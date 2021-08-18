"Настойчиво ищет встречу с воздушным противником…" 100 лет со дня рождения Лидии Литвяк

"Настойчиво ищет встречу с воздушным противником и, если не встречает его, не ограничивается патрулированием, а штурмует наземные цели…" — строки из характеристики боевого летчика. Вполне характерные строки для многих асов, небесных охотников Великой Отечественной войны. Но в данном случае написаны они 15 июля 1943 года про юную девушку, которой не исполнилось еще и 22 лет, а жить оставалось всего 17 дней. Воздушная Лилия Старые черно-белые фотографии с трудом доносят до нас женскую красоту. Нередко даже самые признанные красавицы прошлого с выцветшей глади старых снимков выглядят не впечатляюще для нашего современника. Лидия Литвяк — исключение: несколько оставшихся фото, которые пощадило время, не могут скрыть красоты и хрупкости. Ее вполне можно представить на портретах эпохи Пушкина или на обложке глянцевого журнала нашего столетия. Но Лидии выпал другой век, роковой ХХ, его самая страшная первая половина. И вместо балов, вместо гламурных пати, вместо, наконец, семьи и детей ей выпал другой удел — 168 боевых вылетов и чертова дюжина уничтоженных самолетов и воздушных объектов противника… Самая результативная женщина-пилот Второй мировой войны родилась ровно век назад, 18 августа 1921 года, в Москве. Простая, обычная семья портнихи и рабочего-железнодорожника. Не будь той страшной войны, и их ребенок — Лидия Владимировна Литвяк — была бы обычной москвичкой, красивой столичной девушкой, живущей почти в центре, по адресу ул. Новослободская, д. 14, кв. 88. Даже ее увлечение юности — полеты в аэроклубе — вполне обычны для той эпохи, когда летчики в СССР были популярнее артистов. Лидия (родные и друзья звали ее чаще Лилия или Лиля) с 15 лет занималась в районном аэроклубе. В Москве и области в 30-е годы минувшего века работало почти три десятка таких аэроклубов, где могли учиться все желающие и способные летать.

По окончании восьми классов школы Лидия поступила в Московский машиностроительный техникум, училась на курсах геологов. Летом 1939 года работала в экспедиции под Котласом и с тех пор во всех анкетах в графе "профессия" явно не без гордости писала: "геолог". Наверняка, как и все девушки, Лидия увлекалась кино — в том же году она недолго проработала в киностудии "Мостехфильм", благо кинопавильоны тогда располагались на Лесной улице, недалеко от ее дома. Но интерес к небу оказался сильнее — в мае 1940 года Лидия Литвяк окончила Херсонскую инструкторскую авиационную школу Осоавиахима СССР. Любопытно, что во всех документах она Лидия, но в архивах авиашколы — Лилия. Этот вариант имени явно ей самой нравился больше. "За время обучения проявила себя дисциплинированной, трудолюбивой курсанткой", — гласит краткая характеристика по итогам окончания уже вполне серьезного и профессионального заведения по подготовке авиаторов. Так Лидия-Лилия стала летчиком. Не помешал даже невысокий рост — менее 160 см. Бывают люди с талантом к небу, и у Лидии Литвяк явно был такой талант. Лето рокового 1941 года она встретила инструктором Пролетарского районного аэроклуба города Москвы. "Сержант Литвяк (девушка)…" Женщин изначально в боевые части авиации не брали и брать не планировали. Лидию-Лилию призвали в ряды армии в октябре, когда враг прорвался вплотную к Москве. Зиму 1941 года она встретила на авиабазе под Энгельсом, где в отдельном подразделении готовили женщин-летчиц для тыловых частей противовоздушной обороны. Приписав себе недостающие часы налета (нахождения в воздухе непосредственно за штурвалом самолета), Лидия добилась зачисления в "женский полк" — 586-й истребительный авиационный полк, которым командовала знаменитая летчица Марина Раскова. Впрочем, в ту первую зиму войны у Лидии Литвяк были не только порывы на войну. Сутки она провела на гауптвахте за нарушение формы одежды — из полагавшихся пилотам меховых унтов перешила воротник для своего летного комбинезона. Позднее все сослуживцы и очевидцы будут вспоминать, что Лидии и на войне удавалось быть красивой, оставаться романтичной — она неизменно носила длинный шарф из парашютного шелка, а в полет в кабину самолета брала букетик полевых цветов. Война, однако, была далека от романтики. Шли монотонные будни военной работы вдали от линии фронта. С апреля 1942 года Лидия участвовала в воздушном патрулировании — "женский полк" защищал тыловой, но стратегический в условиях войны железнодорожный мост через Волгу в Саратове. Лидия пилотировала истребитель Як-1, один из основных и самых массовых боевых самолетов той эпохи. На исходе второго лета войны девушка впервые участвовала в воздушном бою, отражая налет немецких бомбардировщиков.

