год держатся в эфире, то с ними все понятно. Просто продолжайте смотреть "Пацанов" (2019–…) и "Лучше звоните Солу" (2015–…), и будет вам счастье. А вот с новинками давайте разбираться. "Тед Лассо" Иногда качественный сериал может получиться даже из серии рекламных видео. Изначально комик Джейсон Судейкис играл американского тренера Теда Лассо еще в 2013 году в промороликах канала NBC Sports, продвигая Английскую футбольную премьер-лигу. Сервис Apple TV+ посчитал, что персонаж достаточно хорош, чтобы построить вокруг него целое шоу. По сюжету Лассо приезжает из США и возглавляет британский клуб "Ричмонд". Важный нюанс: Тед — тренер американского футбола и совершенно не знает правил соккера, как янки называют спорт номер один.

' YouTube/Apple Россия'

Для комедии сериал получился не слишком-то и смешным, что не помешало ему стать одним из главных откровений уходящего года. Все дело в невероятной душевности происходящего. Лассо не слишком озабочен результатами команды, поскольку он видит свое предназначение в том, чтобы помогать игрокам становиться лучше как людям, а турнирное положение — это уже дело десятое. Своим позитивным мировоззрением он постепенно завоевывает расположение всех недоброжелателей, а вместе с ними и скептических зрителей. Достойных произведений про футбол в принципе не то чтобы много, и "Тед Лассо" исправляет эту вопиющую несправедливость.

"Нормальные люди" Глядя на иные поступки главного героя в этом романтическом сериале, порой хочется поспорить, что нормальные люди себя так не ведут, однако автор произведения имеет право на свою точку зрения. Салли Руни сначала написала одноименный роман, а затем сама вызвалась помогать переносить на малые экраны свою проникновенную историю любви между молодыми ирландскими парнем и девушкой. "Нормальные люди" сняты предельно просто и без всяких выкрутасов, но столь реалистично, что в искренности чувств не возникает сомнений. Темп откровенно неспешен, а отдельные серии не изобилуют событиями, зато богаты глубокими психологическими портретами героев.

' YouTube/Hulu'

Сериала попросту не получилось бы без убедительных актерских работ. Дэйзи Эдгар-Джонс выглядит как женская копия Роберта Дауни — младшего в молодости, но играет не менее одаренно. К Полу Мескалу больше вопросов: формально он изображает интеллектуала, однако отчаянно тупит в отношениях и ходит с открытым ртом даже чаще, чем Кристен Стюарт в золотые годы "Сумерек". Впрочем, это можно объяснить тем, что он еще и спортсмен-регбист. Тем не менее вместе они образуют по-настоящему органичную пару. Меланхоличное повествование, где их неоспоримой любви что-то постоянно мешает (например, недалекость кавалера), даст сентиментально настроенным зрителям не один повод посопереживать. "Ход королевы" Кинематографический прогресс дошел до того, что даже про шахматы можно снять захватывающий сериал. Строго говоря, не такой уж это и сюрприз: истории про гениев-вундеркиндов часто цепляют публику, а здесь таковая еще и наложена на спортивную драму. В этом соревновательном формате героиня-аутсайдер должна вопреки всем преградам превзойти набор соперников, один матерее другого. Подобная структура постоянно повышает ставки и не дает заскучать.

Описание Кадр из сериала "Ход королевы" © PHIL BRAY/NETFLIX

Попутно виртуозная шахматистка борется со своими демонами и зависимостью от запрещенных препаратов. "Ход королевы" заслуженно называют лучшим сериалом года, а Аня-Тейлор Джой вновь подтверждает свой статус восходящей звезды. Консультантом на проекте выступал Гарри Каспаров, считающийся одним из лучших шахматистов, так что, похоже, персонажи двигают фигуры по доске не от балды. После успеха данной экранизации одноименного романа Уолтера Тевиса интерес к шахматам по всему миру заметно подскочил, особенно среди девушек. Сайт Chess.com хвастался, что после премьеры к ним набежало 2,35 млн дополнительных пользователей. Правда, среди них оказалось много жуликов, играющих не по правилам. Непонятно, откуда бесстыдники такого нахватались, поскольку в "Ходе королевы" все противники ведут себя достойно. Даже советских гроссмейстеров никто не демонизирует. "Полночные откровения" Если вы посмотрите трейлер этого мультсериала, у вас может, грешным делом, сложиться представление, будто перед вами нечто вроде "Рика и Морти" (2013–…). Однако не дайте кислотному визуалу и вселенскому безумию вас обмануть: новое творение Пендлтона Уорда, создателя "Времени приключений" (2010–2018), ни на что не похоже. По сути, это новый жанр: мультипликационный подкаст. Главный герой, эдакий космический Юрий Дудь, обладает специальным устройством, которое позволяет ему заглядывать в дальние уголки галактики и брать интервью у интересных собеседников для своего шоу.

