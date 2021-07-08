Вэл Килмер против Надава Лапида: о любви и ненависти к себе на Каннском фестивале

Израильский режиссер Надав Лапид, покоривший Берлинале в 2019 году абсурдной частично автобиографической картиной "Синонимы", в Канне продолжает тренд, заданный фильмом открытия "Аннетт" Леоса Каракса, и погружается в глубины самоуничижения и ненависти. Ненавидит режиссер себя и свою родную страну — Израиль, из которого он пытался безуспешно сбежать. В "Колене Ахеда", так же как и в его предыдущей картине, явно прослеживаются автобиографические нотки.

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Фильм рассказывает об успешном израильском режиссере Иуде, который приезжает в маленькую деревню в провинции, чтобы представить свой старый фильм. Его встречает молодая и цветущая директор библиотечного департамента министерства культуры Израиля Ялом. Она много говорит о себе, родной деревне, где Иуд будет представлять фильм, и о своей блистательной карьере в министерстве. В конце их долгого разговора она попросит гостя подписать бумажку, согласно которой он обязуется обсуждать на дискуссии только определенные темы, одобренные властями. Мрачному и неразговорчивому режиссеру это условие явно не нравится, но виду он не подаст. По иронии Иуд — самый последний человек, к которому можно прийти с такой бумажкой. Он снимает фильм об активистке Ахед Тахими, выступающей за независимость Палестины. Иуд — классический холостяк, панк в летах и кожаной куртке, себе на уме, относящийся ко всему и всем с подозрением и скепсисом. Он тот, кто задает вопросы, а потом проигрывает ответы в голове, анализируя и чаще всего опровергая каждое слово.

Описание Кадр из фильма "Колено Ахеда" © Lesfilmsdubal

Камера Шайи Голдмана приклеена к герою и убегает от него изредка, на долю секунды, пытаясь сосредоточиться на пыли в чистом воздухе или бледно-голубом небе над белой пустыней. Кажется, что эти движения излишни, однако с их помощью Голдману и Лапиду удается сказать многое, ничего не произнося, и буквально залезть в голову Иуду. В голове этой неспокойно: националистический, жестокий и лицемерный Израиль, бездумная толпа, которая рада верить всему, что ей говорят, государственная пропаганда, министр культуры, ненавидящая культуру. В чуде природы, бассейне, заполненном водой посреди пустыни, он видит смерть людей и животных, а маленькую деревеньку — загнивающей, как сочные болгарские перцы в горячей пыли. В общем, его пессимистичный взгляд на жизнь понятен и вызывает сочувствие, пока Лапид, не удержавшись от соблазна, не отказывается от позиции язвительного наблюдателя и не превращает фильм в манифест, прямо как победитель недавнего Берлинале Раду Жуде с его "Неудачным трахом, или Безумным порно".

То, в чем Лапид обвиняет Израиль, повинны все государства мира. Наши идолы мертвы, надежды нет — об этом стоит говорить, но не обязательно кричать на зрителей с экрана. В конечном счете режиссер слишком увлекается самоуничижением, а ненависть окончательно застилает ему глаза, не позволяя мыслить здраво

"Синонимы" говорят о том же, что и "Колено Ахеда", не ударяясь при этом в мелодраму и изобретая киноязык заново.

Описание Кадр из фильма "Колено Ахеда" © Lesfilmsdubal

Звезда "Лучшего стрелка" и "Бэтмена" Вэл Килмер идет совсем по-другому пути: несмотря на тяжелую битву с киноиндустрией, в которой он так и не победил до конца, актер пришел к принятию и решил рассказать об актерском мастерстве и своем жизненном и творческом пути. Практически всю жизнь Килмер снимал все происходящее с ним на камеру. У актера хранятся коробки с многочисленными кассетами, на которых запечатлено его детство, юность, актерская карьера, съемки фильмов и кинопробы. Он доверил эти материалы режиссерам Лео Скотту и Тингу Пу, которые перемежают архивные съемки с сегодняшним днем. Несколько лет назад Килмеру диагностировали рак горла, который по иронии судьбы ударил по самому ценному, что есть у актера, — голосу. Во времена, когда он буквально не может говорить, Килмер наконец-то решил рассказать свою историю. "Я прожил красивую жизнь", — говорит актер. Действительно, когда смотришь на молодого и красивого парня, который с детства хотел стать звездой, понимаешь, что мир был у его ног. Однако все, конечно же, не так просто, и главное — не то, что с тобой происходит, а как на это посмотреть. Килмеру не удалось стать ведущим голливудским актером, как, например, Джорджу Клуни или Тому Крузу, а его главные картины уже давно позади. И это произошло не из-за недостатка старания или таланта: однажды актер прилетел в Лондон, чтобы передать Стэнли Кубрику кассету с его пробами на роль для "Цельнометаллической оболочки", а для Мартина Скорсезе снял целый фильм с собой в главной роли. Актер был восходящей театральной звездой, когда его соблазнил Голливуд, и далеко не всем на этой мировой фабрике кино удается делать не то, что надо, а то, что хочется. Килмера всегда интересовал не коммерческий успех, а возможности для актерского развития, которые ему открывал тот или иной проект. Однако в эпоху блокбастеров и франшиз остается не так много места для творческого поиска.​​​​​​​

Описание Кадр из фильма "Вэл" © FESTIVAL DE CANNES

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"Вэл" прекрасен тем, что это не просто автобиографическая картина, но рассказ об актерской профессии, киноиндустрии и просто о человеке, который много обрел и потерял на своем пути и при этом остался несломленным. Даже если вы не смотрели ни одного фильма с Килмером и он вам не близок, "Вэл" — отличный пример документальной картины, которая благодаря своей визуальной и нарративной силе становится универсальной