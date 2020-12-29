Итоги кризисного года на фондовом рынке: каков потенциал восстановительного роста

Подводя первые итоги завершающегося года, не будет преувеличением поставить его в один ряд с тревожными периодами, случающимися на фондовых рынках не чаще одного-двух раз в десятилетие. В последний раз экономические потрясения сопоставимого масштаба происходили в России и в мире в далеком 2008 году. Стоит также вспомнить и 2014 год с его резким осложнением внешнеполитического фона. Однако те события нанесли больший удар по стабильности рубля, нежели по рублевой стоимости акций российских компаний. К этому феномену мы еще вернемся позднее.
Попутно стоит подчеркнуть, что текущий глобальный экономический спад все же носит характер закономерного десятилетнего экономического кризиса. Но на этот раз циклическая закономерность оказалась замаскирована под последствия всемирной вспышки коронавирусной инфекции.
Оборотной стороной острого экономического кризиса является тот факт, что он развивается и протекает в ускоренном темпе. Именно поэтому индекс Мосбиржи с начала 2020 года успел установить исторический максимум в январе и еще раз обновить его уже в декабре после мартовской просадки на 35,7%. Однако российский рубль после резкого весеннего ослабления в очередной раз оказался не в силах восстановиться к былым уровням. Из настоящего времени январский курс доллара США в районе 61–63 руб. уже выглядит удивительно комфортным.
По этим причинам к концу декабря индексы Мосбиржи (IMOEX, +7,0%) и РТС (RTSI, –10,2) демонстрируют заметное разнонаправленное отклонение с конца 2019 года. Более того, строго говоря, долларовый индекс РТС не растет уже с мая 2008 года, когда он в последний раз обновил свое максимальное историческое значение. Сейчас он находится на 44,3% ниже своего рекордного уровня.
Исходя из этой точки зрения, долгосрочным иностранным инвесторам на протяжении минувшего десятилетия было спокойнее и выгоднее держать российские евробонды, нежели широко диверсифицированный портфель акций российских компаний. Другой вариант — приобретать облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации с одновременным хеджированием валютных рисков.
И все же не будем забывать, что фондовые индексы отражают "среднюю температуру по больнице". Стоимость отдельных акций нередко меняется на десятки процентов и даже в разы в течение одного года. Другим преимуществом российских акций выступают весьма привлекательные и стабильные рублевые дивиденды ряда бумаг. Далее мы рассмотрим годовую динамику отдельных секторов российского рынка акций и вспомним несколько самых важных корпоративных историй уходящего года.
Крутое пике акций нефтянки и транспорта
Не секрет, что нефтегазовый сектор был и остается ключевым по значимости сегментом российского рынка акций. С конца прошлого года рассчитываемый Московской биржей отраслевой индекс Нефти и газа MOEXOG просел на 17,2%. Таким образом, он очень сильно отстал от рынка.
Между тем начало уходящего года казалось беззаботным временем для нефтяной отрасли. Очередное обострение двусторонней напряженности между США и Ираном ненадолго подбросило фьючерсы на нефть сорта Brent выше значимой круглой отметки в $70. Едва ли кто-то был способен в тот момент поверить, что через три с половиной месяца поставочные фьючерсы на нефть сорта WTI ненадолго провалятся в область отрицательных значений.
Предтечей для этого стал временный развал международного соглашения об ограничении уровня добычи черного золота в формате ОПЕК+. Последующая вспышка коронавируса вызвала резкий спад потребления нефтепродуктов и временную нехватку свободных мощностей для хранения сырой нефти. А еще через несколько недель на нефтяном рынке, без преувеличения, наступил коллапс. Под конец года фьючерсы на нефть сумели отыграть существенную долю своих потерь. Еще одним болезненным ударом для отечественного нефтяного сектора стал стремительный пересмотр ставок НДПИ и ряда налоговых льгот, мотивированный острой необходимостью пополнения федерального бюджета.
