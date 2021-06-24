На Луну вместе с Китаем. О совместном проекте РФ и КНР в космосе

На международной конференции по изучению космоса GLEX 2021, прошедшей в Санкт-Петербурге, показали презентацию дорожной карты совместного российско-китайского проекта по изучению Луны. Проект называется Международная научная лунная станция. Реализовывать его предлагается до 2035 года.

Обойдемся без людей

О российско-китайском проекте по совместному изучению Луны стало известно в марте 2021 года, когда весьма неожиданно для всего мира Роскосмос и Китайское национальное космическое управление подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Информации тогда обнародовали очень мало, даже не совсем понятно было, где будет находиться станция — на орбите или непосредственно на поверхности Луны.

Сейчас же, после того как была опубликована дорожная карта, некоторые моменты прояснились. Планируется, что это будет полностью автоматическая станция на лунной поверхности. При этом в ее работе на месте не будут участвовать люди. Во время выступления на конференции представитель китайской стороны обмолвился, что проект может быть увязан с пилотируемой миссией, но как это будет сделано, пока неизвестно.

Проект создания станции разделен на три этапа до 2035 года. Причем первый этап максимально увязан с уже действующими программами обеих стран. Так, он продлится до 2025 года и должен будет состоять из шести запусков, один из которых — "Чанъэ-4" — уже состоялся в 2018 году. Зачем его включили в список? Скорее всего, потому что луноход работает и сегодня — по состоянию на май 2021 года он проехал по поверхности обратной стороны Луны уже более 700 метров.

Оставшиеся запуски — это "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27" с российской стороны и "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7" с китайской. Для своих пусков, как ожидается, Россия будет использовать среднюю ракету-носитель "Союз-2", а китайская сторона — CZ-5. Первая российская отправка по плану должна была состояться осенью 2021 года, однако недавно появилась информация, что ее могут перенести на 2022 год.

Для России отсутствие изменений в программе лунных исследований до 2025 года очень удобно. Значит, не потребуется вносить изменения в Федеральную космическую программу, которая является основным финансовым документом российской космонавтики. В ней прописано, что станции "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27" должны быть запущены в аккурат до 2025 года.

Второй этап совместной российско-китайской программы планируется осуществлять с 2025 по 2030 год, он состоит из четырех запусков. В продолжение своих лунных программ Китай запустит космический аппарат "Чанъэ-8", а Россия — тяжелую лунную станцию "Луна-28".

Строительство самой базы начнется только после запуска еще двух тяжелых ракет — космических аппаратов МНЛС-1 и МНЛС-2. Первый из них станет командным центром и будет отвечать за передачу данных на Землю. МНЛС-2 будет выполнять роль станции для проведения экспериментов. Предполагается, что в этом случае обе стороны для запуска будут использовать ракеты тяжелого класса: Россия — "Ангару", а Китай — не названную в презентации Heavy Rocket.

Третий этап пройдет уже с 2030 по 2035 год. Ожидается, что к окончанию этого срока лунная станция будет состоять из пяти космических аппаратов, которые создадут целый научный комплекс, занимающийся как изучением поверхности Луны, так и наблюдением за небесными телами. То есть это будут космические аппараты, работающие в одной системе: один из них станет отвечать за сбор и передачу данных, другой — за управление станцией и ее энергопотреблением. Будут и чисто научные аппараты, изучающие грунт или звездное небо. Внешне же это будет выглядеть как несколько отдельных объектов на одной площадке, работающих как единое целое.

После 2035 года прописана возможность увязки миссий автоматизированного комплекса с пилотируемой программой.

Приходите в мой дом

Главная особенность Международной научной лунной станции в том, что она изначально рассчитана на совместную работу с космическими агентствами других стран. Почти вся презентация дорожной карты была посвящена различным способам сотрудничества — от обмена приборами до разработки совместных миссий и частичного участия.

С одной стороны, такое предложение может говорить о том, что участники проекта надеются на привлечение сторонних денежных средств для его реализации. С другой стороны, это реальная возможность для Китая начать, пусть и не напрямую, сотрудничать с Европейской космической ассоциацией (ESA) и космическими агентствами других западных стран. Дело в том, что согласно "поправке Вольфа" (закон, принятый США в 2011 году), правительственным учреждениям, в том числе NASA и Управлению по научно-технической политике Белого дома, запрещено сотрудничество с Китаем в области освоения космоса.

США не имеет никаких общих миссий с Национальным космическим управлением Китая вот уже более десяти лет, и Европейское космическое агентство тоже не стремится к этому, хоть и не располагает прямым запретом. Поэтому проект Международной научной лунной станции может стать тем самым мостиком, с которого начнется такое сотрудничество. Для России же участие Китая — возможность привлечения дополнительных средств для космической деятельности.

В перспективе к работе по проекту Международной научной лунной станции могут быть привлечены и коммерческие компании. Заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что нынешняя дорожная карта пока не включает в себя этот вариант, но возможно, он будет разработан в дальнейшем: "На сегодня никаких положений относительно частных компаний мы не фиксировали, но мы не исключаем участия частного бизнеса. Это вопрос дальнейшей работы".

Такой открытой космической стратегии не было уже давно. Если все получится, то МНЛС станет не просто "клубом для своих", но действительно прорывным международным проектом.

Сделано в Китае

Отдельно хочется сказать о самой презентации дорожной карты и возможности ее использования для получения дополнительной информации. Некоторые эксперты и издания попробовали использовать ее визуальное оформление, чтобы больше узнать о миссии. Увы, не удалось. Презентация, которую показали на конференции, была создана китайской стороной, и ее запрещено использовать для получения дополнительной технической информации о миссии. В частности, на одном из кадров был замечен проект "Лунного корабля" (ЛК), разработанного еще в 70-х годах прошлого века для советской космической программы. Понятно, что всерьез его рассматривать не стоит.

Точно так же и с изображениями двух космонавтов, которые вроде как по содержанию дорожной карты не должны быть на автоматической космической станции. Прихожу к выводу, что они, скорее всего, были добавлены дизайнером исключительно для красоты. Поэтому ждем и иной официальной информации, тем более что полет "Луны-25" уже не за горами.