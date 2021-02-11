Когда ягнята больше не молчат: сериал "Кларисса"

Фильм Джонатана Демме по одноименной книге Томаса Харриса, выпущенный на заре 90-х, стал одним из самых успешных хорроров современного кинематографа. Различные влиятельные культурные институции то и дело включают его в список лучших картин всех времен, а интригующий образ Ганнибала Лектера не раз притягивал создателей фильмов и сериалов — от Ридли Скотта до Брайана Фуллера. Однако не менее важную героиню "Молчания ягнят", воплощенную на экране Джоди Фостер, незаслуженно обошли вниманием, хотя история Клариссы Старлинг не менее интересна. И вот, наконец, настал и ее черед.

Описание Кадр из сериала "Кларисса" © Пресс-служба more.tv

Авторы "Клариссы" — сценарист и продюсер нового "Стартрека" Алекс Куртцман и сценарист фильма Демме "Рейчел выходит замуж" Дженни Люмет. Также Куртцман и Люмет работали над новой "Мумией". Как и в случае с провальным фильмом с Томом Крузом, перед ними стояла сложная задача создать что-то не менее харизматичное, чем оригинал, и при этом рассказать свою историю. Сложная, но не то чтобы непосильная. В конце концов, прямо перед глазами есть удачный пример "Ганнибала" Брайана Фуллера с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Однако ожидания зрителей в эпоху сериального ренессанса, когда благодаря стримингам создается такое количество шоу, что их все физически невозможно посмотреть, а бюджеты и масштабы производства не уступают кино, очень высоки. "Клариссу" изначально тоже готовили для стримингов, но в итоге CBS и MGM дали Куртцману и Люмет карт бланш и полную свободу творчества. Другое дело, что у них так и не хватило фантазии, чтобы сполна воспользоваться столь щедрым предложением. Действие сериала разворачивается через год после событий оригинального фильма. Кларисса Старлинг (Ребекка Бридс) — самый популярный агент ФБР, правда, не столь популярный среди своих коллег, ушла в добровольную ссылку в подвал отделения бихевиористики, где занимается скучной работой с архивами. Самодовольный психолог (Шон Дойл) пытается вывести ее на чистую воду и признаться в том, что Кларисса пострадала от рук маньяка Буффало Билла не меньше, чем другие его жертвы. Однако девушка упрямо не хочет раскрывать свои тайны. Их сражение продолжается недолго — Старлинг вызывают в Вашингтон расследовать убийства потенциально нового маньяка.

Описание Кадр из сериала "Кларисса" © Пресс-служба more.tv

На первых же минутах сериала возникает вопрос, куда подевался главный антагонист главной героини Ганнибал Лектер? Доктора упоминают только раз и вскользь, даже не называя его имени. А все из-за неразберихи с правами. Создатели "Клариссы" не имеют права даже упоминать имя одного из главных персонажей "Молчания ягнят". С одной стороны, связь Клариссы и Лектера — самая интригующая составляющая фильма, и смириться с тем, что существование опасного маньяка на свободе в сериале просто игнорируют, сложно. С другой, Ганнибал не крадет сцену у Клариссы, и у нее есть возможность показать нам себя во всей красе.

Исполнительнице главной роли Ребекке Бридс нужно было не ударить в грязь лицом. Все-таки Джоди Фостер с ее сосредоточенным взглядом холодных голубых глаз и сильным низким голосом проделала не менее выдающуюся работу, чем Энтони Хопкинс. То, что Бридс — относительно новое лицо как на малом, так и на большом экранах, скорее, хорошо, но может ли она вынести весь груз ответственности этой роли? Скорее нет, чем да

И в этом не только ее вина. Пока актрисе особо нечего играть. Куртцман и Люмет налегают на ее травматичное прошлое, о котором мы уже и так знаем из оригинала, и им особо нечего добавить. Демме вытягивал самые жуткие моменты своей картины игрой и саспенсом, в "Клариссе" же предпочитают показывать нам безвкусные флешбэки и пугать громкими звуками и якобы неприятными картинками. Такое визуальное воздействие с учетом современных сериальных реалий, где со зрителями уже давно не церемонятся, смотрится наивно. Единственный яркий образ мотылька, преследующего Клариссу всегда и везде, и то позаимствован из оригинала. Еще один демон, с которым приходится сражаться героине, — сексизм ее коллег, и этот аспект подается настолько в лоб, что даже не вызывает возмущения, скорее, смирение с неизбежным.

Описание Кадр из сериала "Кларисса" © Пресс-служба more.tv