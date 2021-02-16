Место встречи изменить можно: сериал "За час до рассвета"

16 февраля на платформах more.tv и wink.rt.ru стартует ретродетектив "За час до рассвета", и вскоре посмотреть его смогут и зрители канала НТВ. Если судить по первым двум эпизодам, то зрелище их ждет действительно захватывающее. По сюжету разведчик Денис Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается после Великой Отечественной войны домой и устраивается на работу в милицию в некоем городке N. Константин Хабенский играет его начальника с характером ангела, правда, падшего, за что его прозвали Сатаной. Вместе они должны остановить беспредел, учиняемый бандой Клеща, таинственного криминального авторитета, который оставляет за собой горы трупов.

Описание Кадр из сериала "За час до рассвета" © Пресс-служба videomore

В последние лет десять художественный уровень сериалов растет со столь страшной силой, что за судьбу кино становится не на шутку тревожно — эдак грешным делом оно скоро будет никому не нужно. Это общемировой процесс, от которого Россия, впрочем, старается не отставать.

Строго говоря, снимать хорошие детективы про послевоенное время в нашей стране научились даже раньше, чем спортивные драмы. Однако создатели шоу "За час до рассвета" сознательно открещиваются от параллелей с такими признанными произведениями, как "Место встречи изменить нельзя" (1979) и "Ликвидация" (2007). Вместо этого они решили замахнуться на "Острые козырьки" — английский сериал, где историческая фактура подается на бодрый и стильный современный лад

Реализовывать столь непростую задачу выпало режиссеру Игорю Зайцеву. Он человек опытный, имеющий за плечами такие неплохо встреченные зрителями работы, как сериал "Екатерина Великая" (2015) или комедия "Каникулы строгого режима" (2008). "За час до рассвета" в его руках с первых минут бравирует эффектными "фишками". Заставка удивляет музыкой в стиле эдакого отечественного кантри, что само по себе оксюморон. Действие порой демонстрируется с помощью полиэкрана, когда кадр разделяется на части и в каждой что-то происходит — к подобному приему неровно дышат Квентин Тарантино и Гай Ричи, например. Происходящее периодически аккомпанируется современной музыкой. Майор Шумейко в исполнении Хабенского старается одеваться по-щегольски: шляпа, жилетка, плащ — все дела. Правда, сложно представить, что он станет для зрителей такой же иконой стиля, как герои "Острых козырьков": все-таки изысканность — это не совсем то, чем славились советские костюмы.

Описание Кадр из сериала "За час до рассвета" © Пресс-служба videomore

Позаботьтесь, чтобы при просмотре дети не оказались случайными зрителями — они будут лишними на этом празднике жизни. Как-никак, сериал про бандитов, поэтому в нем все сурово: кровища, расчлененка, мат-перемат, голые женщины и даже мужчины. Первые две серии максимально насыщены событиями и неожиданными сюжетными поворотами. Герои строят далекоидущие планы, которые в лучших традициях жанра идут наперекосяк. Однако их замыслы столь катастрофически сходят с рельс, что предугадать дальнейшее развитие событий зачастую невозможно. Сценарий в сериале пока что обнадеживает. Среди его авторов, кстати, затесался Александр Щербаков, сочинивший любимого в народе "Мажора" (2014–2016). Работа над проектом, как и вся жизнь на планете, омрачилась коронавирусной пандемией, из-за которой производство прерывалось на три месяца. Съемки проходили в заброшенных заводских зданиях Подмосковья и в тверском Морозовском городке (Дворе Пролетарки). В этот историко-архитектурный комплекс входит 50 зданий из красного кирпича, построенных в середине XIX века. В подобном окружении художникам не составило труда сконструировать антураж маленького закрытого городка.

Описание Кадр из сериала "За час до рассвета" © Пресс-служба videomore

Харизматичный гениальный следователь — важный элемент успеха в криминальных шоу. Тянет ли на это звание персонаж Константина Хабенского, по первым эпизодам, правда, непонятно. Сыгранный им майор циничен и готов играть не по правилам, чтобы добиться результатов, но изюминки ему пока не хватает. Впрочем, в актерской квалификации Хабенского сомневаться не приходится, поэтому есть надежда, что его талант впоследствии найдет, где развернуться.

Герой Андрея Бурковского более противоречив и, как следствие, более любопытен. Контуженный разведчик в его исполнении решает, что лучший способ достать преступника Клеща — работа под прикрытием. В первых двух сериях его Журавлев уже успевает столь пугающе раствориться в личности своего криминального альтер эго Птахи, что состояние его психики вызывает тревогу

Уголовники в сериале все как на подбор: из Артура Вахи получился рассудительный и аристократичный вор Граф; Артур Смольянинов играет подставленного государством уголовника с тихим достоинством; Максиму Белбородову выпала партия манерного и отмороженного рецидивиста Кота.

Описание Кадр из сериала "За час до рассвета" © Пресс-служба videomore