Итоги "Сандэнса": мир глухих, современная Маугли и украденные деревья

Настоящим триумфатором фестиваля стал фильм Сиан Хедер "Кода". Он получил Гран-при смотра, призы за режиссуру и за лучший актерский ансамбль, а также приз зрительских симпатий. Apple купила права на фильм за рекордные $25 млн, побив предыдущий рекорд в $22,5 млн, поставленный картиной прошлогоднего фестиваля "Зависнуть в Палм-Спрингс".

Описание Кадр из фильма "Кода" © Courtesy of Sundance Institute

"Кода" рассказывает о семнадцатилетней девушке Руби, которая является единственным слышащим членом своей семьи. Перед школой она помогает отцу и старшему брату на рыбацкой лодке, а во время занятий подвергается постоянным насмешкам из-за своих глухих родственников. Руби нравится петь, и она записывается в школьный хор, где ее преподаватель мистер В. убеждает девушку в том, что она должна бросить работу на лодке и поступить в музыкальную школу. Руби — единственная связь ее семьи с внешним миром, поэтому перед ней встает непростой выбор между родными и мечтой.

Сиан Хедер сняла фильм, который сложно не любить: невероятно притягательные персонажи, сильная история о взрослении самой Руби и ее семьи, которой нужно научиться жить без помощи дочери, и погружение в мир глухих людей, который редко можно увидеть в кино, делают "Коду" не просто милым и приятным, но уникальным фильмом. Он доступно и с юмором рассказывает своей аудитории о жизни людей, отличных от большинства. Ну и благодаря своей легкости и обаянию "Кода" — настоящий любимчик публики, о чем свидетельствует приз зрительских симпатий фестиваля и более чем щедрое предложение Apple. Однако игровое кино — далеко не все, чем может похвастаться "Сандэнс". Его документальная программа — чуть ли не самая сильная среди крупных международных фестивалей и заслуживает отдельного внимания. "Братья Спаркс"

Описание Кадр из фильма "Братья Спаркс" © Jake Polonsky/Courtesy of Sundance Institute

Режиссер "Зомби по имени Шон" и "Малыш на драйве" Эдгар Райт снял фильм про "любимую группу вашей любимой группы", о которой, быть может, вы слышали, но есть большая вероятность, что нет. Группа Sparks начинала во времена расцвета рок-н-ролла и уже тогда, несмотря на огромное количество новых музыкальных коллективов, которые появлялись каждый день, смогла выделиться и создать что-то свое. Другой вопрос, что эта уникальная музыка не нашла отклика у слушателей, но братья не отчаивались. Более чем за 50 лет они записали 25 студийных альбомов, каждый со своим особым звучанием.

Райт скрупулезно рассказывает про каждый из них и следует за за группой из года в год, начиная с шестидесятых и заканчивая нашим временем. Трагедия и величие Sparks заключались в том, что они были новаторами, чьи находки делали популярными других. Правда, музыкантов это не особо расстраивало, потому что главным для них были не деньги и слава, а возможность экспериментировать

У фильма внушительная продолжительность, особенно для документалки — два с половиной часа. Райт опрашивает самих Sparks, а также многочисленных знаменитостей — от Beck до Фли из Red Hot Chili Peppers — актеров, режиссеров, фанатов, которые выросли на их музыке или были непосредственными участниками описываемых событий. Все это красиво, забавно и изобретательно, но очень долго. Режиссеру хочется рассказать решительно все, и ближе к середине подробности и детали начинают сливаться воедино. Кажется, что он слишком близок к материалу, поэтому не может отделить важные детали от тех, которые можно было бы вырезать. И, несмотря на харизму главных героев, ближе к концу от фильма просто-напросто устаешь. "Миша и волки"

