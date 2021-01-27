Договор СНВ-3 продлевается: что изменится в отношениях между США и Россией

Виктор Литовкин — о том, почему пролонгация соглашения о стратегических вооружениях выгодна как Москве, так и Вашингтону и какие у нее могут быть последствия

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли решение о продлении действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекал 5 февраля нынешнего года. Ранее предложение Москвы о его продлении, что предусмотрено протоколом к соглашению, направленное в Вашингтон еще осенью прошлого года, не вызвало у администрации 45-го президента США Дональда Трампа никакой положительной реакции. Точнее, реакция наступила незамедлительно. Но крайне своеобразная. Неприемлемые требования Администрация Дональда Трампа обложила продление ДСНВ такими ультимативными требованиями, которые априори не могли быть приняты Кремлем. Например, США считали, что к двустороннему соглашению Москва должна привлечь Пекин, который категорически отказывался от участия в каких-либо переговорах по сокращению стратегического или любого другого оружия. Кроме того, хотели объединить в одном соглашении стратегические и нестратегические вооружения, что называется, скрестить ужа с ежом. Хотя понятно, что эти виды вооружений совершенно разных классов и, если о стратегических известно обеим сторонам практически все — разговор о них, а также обмен информацией и взаимными инспекциями идут уже много лет, — то о тактических вооружениях никакой официальной информации никогда не существовало и обсуждать их невозможно без транспарентности и верификации, которых нельзя достичь даже в течение нескольких месяцев. Одна из причин, почему администрация Трампа не хотела продления СНВ-3, — в том, что она вообще считала, что США не могут быть связаны никакими международными обязательствами. Отсюда выход из многих договоров, начиная от соглашения по климату, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и заканчивая соглашением по иранской мирной ядерной программе. Кроме того, на решение Трампа влияло еще то обстоятельство, что Договор СНВ-3 был заключен при Бараке Обаме. А все, что было связано с демократом Обамой, для республиканца Трампа носило экзистенциальный характер в том смысле, что он этого на дух не принимал. Естественно, когда к власти в США пришел демократ Джо Байден, который был у Барака Обамы вице-президентом, он тут же решил продлить действие Договора СНВ-3. Но не только потому, что тот был заключен при его бывшем шефе и с его участием, а еще и потому, что этот договор очень выгоден в первую очередь самим США. Почему продление СНВ-3 выгодно США и РФ В чем выгода США? В том, что они продолжают контролировать развитие и модернизацию российских стратегических сил ядерного сдерживания. По условиям СНВ, мы должны сообщать Вашингтону о создании новых стратегических носителей, предоставлять им возможность ознакомиться с ними перед постановкой на боевое дежурство. Принимать американские инспекции, которые несколько раз в год могут прилетать в нашу страну и посещать места дислокации пусковых позиций Ракетных войск стратегического назначения или базы наших стратегических подводных крейсеров, аэродромы стратегической авиации. За время действия ДСНВ таких инспекций было 18. Перед каждым испытательным пуском наших стратегических ракет мы предупреждаем об этом американцев: какая ракета, откуда полетит, куда должна попасть. Более того, пять раз в год мы должны предоставить телеметрические данные о полете таких ракет. То есть быть для партнеров по Договору СНВ полностью транспарентными, открытыми, предсказуемыми и честными.

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Кстати, в декабре 2019 года, когда в поселке Ясный Оренбургской области РВСН ставили на боевое дежурство два стратегических ракетных комплекса с гиперзвуковой боеголовкой "Авангард", которая летит к цели по непредсказуемой траектории, маневрируя по курсу, крену и тангажу со скоростью около 27 махов (27 скоростей звука), наш Генеральный штаб пригласил американских инспекторов, чтобы продемонстрировать им этот комплекс. Это не был жест доброй воли — это была наша обязанность по Договору СНВ. В прошлом году, когда ставился на боевое дежурство третий комплекс с гиперзвуковым "Авангардом", американских инспекторов в России не было. Опять же не по злой воле принимающей стороны — пандемия коронавируса не позволила им приехать. Если бы США не пошли на продление ДСНВ, то они не могли бы увидеть нашу новую тяжелую стратегическую ракету "Сармат", которая сейчас проходит испытания и должна прийти на смену самой большой в мире стратегической ракете "Воевода", или "Сатана", как ее называют на Западе. Надо заметить, что такими же обязанностями, согласно условиям договора, как у нас перед американцами, наделены перед нами и США. Более того, ДСНВ крайне выгоден нам еще и потому, что он никак не ограничивает развитие и модернизацию наших стратегических сил сдерживания. В том числе и создание гиперзвукового комплекса "Авангард" и тяжелой жидкостной ракеты "Сармат", которая может летать на дальность более 17 тыс. км, даже через Южный полюс. Как и "Авангард", не обращая внимания ни на какие современные или перспективные системы ПРО. Как говорил президент Владимир Путин, "обнуляя их". Это стало возможно, в частности, и благодаря Договору СНВ-3. Кроме того, продление договора избавляет нас от дорогостоящей и разорительной гонки вооружений. На создание нового оружия и боевой техники с 2020 года по 2027-й по госпрограмме сейчас выделено около 20 трлн рублей. Она методично и результативно, о чем свидетельствуют доклады министра обороны России Сергея Шойгу на ежегодных совещаниях в военном ведомстве, выполняется. Никаких дополнительных расходов нам не понадобится, если мы четко будем знать, что и как делают США в области своих стратегических ядерных сил. И не только в этой области. ДСНВ позволяет нам быть уверенными в том, как будет проходить модернизация ядерных вооружений США. И это еще один громадный плюс нашей экономике и финансам от наличия такого соглашения. Шансы на нормализацию отношений Но что изменится после того, как продление соглашения вступит в силу, в отношениях между Москвой и Вашингтоном? Можно ли надеяться на какое-то потепление, которое придет после заморозков "времен Дональда Трампа"? Ответ неоднозначный. Продление Договора СНВ-3 еще на пять лет даст возможность обеим сторонам продолжить дискуссию о контроле над вооружениями — как стратегическими, так и тактическими, ядерными и безъядерными, вести переговоры о стратегической стабильности и, не исключено, о сокращении вооружений, привлекая к этим переговорам третьи страны. Не только Китай, как на этом настаивала администрация Трампа, но и союзников США по НАТО — Францию и Великобританию. Встреча в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — США, России, Франции, Великобритании и Китая, о которой договариваются Москва с Вашингтоном, может этому посодействовать.

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