Разделяй и воспитывай. Какие проблемы сохраняются в системе устройства и защиты ребенка

Привычная модель детского дома — это коллективное учреждение, где ребенок живет в искусственной социальной среде, теряя возможность адаптироваться в социуме, инфантилизируясь в процессе. Большинство детей, которые находятся в детских домах, могли бы расти в семье, а не попасть в сиротскую систему, если бы им вовремя помогли. Именно поэтому весь мир идет по пути деинституционализации — реформы системы устройства и защиты ребенка при риске потери родительского попечения. Наша страна не исключение. Цель реформы заключается в помощи детям избежать становления в детском доме, сохранить возможность расти в семье. Если же ребенок все же оказался в системе, то его нахождение в ней рассматривается как временное и для него создаются условия, максимально приближенные к семейным. Некоторые учреждения уже смогли перестроиться на новый формат, в каких-то процесс идет медленнее и проблемы сохраняются. 24 февраля в Совете по вопросам попечительства в социальной сфере должно состояться совещание "О деинституализации государственной системы попечительства над детьми". Один из пунктов обсуждения — вопрос разлучения братьев и сестер при размещении в детские дома. Предыстория Первая унификация социальных учреждений произошла в 1920–30-е годы. Тогда появилось деление на дома ребенка, детские дома, школы-интернаты, а также учреждения для детей, совершивших правонарушения, и детей с нарушениями развития. С 1960-х по 1990-е годы сформировалась сеть коррекционных интернатов восьми типов. На тот момент не было еще достаточных знаний по психологии депривации и привязанности. Никто не думал о том, что чувствуют дети, что с ними происходит. Важнее считался вопрос их содержания и обучения. Детей распределяли в разные учреждения по возрасту, состоянию здоровья и потребностям в образовательных программах. Из-за чего братья и сестры могли годами не видеть друг друга и потеряться навсегда. Внутри учреждения их перемещали из одной группы в другую, в связи с чем у них постоянно менялось окружение и воспитатели, никогда не было рядом постоянного значимого взрослого. Поэтому дети не умели формировать привязанность. Не стояло задачи вернуть ребенка в кровную семью. Его нахождение в учреждении не рассматривалось как временное, а поиск приемных родителей решался не проактивно.

На эту тему "Научить отращивать корни": как подготовить выпускников детдомов к жизни

Инициативы отдельных директоров-новаторов, такие как коммуны Макаренко, Калабалина или система первых семейных детских домов от Российского детского фонда в 1980 году, оставались локальными проектами и систему в целом не меняли. К реформированию в этой сфере на мировой арене подтолкнули принятие Конвенции о правах человека в 1950 году, о правах ребенка — в 1989 году, о правах инвалидов — в 2006 году. В России ситуация стала меняться в 2012 году, когда соответствующая задача появилась в концепции "Десятилетия детства". В 2014 году появилось постановление правительства № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Оно стало результатом двухлетнего труда Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, Министерства образования, Министерства труда и социальной защиты и Министерства здравоохранения. Проблемы при распределении кровных братьев и сестер Когда только началась работа над постановлением, мы сразу же обозначили, что разрозненность системы препятствует работе с кровной семьей по возвращению ребенка. Причина в том, что его устраивают не рядом с домом, а в учреждение, к которому он "подходит" в зависимости от возраста и группы здоровья, что приводит к частому разлучению братьев и сестер. Я побывала в большом количестве учреждений в разных регионах России и часто встречала детей, которые по пять — десять лет не видели своих младших братьев и сестер, ничего не знают об их судьбе. Им даже не предоставляют возможности поддерживать какую-то коммуникацию, не считают, что это важно. Лишь в одном регионе я наблюдала, как старших возили в дом ребенка на встречи. Если же приемная семья высказывала желание забрать ребенка, им говорили о невозможности разделять детей. Получалось такое лицемерие и двоемыслие. Последствия кочевания детей по разным группам Раньше была активно распространена практика перевода ребенка из группы в группу внутри одного учреждения. Например, в домах ребенка такие переводы происходили каждый год. Если ребенок живет в таком формате до пятилетнего возраста, то его психике наносится огромный урон. Не происходит выстраивания нормальной привязанности, что может сказаться на устройстве в семью со стабильными отношениями. Кто-то справляется с такими ситуациями, а кто-то нет. Бесконечные переводы, смены взрослых приводят к тому, что ребенок перестает надеяться на какую-то коммуникацию. Такие дети могут выглядеть так, словно у них есть психиатрические диагнозы, но их может не быть. Это последствия таких перемещений. В 2014 году вместе с постановлением № 481 эту практику должны были прекратить. По детям очень заметно, соблюдаются ли на самом деле предписания или их продолжают перемещать, не фиксируя на бумаге.

