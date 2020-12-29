Итоги кризисного года на фондовом рынке: каков потенциал восстановительного роста

Подводя первые итоги завершающегося года, не будет преувеличением поставить его в один ряд с тревожными периодами, случающимися на фондовых рынках не чаще одного-двух раз в десятилетие. В последний раз экономические потрясения сопоставимого масштаба происходили в России и в мире в далеком 2008 году. Стоит также вспомнить и 2014 год с его резким осложнением внешнеполитического фона. Однако те события нанесли больший удар по стабильности рубля, нежели по рублевой стоимости акций российских компаний. К этому феномену мы еще вернемся позднее.

Попутно стоит подчеркнуть, что текущий глобальный экономический спад все же носит характер закономерного десятилетнего экономического кризиса. Но на этот раз циклическая закономерность оказалась замаскирована под последствия всемирной вспышки коронавирусной инфекции.

Оборотной стороной острого экономического кризиса является тот факт, что он развивается и протекает в ускоренном темпе. Именно поэтому индекс Мосбиржи с начала 2020 года успел установить исторический максимум в январе и еще раз обновить его уже в декабре после мартовской просадки на 35,7%. Однако российский рубль после резкого весеннего ослабления в очередной раз оказался не в силах восстановиться к былым уровням. Из настоящего времени январский курс доллара США в районе 61–63 руб. уже выглядит удивительно комфортным.

По этим причинам к концу декабря индексы Мосбиржи (IMOEX, +7,0%) и РТС (RTSI, –10,2) демонстрируют заметное разнонаправленное отклонение с конца 2019 года. Более того, строго говоря, долларовый индекс РТС не растет уже с мая 2008 года, когда он в последний раз обновил свое максимальное историческое значение. Сейчас он находится на 44,3% ниже своего рекордного уровня.

Исходя из этой точки зрения, долгосрочным иностранным инвесторам на протяжении минувшего десятилетия было спокойнее и выгоднее держать российские евробонды, нежели широко диверсифицированный портфель акций российских компаний. Другой вариант — приобретать облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации с одновременным хеджированием валютных рисков.

И все же не будем забывать, что фондовые индексы отражают "среднюю температуру по больнице". Стоимость отдельных акций нередко меняется на десятки процентов и даже в разы в течение одного года. Другим преимуществом российских акций выступают весьма привлекательные и стабильные рублевые дивиденды ряда бумаг. Далее мы рассмотрим годовую динамику отдельных секторов российского рынка акций и вспомним несколько самых важных корпоративных историй уходящего года.

Крутое пике акций нефтянки и транспорта

Не секрет, что нефтегазовый сектор был и остается ключевым по значимости сегментом российского рынка акций. С конца прошлого года рассчитываемый Московской биржей отраслевой индекс Нефти и газа MOEXOG просел на 17,2%. Таким образом, он очень сильно отстал от рынка.

Между тем начало уходящего года казалось беззаботным временем для нефтяной отрасли. Очередное обострение двусторонней напряженности между США и Ираном ненадолго подбросило фьючерсы на нефть сорта Brent выше значимой круглой отметки в $70. Едва ли кто-то был способен в тот момент поверить, что через три с половиной месяца поставочные фьючерсы на нефть сорта WTI ненадолго провалятся в область отрицательных значений.

Предтечей для этого стал временный развал международного соглашения об ограничении уровня добычи черного золота в формате ОПЕК+. Последующая вспышка коронавируса вызвала резкий спад потребления нефтепродуктов и временную нехватку свободных мощностей для хранения сырой нефти. А еще через несколько недель на нефтяном рынке, без преувеличения, наступил коллапс. Под конец года фьючерсы на нефть сумели отыграть существенную долю своих потерь. Еще одним болезненным ударом для отечественного нефтяного сектора стал стремительный пересмотр ставок НДПИ и ряда налоговых льгот, мотивированный острой необходимостью пополнения федерального бюджета.