Описание Кадр из мультсериала "Полночные откровения" © Courtesy of Netflix

Обычно на фоне пространственных бесед на всевозможные философские экзистенциальные темы вроде бога, духовных практик, смерти и запрещенных веществ разворачиваются некие апокалиптические события, но героев они занимают несильно. По сути, это сборник действительно интересных дискуссий на общечеловеческие животрепещущие темы с бонусной дикой визуализацией. Причем диалоги не придуманы сценаристом, а позаимствованы из реального подкаста The Duncan Trussell Family Hour. К последней серии "Полночные откровения" не только расшевелят ваши мозги и откроют сознание, но и заставят вас рыдать слезами катарсиса. "Чики" Режиссер Эдуард Оганесян не прогадал, когда главными героинями сериала сделал провинциальных проституток, которые хотят выбиться в люди, открыв свой собственный фитнес-клуб. Тема достаточно эпатажная, чтобы создать шумиху и привлечь зрителей к экрану, а дальше оставалось лишь их у него удержать. "Чикам" это удалось благодаря крайне органичной фактуре захолустного южного городка, колоритным и живым образам персонажей и увлекательному сюжету, где комедия и фарс порой перерастают в драму и триллер, а яркая картинка не мешает поднимать мрачные темы.

Вся эта правда жизни запечатлевалась в Кабардино-Балкарии, где местные жители подозревали кинематографистов едва ли не в съемках порнографии, а однажды даже открыли по ним огонь из ружья. История по своей абсурдности в духе самого сериала. Несмотря на то что "Чики" стали одной из главных сенсаций в отечественной киноиндустрии и установили рекорды просмотров на видеосервисе more.tv, второй сезон находится под большим вопросом. В ходе производства не предполагалось продолжения банкета, поэтому сценарий о дальнейших похождениях секс-работниц так и не написан. Впрочем, не исключено, что продюсеры пересмотрят свое решение на волне накрывшего их успеха. "Миссис Америка" Исторический мини-сериал затрагивает феминистическую повестку с неожиданного ракурса: в этот раз борцам за женские свободы противостоят не вредные мужики-угнетатели, а Кейт Бланшетт, действительно грозный противник. Именитая австралийская актриса играет активистку консервативной партии Филлис Шлэфли, которая в 1970-е всеми силами противилась поправкам в конституцию за равные права для прекрасного пола. Отстаивая такие ценности, как роль хранительницы домашнего очага и воспитание ребенка, сама она, впрочем, любила власть и активно строила карьеру.

' YouTube/BBC Trailers'

По ту сторону баррикад находится Роуз Бирн в роли журналистки-феминистки Глории Стайнем, а Сара Полсон — где-то посередине. Казалось бы, со столь могучим актерским составом и сценарий не нужен, но и на этом фронте у "Миссис Америки" полный порядок. Сериал создала Дави Уоллер, которая набивала руку на "Отчаянных домохозяйках" (2004–2012), "Безумцах" (2007–2015) и "Остановись и гори" (2014–2017). В своем новом детище ей удалось с большой художественностью пройтись по многим политическим, социальным и философским вопросам. "Дом совы" Если вы тяжело переживали окончание замечательного мультика для всех возрастов "Гравити Фолз" (2012–2016), то заполнить брешь в вашем сердце поможет "Дом совы". Два анимационных шоу роднит не только рисовка, юмор и обиталище на канале Disney. Создатель "Гравити Фолз" Алекс Хирш работает в "Доме совы" консультантом, что, в общем-то, неудивительно, так как данный сериал — детище его девушки. Дана Террас, судя по всему, ничуть не менее талантлива, чем ее партнер, и придумала историю о девочке-подростке, которая попадает в параллельный мир и стажируется у ведьмы Иды. Вы наверняка полюбите очаровательного питомца ее наставницы, называющего себя Королем демонов.

