Сериал "Невероятные": обаятельный балаган о супергероинях в корсетах

Лондон, конец XIX века. Под бодрую струнную музыку две героини, Амалия Тру (Лаура Доннели) и Пенанс Адер (Энн Скелли), собираются на работу. Первая — в залитом светом типично английском особняке с темными дубовыми стенами, вторая — в мастерской, которая сразу отсылает нас к жанру стим-панк: все там шкворчит, сверкает и крутится. Они отправляются проведать девочку, которая вдруг забывает английский язык и начинает говорить тарабарщину. На поверку тарабарщина оказывается иностранными языками, а интерес к необычной полиглотке проявляют не только миссис Тру с компаньонкой, но и таинственная группировка в масках, пытающаяся похитить девочку. Всем троим удается сбежать в приют для женщин со сверхспособностями. С помощью обрывков информации, которые разбросаны в произвольном порядке по первой серии, нам удается понять, что три года назад на Лондон спустилась некая таинственная энергия, которая "тронула" некоторых женщин (как выяснится потом, и некоторых мужчин тоже) и даровала им суперспособности.
В большинстве своем эти способности довольно странные и непонятные. Действие разворачивается так быстро, что у сериала нет времени что-то четко объяснить. Так, миссис Амалия Тру иногда видит обрывки будущего, но примечательно в ней совсем не это — героиня обладает недюжинной силой, и даже узкие корсеты и длинные юбки не помешают ей хорошенько навалять своим противникам. Пенанс вроде как "видит электричество", и это помогает ей изобретать разные полезные штуки типа усилителя звука или автомобиля. А может, и не помогает, просто она очень умная — доподлинно неизвестно. Еще одна обитательница приюта Примроуз вымахала на несколько метров вверх, а антагонистка миссис Тру — Мелади — тоже со сверхспособностями, но за четыре серии так и не проясняется какими. Из самых доступных сил в сериале — левитация и метание огнем.
Свон заинтересован в "тронутых" (так называют новых супергероев в сериале, по-русски, конечно, звучит не очень), чтобы привлекать любителей экзотики в свой бордель. В них заинтересован не только он, вышеупомянутые миссис Тру и Мелади, но еще целый ряд персонажей, разобраться в которых удается только к третьей серии: смурной детектив Фрэнк Мунди (Бэн Чаплин), благодетельница и хозяйка приюта Лавиния Бидлоу (Оливия Уильямс), британские власти в виде чиновника-ретрограда Лорда Массена (Пип Торренс) и король нищих Деклан (Ник Фрост). Не могу гарантировать, что кто-то из заинтересованных лиц не потерялся при перечислении, что неудивительно.
Даже когда вроде начинаешь разбираться в хитросплетении сюжетных линий "Невероятных", сразу же появляются новые, а потом еще и еще! Сериал мчится на всех парах, ныряя в сюжет за сюжетом, в разборку за разборкой, превращая друзей во врагов и наоборот. Такое ощущение, что автор, генеральный продюсер, сценарист и режиссер шоу Джосс Уидон не хочет, чтобы мы остановились, передохнули, оглянулись по сторонам и задумались хоть над чем-нибудь. Лучше пусть герои за кем-нибудь погонятся, сломают кому-то нос или изобретут стрелялку поэффектнее.
Ах да, кстати, Джосс Уидон. По многочисленности его регалий в сериале сразу понятно, что он полностью построен вокруг его личности и в общем до боли напоминает переработку всех его прошлых идей. Автор сериалов "Баффи — истребительница вампиров", "Ангел", "Светлячок", "Кукольный дом" и фильма "Мстители" мешает свой предыдущий опыт в кучу. На выходе получается сносно, но до боли вторично.
Как известно, коней на переправе не меняют, но HBO пришлось сделать именно так — как раз во время производства сериала в СМИ появились нелестные публикации о Уидоне, в которых его бывшие коллеги говорили о том, что он нехороший человек и работать с ним неприятно. В конце концов во время рекламной кампании имя Уидона было задвинуто куда подальше и вообще не упоминалось. Новым шоураннером стала британская сценаристка Филиппа Гослетт. Может, из-за разницы в их подходах, а может, просто из-за сумбурного авторского стиля Уидона в целом "Невероятным" сильно недостает общей идеи и концепции. В смысловом плане сериал больше интересует экшен, и герои выглядят лишь пешками, которые бегут туда, куда скажут, а в стилистическом "Невероятные" похож на съемки диснеевского фильма про принцесс, на которые периодически наведываются шоураннеры "Игры престолов". Чтобы определиться со своими желаниями и сделать что-то по-настоящему захватывающее, шоу не хватает ни оригинальности, ни задора. Но если очень хочется увидеть, как бы выглядели супергерои в XIX веке, "Невероятных" для этого вполне достаточно.
Сериал можно посмотреть с 12 апреля в онлайн-кинотеатре "Амедиатека"