Описание Кадр из фильма "Миша и волки" © Courtesy of Sundance Institute

История, рассказанная документалистом Сэмом Хобкинсом, настолько удивительна, что в нее невозможно было бы поверить, если бы она не произошла в реальной жизни. В начале Второй мировой войны родителей семилетней Миши Дефонсеки арестовали в Бельгии и депортировали в Германию. Девочке дали новое имя, чтобы скрыть ее еврейское происхождение, и отправили в приемную семью. Новые родители плохо относились к ребенку, и тогда она решила найти своих настоящих маму и папу. Миша пошла одна через Бельгию в Германию, и однажды в лесу ее приютила стая волков. Спустя много лет она рассказала об этом в своих мемуарах, которые были переведены на 18 языков и стали мировым бестселлером. Но это только начало истории. Позже издатель Дефонсеки усомнится в ее честности и решит проверить, насколько события, описанные в книге, соответствуют правде. В общем, история говорит сама за себя, и Хобкинсу нужно было лишь найти ей достойное обрамление. Иногда ему недостает визуального материала, чтобы сопроводить рассказ, поэтому в этом плане фильм не блещет оригинальностью. Но это сполна компенсируется, не побоюсь этого слова, остросюжетными поворотами, достойными художественного фильма. Режиссер, уподобляясь своим героиням, умело манипулирует зрителем, разворачивая перед нами картину о человеческой жадности и унижении. "Написанные огнем"

Описание Кадр из фильма "Написанные огнем" © Black Ticket Films/Courtesy of Sundance Institute

Индия известна своей кастовой системой. До сих пор в стране существует четыре касты, но около 200 млн человек не принадлежат ни к одной из них. Их называют "далиты" — угнетенные, или неприкасаемые. Сейчас дискриминация по кастовому признаку запрещена и считается уголовным преступлением, тем не менее традиции и предубеждения сильнее закона. Это не останавливает женщин-далитов, которые работают в единственной женской газете "Новостная волна" в Индии. Режиссеры Ринту Томас и Сашмит Гош застают редакцию газеты в непростой период, с которым сталкивались СМИ по всему миру, — им нужно перейти с печатной версии в онлайн. Большинство репортеров "Новостной волны" никогда не держали в руках телефон, а у некоторых просто-напросто нет электричества, чтобы заряжать многочисленные гаджеты. Несмотря на эти трудности, газета запускает свой YouТube канал, который с каждым днем набирает все больше и больше просмотров.

Женщины-репортеры подвергают свою жизнь опасности, работают по ночам и освещают непростые сюжеты о коррупции, насилии и бездействии властей. Их смелость помогает не только заработать популярность в соцсетях, но инициирует реальные изменения: в деревнях прокладывают дороги, нелегальные шахты закрывают, а насильников сажают в тюрьму. Вместе с "Новостной волной" режиссеры наблюдают за политическими событиями в Индии и выборами, которые предопределят жизнь страны на ближайшее будущее

Скорее всего, вы никогда не слышали про "Новостную волну", но история этой маленькой газеты является живым доказательством того, что благодаря трудолюбию и преданности журналистов СМИ по-прежнему могут влиять на жизнь людей и инициировать реальные перемены. Фильм получил спецприз жюри фестиваля и приз зрительских симпатий. "Укрощая сад"

Описание Кадр из фильма "Укрощая сад" © Courtesy of Sundance Institute

Огромное красивое дерево высотой с пятнадцатиэтажный дом плывет на барже посреди Черного моря. Куда оно плывет и зачем? На протяжении нескольких лет таинственный господин ездит по Грузии и выбирает самые красивые деревья. Часто они стоят на чьем-нибудь участке, поэтому он выкупает их у законных владельцев за десятки тысяч долларов. Команда рабочих месяцами трудится над тем, чтобы вырвать дерево из его среды обитания и отправить через море в неизвестном направлении. Местные жители гадают, зачем этому чудаку-миллионеру их деревья, и страдают от того, что у них отбирают родной лес. Грузинка Саломэ Джаши завороженно наблюдает за происходящим. Фильм полностью снят методом "муха на стене" — без интервью и архивных съемок. Стиль режиссера сухой и неторопливый в духе самых бескомпромиссных картин румынской новой волны. Камера равнодушно наблюдает за долгими приготовлениями рабочих: каждое дерево настолько большое и тяжелое, что все работы занимают как минимум три-четыре месяца. Долгие сцены по раскопке и передвижению деревьев прерываются редкими разговорами местных о загадочном инициаторе этого необычного процесса и его целях. Проблема в том, что Джаши явно не использует свой богатый материал в полную силу. Скупое изложение событий без авторского видения и позиции остается лишь изложением, а не рассказом. "Укрощая сад" позволяет лишь мельком взглянуть на тихую трагедию, разворачивающуюся в лесах Грузии, и оставляет больше вопросов, чем ответов. "Наготове"

Описание Кадр из фильма "Наготове" © Courtesy of Sundance Institute