' YouTube/Disney Channel'

При разработке самобытного визуального стиля для "Дома совы" Террас вдохновлялась живописью Иеронима Босха. Конечно, его полотна, подробно расписывающие, какой досуг ждет грешников в аду, — это не совсем то, что ассоциируется с добрыми диснеевскими мультиками. Террас признавалась, что и сама удивилась, как много пугающих элементов ужастиков ей разрешила включить в сериал корпорация Микки-Мауса. Секрет в том, что дети любят страшилки (в разумных пределах, конечно, при условии, что после этого их не мучают кошмары и психотерапевты). Увлекательные приключения героев в "Доме совы" как раз выдерживают эту тонкую грань. "Банды Лондона" Когда на экраны вышли индонезийские боевики "Рейд" (2011) и "Рейд 2" (2014), каждый фанат фильмов о боевых искусствах записал в свою кинематографическую библию режиссера Гарета Эванса как одного из святых. Впрочем, постановщику еще предстоит доказать себе и зрителям, что он не только гениальный хореограф, но и хороший рассказчик. "Банды Лондона", вдохновленные видеоигрой 2006 года, показывают, что Эванс развивается в этом направлении (хотя расти, безусловно, есть куда еще).

' YouTube/Amediateka'

Авторы хотели показать грызню представителей различных этносов и культур лондонского подполья, чьи банды сцепляются после убийства главы одной из группировок. Правда, это не легкий и ироничный винегрет в стиле Гая Ричи, а максимально брутальная драма, где жестокие сцены разборок отдают неподдельным садизмом. В центре всего этого безобразия находится актер Джо Коул, игравший в "Острых козырьках" одного из братьев главного героя. Теперь ему самому предстоит рулить криминальной организацией, а заодно и тащить на себе целый сериал. Он, конечно, не Киллиан Мерфи, зато зубодробительная постановка Эванса вытягивает "Банды Лондона" там, где актеры или сюжет буксуют. "Я знаю, что это правда" Кажется, превосходный актер Марк Руффало решил перестраховаться и удвоить свои шансы выиграть какую-нибудь престижную премию, сыграв сразу две партии в драматическом мини-сериале. Голливуд еще 20 лет назад приценивался к роману Уолли Лэмба, надеясь осуществить его полнометражную экранизацию с Мэттом Деймоном, но прошляпил свой шанс, а вот канал HBO подсуетился.

Описание Кадр из сериала "Я знаю, что это правда" © Пресс-служба Амедиатеки

Пронзительный сюжет повествует о шизофренике Томасе (Марк Руффало) и его брате Доминике (Марк Руффало), который вынужден всю жизнь о нем заботиться. Сложно сказать, чья история трагичнее, поэтому учредителям премии "Эмми" явно придется разрываться, какого именно Руффало награждать. Сначала актер отыграл все сцены за Доминика, скинув для образа 6,8 килограмма, после чего взял шестинедельную паузу для насыщенных свиданий с холодильником. Похорошев на 14 килограммов, он отстрелялся во всех эпизодах за Томаса. Слабонервным зрителям стоит иметь в виду, что сериал крайне тяжел и мрачен и больше подойдет любителям искать очищение через страдания. "Перевал Дятлова" В основе сериала лежит реальная история того, как девять студентов погибли при загадочных обстоятельствах во время туристического похода через Уральские горы в 1959 году. Интрига, что же их свело на тот свет, не дает покоя жителям нашей страны уже больше полувека. При всей благодатности темы это совсем не означает, что ее легко перенести на экран (достаточно посмотреть чудовищный ужастик Ренни Харлина "Тайна перевала Дятлова" (2013), но лучше, конечно, поберечь время и нервы). Тем удивительнее, насколько удалась отечественная версия, которая, без сомнений, заслуживает звания лучшего российского сериала года.

' YouTube/PREMIER'