Акции российских нефтяных компаний, безусловно, не могли не отыграть указанные драматичные события. Однако их среднесрочная динамика оказалась весьма неоднородной. Например, сравнительно сильно подешевели бумаги Татнефть-ао (TATN, –33,4%), Татнефть-ап (TATNP, –36,2%). Помимо общих отраслевых неурядиц компания-эмитент с начала 2021 года существенно пострадает от отмены льгот при добыче сверхвязкой нефти.
В то же время акции Роснефть (ROSN, –3,1%) сумели почти полностью отыграть свою глубокую просадку с начала текущего года, несмотря на высокую долговую нагрузку одноименной компании. Это было в решающей степени связано со своевременной программой их выкупа на открытом рынке. В конце ноября "Роснефть" даже сообщала о приостановке приобретения своих бумаг по причине того, что они оказались излишне дорогими для этого.
Для полноты картины надо упомянуть и про разнонаправленную динамику бумаг Сургутнефтегаз-ао (SNGS, –29,9%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP, +8,8%). Сама компания "Сургутнефтегаз" переживает текущий кризис относительно безболезненно благодаря крупным валютным накоплениям. Сильное ослабление курса рубля по итогам года будет означать предстоящую выплату щедрых дивидендов на привилегированные акции. В то же время события текущего года способствовали возврату перекупленных ранее обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" к более адекватным ценовым уровням.
Вторым серьезно просевшим отраслевым индексом стал индекс Транспорта (MOEXTN, –20,3%). Однако с учетом узкой базы расчета указанного индекса эту тенденцию скорее стоит воспринимать в качестве истории отдельной бумаги. Речь идет про акции компании "Аэрофлот" (AFLT, –32,9%), которая пострадала от пандемии коронавируса быстрее всех и сильнее всех. С целью поддержания ее деятельности была проведена крупная дополнительная эмиссия этих бумаг по цене 60 руб. Для сравнения, еще в середине февраля они достаточно уверенно торговались в районе 120 руб.
Лидеры прироста
Лидером годового прироста среди отраслевых индексов Мосбиржи стал индекс Металлов и добычи (MOEXMM, +48,9%). Для этого имелось несколько весомых предпосылок. Исторически сложившийся сырьевой уклон отечественной экономики не оставляет большого выбора для инвесторов на локальном рынке при сокращении позиций в бумагах нефтегазового сектора. В такой ситуации они вынуждены в первую очередь обращать внимание на акции сырьевых компаний, не связанных с добычей углеводородов. Конечно, к ним относятся "тяжеловесные" бумаги производителей черных и цветных металлов: НЛМК (NLMK, +53,5%), ММК (MAGN, +37,5%), "Северсталь" (CHMF, +46,0%), ГМК "Норильский никель" (GMKN, +23,5%).
К слову, акции "Норникеля" существенно подорожали, даже несмотря на угрозу будущей выплаты эмитентом очень крупной компенсации за экологический ущерб от разлива дизельного топлива. Предварительно он оценен в 147,7 млрд руб.
Вместе с тем никак не стоит умалять позитивного вклада в прирост индекса Металлов и добычи акций золотодобывающих компаний "Полюс" (PLZL, +114.5%) и Polymetal (POLY RM, +74.5%). В текущем году они неоднократно сыграли столь важную роль защитных инструментов.
Другим лидером годового повышения стал индекс Потребительского сектора (MOEXCN, +42,4%). Решающим фактором для активизации интереса к акциям ретейлеров оказался тот факт, что самые крупные торговые сети не остановили свой бизнес на фоне нерабочих дней и сумели успешно адаптироваться к деятельности в условиях неожиданных санитарно-эпидемиологических ограничений. Более того, они даже упрочили свои рыночные позиции за счет не обладавших сопоставимым запасом прочности мелких конкурентов. Чемпионами года в своей отрасли стали бумаги "Магнита" (MGNТ, +63,2%), "Детского мира" (DSKY, +39,5%) и FIVE-гдр (FIVE, +28,5%).