На эту тему Точка (не)возврата: почему приемные родители отказываются от детей и как это предотвратить

Мы не раз видели детей, которые ни с кем не общались в группе. Спрашивали у сотрудников, когда ребенок попал в систему, выясняли, что давно. Становилось очевидно, что этого ребенка недавно перевели из другой группы. Тогда мы просим воспитателя рассказать о ребенке подробнее. Она говорит, что с другими детьми он не играет, ни с кем не общается. А потом опрашиваем воспитателя предыдущей группы. Она рассказывает, что этот же ребенок коммуникабельный, просится на ручки и играет с другими детьми. Так можно понять, что происходит с ребенком при переводе, что никто не наблюдает его "от и до", никто не видит, какие изменения с ним происходят. Это проблема не только для детей. Воспитатели рассказывают, что им тоже тяжело отпускать детей, они к ним привязываются, переживают за них. Но у них нет времени и возможности следить за их дальнейшей судьбой, потому что каждый год в их группы приходят новые дети. Люди невероятно живучие и способны приспосабливаться к самым неблагоприятным условиям. Но зачем мы, взрослые, на государственные деньги выстраиваем для детей в целях заботы такую систему, в которой они вынуждены выживать и чудом сохранять свою психику? Что дало реформирование Получается, что система, которая выглядела привычной и удобной, на самом деле невыгодна ни для кого. Она калечила детей и ранила воспитателей. Но если не заострять на этом внимание, то ничего, кроме сопротивления и саботажа, происходить не будет. Люди продолжат выполнять формально требования на бумаге, потому что привыкли. 2014 год изменил в этой сфере наше законодательство. Дети больше не должны переходить из группы в группу, у них не должны меняться воспитатели. Пребывание ребенка в учреждении должно быть временным — работа над его возвращением в кровную семью или поиск приемной. Предполагается также выстраивание коммуникации ребенка со всем кругом его знакомых — от родственников до друзей. Появились требования определять детей в учреждения рядом с их местом жительства и не разлучать братьев и сестер. Впервые введено ограничение на временное размещение ребенка в учреждении по заявлению родителей — трехсторонний договор обязует родителей вписывать конкретный срок, причину, количество посещений ребенка. Учреждение, в свою очередь, должно помочь родителю в преодолении трудной жизненной ситуации.

На эту тему Ген сиротства. Почему бывшим осужденным так сложно вернуть своих детей

Многие из этих изменений были слишком кардинальны, и в этой ситуации без просвещения ждать, что люди быстро перестроятся, немножко наивно. Министерство образования проводило окружные семинары, но их было мало, и чаще всего в них участвовали управленцы, а не воспитатели или нянечки, от которых на самом деле зависят жизни детей. Важно также учитывать, что эти законодательные изменения начинали действовать в период экономического спада в нашей стране и в регионах не было финансовых средств. Для того чтобы соблюдать постановление, необходимо переоборудование старых зданий либо переезд в новые. Также с постановлением от 2014 года у них появилось много новых функций, что влечет появление новых ставок. Это редко где реализуется, либо всем занимается один человек, что в итоге дает малую эффективность. В итоге такие серьезные изменения пока не дали того результата, который мы хотели видеть. Изъяны реформы Несмотря на все сопротивления, мы видим, как меняются учреждения, становятся сторонниками и главными защитниками перемен. Никто еще не соответствует постановлению на 100%, но за эти годы формат многих учреждений изменился. Тем не менее остались проблемы. По-прежнему отсутствует в достаточной степени профилактическая работа с кровной семьей. Из-за чего в детских домах находятся дети, которых там не должно быть. Нужно активнее прорабатывать семьи, помогать устраивать детей под опеку к старшим родственникам, например бабушкам, а не "мусолить" их месяцами. До сих пор учреждения делятся на десяток разных типов, включая социально-реабилитационные центры и приюты. Они зачастую вообще не попадают под действие постановления и являются лишним этапом в перемещении детей. Сейчас почти во всех регионах есть хотя бы одно образцовое учреждение, и у них есть возможность принимать детей разных возрастов и групп здоровья. Но если ребенку не повезло, и он живет далеко, то его по-прежнему разделят с братьями и сестрами. Если возможно создать одно такое учреждение, то нужно идти дальше и менять остальные. Пусть это сложно, но это сложности взрослых, потому что каждый год эти взрослые жертвуют интересами детей ради своего удобства.