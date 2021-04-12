Сериал "Невероятные": обаятельный балаган о супергероинях в корсетах

Описание Кадр из сериала "Невероятные" © HBO​/Амедиатека

Лондон, конец XIX века. Под бодрую струнную музыку две героини, Амалия Тру (Лаура Доннели) и Пенанс Адер (Энн Скелли), собираются на работу. Первая — в залитом светом типично английском особняке с темными дубовыми стенами, вторая — в мастерской, которая сразу отсылает нас к жанру стим-панк: все там шкворчит, сверкает и крутится. Они отправляются проведать девочку, которая вдруг забывает английский язык и начинает говорить тарабарщину. На поверку тарабарщина оказывается иностранными языками, а интерес к необычной полиглотке проявляют не только миссис Тру с компаньонкой, но и таинственная группировка в масках, пытающаяся похитить девочку. Всем троим удается сбежать в приют для женщин со сверхспособностями. С помощью обрывков информации, которые разбросаны в произвольном порядке по первой серии, нам удается понять, что три года назад на Лондон спустилась некая таинственная энергия, которая "тронула" некоторых женщин (как выяснится потом, и некоторых мужчин тоже) и даровала им суперспособности. В большинстве своем эти способности довольно странные и непонятные. Действие разворачивается так быстро, что у сериала нет времени что-то четко объяснить. Так, миссис Амалия Тру иногда видит обрывки будущего, но примечательно в ней совсем не это — героиня обладает недюжинной силой, и даже узкие корсеты и длинные юбки не помешают ей хорошенько навалять своим противникам. Пенанс вроде как "видит электричество", и это помогает ей изобретать разные полезные штуки типа усилителя звука или автомобиля. А может, и не помогает, просто она очень умная — доподлинно неизвестно. Еще одна обитательница приюта Примроуз вымахала на несколько метров вверх, а антагонистка миссис Тру — Мелади — тоже со сверхспособностями, но за четыре серии так и не проясняется какими. Из самых доступных сил в сериале — левитация и метание огнем.

Описание Кадр из сериала "Невероятные" © HBO​/Амедиатека

Легкомысленный тон, мажорная музыка, забористый стим-панк и приют, уж больно напоминающий академию X-men, как будто намекают на то, что "Невероятные" — это, скорее, развлечение для подростков. Но как только в кадре появляется голый Джеймс Нортон в роли вальяжного и самовлюбленного аристократа Хьюго Свона, сразу становится понятно, что сериал метит на публику постарше

Свон заинтересован в "тронутых" (так называют новых супергероев в сериале, по-русски, конечно, звучит не очень), чтобы привлекать любителей экзотики в свой бордель. В них заинтересован не только он, вышеупомянутые миссис Тру и Мелади, но еще целый ряд персонажей, разобраться в которых удается только к третьей серии: смурной детектив Фрэнк Мунди (Бэн Чаплин), благодетельница и хозяйка приюта Лавиния Бидлоу (Оливия Уильямс), британские власти в виде чиновника-ретрограда Лорда Массена (Пип Торренс) и король нищих Деклан (Ник Фрост). Не могу гарантировать, что кто-то из заинтересованных лиц не потерялся при перечислении, что неудивительно. Даже когда вроде начинаешь разбираться в хитросплетении сюжетных линий "Невероятных", сразу же появляются новые, а потом еще и еще! Сериал мчится на всех парах, ныряя в сюжет за сюжетом, в разборку за разборкой, превращая друзей во врагов и наоборот. Такое ощущение, что автор, генеральный продюсер, сценарист и режиссер шоу Джосс Уидон не хочет, чтобы мы остановились, передохнули, оглянулись по сторонам и задумались хоть над чем-нибудь. Лучше пусть герои за кем-нибудь погонятся, сломают кому-то нос или изобретут стрелялку поэффектнее. Ах да, кстати, Джосс Уидон. По многочисленности его регалий в сериале сразу понятно, что он полностью построен вокруг его личности и в общем до боли напоминает переработку всех его прошлых идей. Автор сериалов "Баффи — истребительница вампиров", "Ангел", "Светлячок", "Кукольный дом" и фильма "Мстители" мешает свой предыдущий опыт в кучу. На выходе получается сносно, но до боли вторично.

Описание Кадр из сериала "Невероятные" © HBO​/Амедиатека

Его герои максимально условны и искусственны, а силы драматургии хватает только на одну заезженную метафору о том, что новоявленные супергерои — это символ всех отвергнутых меньшинств, которых панически боится общество за их непохожесть на других. Интересным мог бы быть конфликт нового баланса власти между женщинами со сверхспособностями и мужчинами, их лишенными, но в итоге сериал награждает силой и последних. Зачем тогда вообще все это было?