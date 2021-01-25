Национальная стратегия Байдена: как новый лидер США намерен бороться с коронавирусом

В конце минувшей недели, в свой первый полноценный рабочий день, новый президент США Джо Байден подписал 10 указов, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. Такое число документов может показаться достаточно символичным. Появившиеся на скрижалях, то есть на сайте Белого дома, многие из них действительно должны восприниматься американцами как заповеди. Хотя подсказаны Байдену они были, конечно, не кем-то свыше, а его ближайшими помощниками, в том числе членами Консультативного совета по COVID-19, учрежденного вскоре после победы кандидата демократов на ноябрьских выборах.
Байден неоднократно обещал, что его администрация будет опираться в своих действиях на научные знания и глубокую экспертизу, в отличие от команды Дональда Трампа, не перестававшей удивлять иррациональными и непоследовательными шагами буквально до последнего дня пребывания у власти. Республиканцу до сих пор припоминают, что он пытался преуменьшить опасность коронавируса, пренебрегал ношением защитной маски и даже утверждал, что демократы специально устроили шумиху вокруг пандемии, чтобы подорвать его правление.
Неудивительно, что в какой-то момент у Трампа возник почти открытый конфликт с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, который был вынужден опровергать нередко сомнительные высказывания своего босса. Сейчас ученый, считающийся "главным инфекционистом" страны, входит в команду Байдена, которой предстоит осуществлять "Национальную стратегию реагирования на COVID-19 и готовности к пандемии". Президентские указы стали ее важнейшей частью.
Скорость не набрали
Представив в Белом доме 200-страничную "Национальную стратегию", Байден сделал то, что не сумел сделать Трамп, который так и не предложил американцам всеобъемлющий план противодействия коронавирусной инфекции. Нельзя сказать, что его администрация вообще сидела сложа руки, — компании Moderna, Johnson & Johnson, британско-шведская AstraZeneca получили на разработку своих вакцин от правительства США по миллиарду долларов. Несколько миллиардов были выделены на закупку препаратов, в том числе у тандема американской Pfizer и германской BioNTech.
"Мы начинаем не с чистого листа", — сказал Фаучи журналистам после церемонии в Белом доме. Однако меры, принятые администрацией Трампа в рамках частно-государственного партнерства Operation Warp Speed (операция "Невероятная скорость"), были явно недостаточными — во всяком случае, поставленная цель в 20 млн вакцинированных до конца декабря достигнута не была. Кстати, в окружении Байдена уже перестали использовать это громкое название, но сама по себе программа от этого никуда не делась, хотя постепенно будет меняться.
"Борьба с коронавирусом наталкивается на препятствие, — передала в конце минувшей недели телекомпания Fox. — Некоторые штаты сообщают, что у них заканчиваются запасы вакцины, и тысячи человек, записавшиеся на прививку, получили уведомления об отмене визита к врачу… По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, из 31 млн доз вакцины, направленных федеральным правительством в штаты, использована примерно половина, но лишь около 2 млн человек сделали в ходе вакцинации по два укола, обеспечивающих максимальную защиту от COVID-19".
Новая команда
Теперь руководить общенациональной программой вакцинации будет экс-глава Управления по качеству продовольствия и медикаментов Дэвид Кесслер. Ему предстоит тесно взаимодействовать с министром здравоохранения и социальных служб США, на должность которого выдвинут бывший генпрокурор Калифорнии Хавьер Бесерра, а также с главным санитарным врачом страны, которым может стать вице-адмирал в отставке Вивек Мерти (он уже занимал этот пост в 2014–2017 годах).
Профессору Йельского университета Марселле Нуньес-Смит, которая вместе с Кесслером и Мерти была сопредседателем Консультативного совета по пандемии, поручено возглавить специальную рабочую группу и следить за тем, чтобы вакцина была одинаково доступна для всех категорий граждан.
Координировать эти усилия из Белого дома в ранге президентского советника будет Джефф Заентс, возглавлявший Национальный экономический совет во второй администрации Барака Обамы. После нынешнего назначения пресса окрестила его "коронавирусным царем".
Байден заверил, что его команда будет принимать свои решения "только на основании научных данных и в интересах здравоохранения, без политического вмешательства и без учета политических последствий". Однако такие последствия президенту все же придется учитывать. Поэтому он и подстраховался, предупредив, что "дела продолжат ухудшаться, прежде чем станут лучше". "В следующем месяце число жертв, вероятно, превысит 500 тыс., а количество случаев заражения будет расти", — сказал он, добавив, что переломить ситуацию удастся далеко не сразу.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявлено более 25,1 млн случаев заражения коронавирусом, по состоянию на утро 25 января умерли 419 209 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
Псаки в маске
Среди указов Байдена наиболее важным, пожалуй, можно считать тот, который касается Закона о продукции военного назначения. Документ, появившийся еще во время Корейской войны 1950–1953 годов, разрешает президенту использовать государственные ресурсы для производства определенной продукции, если это отвечает интересам национальной безопасности. В данном случае речь идет о производстве вакцины и средств индивидуальной защиты, в том числе масок и перчаток, а также оборудования для проведения тестов и медицинских принадлежностей для массовой вакцинации. В прошлом году Трамп пользовался этими чрезвычайными полномочиями несколько раз.