Банки, энергетика, телекоммуникации
Отраслевой индекс Финансов (MOEXFN, +21,7) существенно вырос за счет весьма разнообразных, но при этом почти равновесных бумаг Сбербанк-ао (SBER, +7,8%), Мосбиржа (MOEX, +47,5%) и TCS-гдр (TCSG RM, +80,2%). Пока что бизнес российских банков остается относительно устойчивым. Однако в наступающем году они с большой вероятностью столкнутся с серьезным ухудшением платежной дисциплины со стороны малого и среднего бизнеса, а также физических лиц. Что касается акций Мосбиржи, то бумаги организатора биржевых торгов начинают восприниматься как хороший защитный актив именно в моменты достаточно серьезных экономических потрясений. К слову, Московская биржа продолжает целенаправленно расширять количество доступных торговых инструментов и продолжительность торгов.
Индекс Электроэнергетики (MOEXEU, +14,1) демонстрирует сравнительно скромный прирост. Он обновил свой десятимесячный максимум буквально в последнюю неделю декабря, в то время когда индексы Мосбиржи и РТС уже миновали свои недавние более высокие значения. Надо понимать, что интерес к представителям электроэнергетического сектора нередко проявляется в те моменты, когда многие другие бумаги уже перекуплены и ощущается дефицит свежих инвестиционных идей. Вместе с тем динамика конкретных акций электроэнергетического сектора сильно зависит от финансовых показателей эмитента и корпоративных раскладов.
Наконец, стоит обратить внимание на отстающую от рынка среднесрочную динамику индекса Телекоммуникаций (MOEXTL, +6,2%). Максимальный вес в его составе имеют акции МТС (MTSS, +2,5%) и обыкновенные бумаги Ростелеком (RTKM, +21,5%). Бумаги МТС продолжают играть привычную роль дивидендных акций, цена которых относительно стабильна. Что же касается бумаг Ростелеком-ао, то они уже много лет не оправдывают возлагаемых на них надежд. Сейчас они все еще торгуются на уровне весны 2000 года.
Казалось бы, представители телекоммуникационного сектора и соответствующий отраслевой индекс должны были максимально выиграть в период карантинных мер и самоизоляции. Однако эти факторы сыграли более позитивную роль не для предприятий, оказывающих традиционные услуги связи. Они скорее стали благом для более прогрессивных IT-сервисов, включая социальные сети и мессенджеры.
Оценивая дальнейшие среднесрочные перспективы российского фондового рынка, мы никак не можем игнорировать состояние внешнего фона. Стоит обратить внимание на то, что под конец года мировые рынки акций получили все возможные "новогодние подарки", включая одобрение нового пакета мер по поддержке экономики США, упорядоченный Brexit и начало массовой вакцинации от коронавируса в развитых странах.
Это значит, что теперь сложился информационный фон, способствующий началу фиксации среднесрочной прибыли на ключевых рынках акций. Это относится и к российским фондовым индексам. Вполне вероятно, что такая тенденция начнет развиваться в январе-феврале 2021 года. Не будем забывать, что обострившиеся глобальные экономические проблемы никуда не делись.
В отраслевом разрезе стоит ожидать коррекционного спада представителей перегретого металлургического сектора. Информационным триггером для этого вполне способны стать уже обсуждаемые инициативы по сдерживанию внутренних цен на металлопродукцию. В то же время мировые цены на нефть сохраняют некоторый потенциал для дальнейшего среднесрочного восстановительного роста. Поэтому в первой половине 2021 года акции российских нефтегазовых компаний могут существенно сократить свое текущее отставание от рынка.
В более широком смысле мы может наблюдать на российском фондовом рынке формирование очередной закономерной периодичной тенденции к перекладке из бумаг металлургических компаний в акции нефтегазовых предприятий.