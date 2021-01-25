Национальная стратегия Байдена: как новый лидер США намерен бороться с коронавирусом

В конце минувшей недели, в свой первый полноценный рабочий день, новый президент США Джо Байден подписал 10 указов, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. Такое число документов может показаться достаточно символичным. Появившиеся на скрижалях, то есть на сайте Белого дома, многие из них действительно должны восприниматься американцами как заповеди. Хотя подсказаны Байдену они были, конечно, не кем-то свыше, а его ближайшими помощниками, в том числе членами Консультативного совета по COVID-19, учрежденного вскоре после победы кандидата демократов на ноябрьских выборах.

Байден неоднократно обещал, что его администрация будет опираться в своих действиях на научные знания и глубокую экспертизу, в отличие от команды Дональда Трампа, не перестававшей удивлять иррациональными и непоследовательными шагами буквально до последнего дня пребывания у власти. Республиканцу до сих пор припоминают, что он пытался преуменьшить опасность коронавируса, пренебрегал ношением защитной маски и даже утверждал, что демократы специально устроили шумиху вокруг пандемии, чтобы подорвать его правление.

Неудивительно, что в какой-то момент у Трампа возник почти открытый конфликт с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, который был вынужден опровергать нередко сомнительные высказывания своего босса. Сейчас ученый, считающийся "главным инфекционистом" страны, входит в команду Байдена, которой предстоит осуществлять "Национальную стратегию реагирования на COVID-19 и готовности к пандемии". Президентские указы стали ее важнейшей частью.

Скорость не набрали

Представив в Белом доме 200-страничную "Национальную стратегию", Байден сделал то, что не сумел сделать Трамп, который так и не предложил американцам всеобъемлющий план противодействия коронавирусной инфекции. Нельзя сказать, что его администрация вообще сидела сложа руки, — компании Moderna, Johnson & Johnson, британско-шведская AstraZeneca получили на разработку своих вакцин от правительства США по миллиарду долларов. Несколько миллиардов были выделены на закупку препаратов, в том числе у тандема американской Pfizer и германской BioNTech.

"Мы начинаем не с чистого листа", — сказал Фаучи журналистам после церемонии в Белом доме. Однако меры, принятые администрацией Трампа в рамках частно-государственного партнерства Operation Warp Speed (операция "Невероятная скорость"), были явно недостаточными — во всяком случае, поставленная цель в 20 млн вакцинированных до конца декабря достигнута не была. Кстати, в окружении Байдена уже перестали использовать это громкое название, но сама по себе программа от этого никуда не делась, хотя постепенно будет меняться.

"Борьба с коронавирусом наталкивается на препятствие, — передала в конце минувшей недели телекомпания Fox. — Некоторые штаты сообщают, что у них заканчиваются запасы вакцины, и тысячи человек, записавшиеся на прививку, получили уведомления об отмене визита к врачу… По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, из 31 млн доз вакцины, направленных федеральным правительством в штаты, использована примерно половина, но лишь около 2 млн человек сделали в ходе вакцинации по два укола, обеспечивающих максимальную защиту от COVID-19".

Новая команда

Теперь руководить общенациональной программой вакцинации будет экс-глава Управления по качеству продовольствия и медикаментов Дэвид Кесслер. Ему предстоит тесно взаимодействовать с министром здравоохранения и социальных служб США, на должность которого выдвинут бывший генпрокурор Калифорнии Хавьер Бесерра, а также с главным санитарным врачом страны, которым может стать вице-адмирал в отставке Вивек Мерти (он уже занимал этот пост в 2014–2017 годах).

Профессору Йельского университета Марселле Нуньес-Смит, которая вместе с Кесслером и Мерти была сопредседателем Консультативного совета по пандемии, поручено возглавить специальную рабочую группу и следить за тем, чтобы вакцина была одинаково доступна для всех категорий граждан.