Маски теперь будут нужны американцам еще больше, чем раньше. Специальный указ обязывает носить их в общественном транспорте, в том числе в самолетах, поездах и междугородних автобусах. Сразу после инаугурации Байден потребовал пользоваться ими во всех государственных учреждениях. Так что новый пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки демонстративно выходит на трибуну в маске и снимает ее только тогда, когда начинает брифинг для журналистов.
Одновременно вводятся дополнительные требования для тех, кто прилетает авиарейсами из-за рубежа: прежде чем отправиться в Америку, они должны будут сдать тест на коронавирус, а по прибытии временно уйти на самоизоляцию. Другие указы предусматривают оказание финансовой помощи местным властям из спецфонда Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, подготовку школ и университетов к возобновлению очного обучения, расширение тестирования на коронавирус и создание региональных центров вакцинации. Кроме того, учрежден Корпус общественного здравоохранения в составе 100 тыс. человек, которые будут работать по всей стране, отслеживая, в частности, контакты заболевших.
Телекомпания CNN считает, что самое удивительное в плане Байдена заключается в том, что все эти меры вполне могла бы принять администрация Трампа, которая тоже не жалела средств для борьбы с пандемией. Могла, но не приняла.
Теперь Байден предлагает выделить на эти цели дополнительно $400 млрд. Еще $1,5 трлн, по его замыслам, должны пойти на оказание помощи населению и поддержку экономики. Но эти программы еще должен одобрить Конгресс, а действовать, по словам Байдена, "надо сейчас", поэтому какие-то шаги приходится делать, опираясь на указы.
Модель для иммунитета
Независимые эксперты в целом положительно оценили "Национальную стратегию" нового президента, отметив в первую очередь, что у его предшественника не было столь всеобъемлющего плана. Эпидемиолог Садия Хан из Медицинской школы имени Файнберга при Северо-Западном университете в Чикаго (штат Иллинойс) считает, что Байден сумел предложить "системный и научный подход" к решению проблемы пандемии и это вселяет определенные надежды.
В то же время профессор Университета Эмори в Атланте (штат Джорджия) Полли Прайс напомнила в интервью телекомпании NBC, что президентские решения еще должны быть подкреплены практическими шагами. По ее мнению, потребуются, в частности, "адекватное финансирование и техническое содействие со стороны центров по контролю и профилактике заболеваний, чтобы улучшить обеспечение вакциной большинство штатов". Тем более, если администрация Байдена действительно хочет достичь заявленной цели в 100 млн вакцинированных за первые 100 дней своего пребывания у власти.
Темпы вакцинации вызывают особое беспокойство специалистов, поскольку от этого будет зависеть срок достижения коллективного иммунитета от коронавируса. "Если к концу лета — началу осени нам удастся вакцинировать от 70 до 85% населения, то ситуация начнет входить в норму", — заявил Фаучи.
Профессор биологии Коннектикутского университета Педро Мендес ставит планку примерно на ту же высоту. В статье, опубликованной на портале Real Clear Science ("По-настоящему ясная наука"), он рассказал, что построил компьютерную модель, согласно которой коллективный иммунитет может появиться в США, когда вакцинацию пройдут примерно 70% жителей. Ученый делает оговорку, что в разных регионах этот процесс может идти по-разному в зависимости от демографической ситуации, климата и ряда других факторов, но в целом требуется охватить более двух третей населения страны.
Примечательно, что именно такое число американцев — 66% — готовы вакцинироваться уже сейчас. Недавний опрос, проведенный социологической службой SSRS по заказу CNN, также показал, что молодежь стремится получить прививку в гораздо меньшей степени, чем представители старшего поколения, а среди демократов сторонников вакцинации почти в два раза больше, чем среди республиканцев.
В ходе того же исследования выяснилось, что голоса оптимистов и пессимистов (или, если хотите, реалистов) делятся в сегодняшней Америке примерно поровну: 49% опрошенных заявили, что "худшее уже позади", а 47% сказали, что "худшее впереди". В любом случае это стало еще одним напоминанием о том, что весь президентский срок Байдена — каким бы он ни был — пройдет под знаком пандемии и судить о 46-м президенте США будут в зависимости от того, как он справится с этой проблемой. Пока его план борьбы с коронавирусом остается только на бумаге, и делать какие-то выводы рано.