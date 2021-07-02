Дань моде и антикоронавирусные меры. Чем индийцы заменяют медицинские маски

Люди во многих городах мира выглядят в сложившейся реальности примерно одинаково — вереницы прохожих, соседей, родственников в схожих медицинских масках на лицах. Однако в Индии тенденцию бело-голубой защиты многие заменяют на традиционные предметы гардероба, с которыми можно и от вируса защититься, и остаться модным, — гамча, пашмина, дупатта. "Конечно, профессиональная и хорошо подогнанная маска защитит лучше, и такие маски стоит использовать, если вы врач и принимаете пациентов или если вы идете в больницу, направляетесь в какое-то оживленное место, — считает специалист по инфекционным заболеваниям доктор Ашвини Таяде. — Однако для широкой публики в обычной ситуации достаточно носить национальные традиционные платки и шали. Главное, чтобы ткань закрывала нос и рот", — уверена она.

Вопрос о разумности замены масок и в целом ношения средств защиты дыхательных путей особенно остро встал в последнее время в Индии, после того как в апреле пришла новая волна COVID-19. С 5 апреля по 8 июня суточное число новых случаев заражения превышало 100 тыс. человек, в мае этот показатель пять раз превысил 400 тыс. человек в день (антирекорд был отмечен 7 мая — 414 188 человек). Сейчас, правда, специалисты отмечают, что волна пошла на спад — за последние сутки отмечен "всего" 45 951 случай заражения. Тем не менее общее число заболевших в Индии достигло 30 362 848 человек (вторая страна в мире после США, где официальное количество инфицированных коронавирусом превысило 30 млн человек). Даже без увещеваний властей индийцы гораздо активнее стали закрывать нос и рот, но на свой лад. Думаю, немалую роль в этом сыграла не только модная составляющая, но и материальная — маску нужно покупать, а гамча, дупатта или румал в Индии есть у всех. Гамча Основываясь на собственных наблюдениях, я бы сказал, пожалуй, что именно гамча — самый популярный "противокоронавирусный аксессуар". Например, сам премьер-министр Индии Нарендра Моди все полтора года пандемии закрывает им лицо, что видно на официальных мероприятиях. Еще в прошлом году глава правительства заявил: "Носить защиту на лице важно во время локдауна, если люди выходят из дома. И можно использовать национальные платки".

Описание Конференция премьер-министра Индии Нарендры Моди, 4 июля 2020 года © Mohd Zakir/Hindustan Times via Getty Images

Гамча (гамуча, гамоча) — это традиционная индийская деталь гардероба, похожая то ли на платок, то ли на шаль, то ли и вовсе на полотенце. Она представляет из себя недлинный отрез хлопковой ткани — однотонной или же иногда с узором. В Северной Индии безо всякой пандемии без него многие не покидают дом вовсе. Практическая его сторона: вытереть пот в жару, прикрыть голову от солнца, а также обмотать шею, если прохладно. Теперь же гамчу используют и как аналог медицинской маски для лица. Дупатта Хоть женщины, как и мужчины, нередко носят гамчу, но все-таки истинной деталью дамского гардероба считается дупатта (переводится как шарф, шаль). Исторически она является обязательной составляющей столь популярного на севере Индостана костюма шальвар-камиз (брюки и блуза-туника плюс дупатта).

Мужчины тоже носят подобные костюмы, он называется курта-паджама — с "шарфом", традиционно свисающим с плеча. Но именно у женщин дупатта превратилась в особый аксессуар, который подбирается по стилю, цвету, моде… "Ткань не спрячет твою красоту", — поется в популярной песне из индийского фильма. Но никто ничего прятать и не собирается — правда, мусульманские женщины в Индии нередко скрывают лицо, но далеко не все. Тем не менее индуски, последовательницы сикхизма, буддизма, джайнизма лиц не закрывают, а могут лишь прикрыть, если нужно продемонстрировать скромность, здесь дупатта весьма пригодится — так же, как и от коронавируса. Румал

Строго говоря, румал представляет из себя простой платок, который носят и мужчины, и женщины в тех же целях, в которых платки носят по всему миру, — в жару он повязывается на голову как бандана (само слово индийского происхождения: от "бандхна" — "запертый", "завязанный"). Его также используют сикхи из числа тех, кто стрижет волосы и не использует тюрбан (открытые волосы для них недопустимы). Кроме того, любому несикху, который пришел в их храм (гурдвару) также выдают румал, чтобы прикрыть голову. Теперь его применяют и для того, чтобы прикрыть рот и нос, как маску. Пашмина Пожалуй, именно пашмина — самый дорогой аксессуар из всех представленных. Это шаль из шерсти кашмирских коз, покрытая узорами и богатой вышивкой. Эта часть индийского гардероба известна с древности и всегда ценилась за легкость, теплоту и красивый дизайн.