В начале сентября Лидия добилась перевода непосредственно на фронт, в 437-й истребительный авиационный полк, сражавшийся в небе над Сталинградом. Потери в пилотах на пике самой ожесточенной битвы той войны были настолько велики, что женщин не только взяли на фронт, но почти сразу бросили в бой. 13 сентября 1942 года сержант Литвяк одержала первую личную победу — подбила немецкий бомбардировщик. Спустя пять дней она сама выжила чудом — во время тренировочного полета на новом самолете была неожиданно атакована двумя вражескими истребителями. Но сумела избежать гибели — пилотом хрупкая девушка была отличным. Как позднее вспоминал о ней Герой Советского Союза Борис Еремин, сражавшийся в тех же воздушных частях под Сталинградом:

Это была прирожденная летчица. Она обладала особым талантом истребителя, была смела и решительна, изобретательна и осторожна. Она умела видеть воздух…

Через неделю после почти чудесного спасения в схватке с превосходящим противником, 27 сентября 1942 года, в оперативной сводке 8-й воздушной армии, защищавшей небо над Сталинградом, появится примечательная запись: "Сержант Литвяк (девушка) сбила один Ю-88…" Из словосочетания "сержант Литвяк" пол пилота был неясен, и штабной офицер посчитал нужным прописать в документе — "девушка". Белая Лилия без легенд Позднее, уже после войны, возникнут многочисленные легенды, что в сталинградском небе Лидия Литвяк якобы сбила известного германского аса, некоего барона. Тот попал в наш плен и при встрече в советском штабе долго не мог поверить, что его сбила хрупкая, совсем юная девушка. Когда же Лидия показала ему, как маневрировала в воздухе и сбивала, то вражеский ас поверил и — тут варианты легенды разнятся — то ли подарил ей свои золотые часы, то ли сорвал свои ордена, то ли встал на колени… Все это красивая, но легенда, не имеющая никакого документального подтверждения. Будни войны были куда менее романтичны, но от того не менее героические. Просто то был героизм будничной и одновременно надрывной работы в постоянной опасности, в постоянном сверхнапряжении. Это напряжение — особенно во фронтовом небе — мог выдержать далеко не всякий крепкий мужчина, не всякая человеческая психика. Лидия Литвяк и ее фронтовые подруги много месяцев подряд выдерживали эту смертельную работу.

Кстати, уже в конце XX века, после распада СССР, появится дополнительная легенда, что прославленная летчица была из семьи "врага народа", что ее отца якобы расстреляли в 1937 году и ей приходилось скрывать свое родство. Все это тоже не находит документального подтверждения — в списках жертв репрессий отец Лидии не упоминается, сама же она честно писала во всех анкетах, что отец и мать развелись, когда она только пошла в школу. Но вернемся от легенд в военное небо. К середине осени 1942 года Лидию Литвяк, как хорошего летчика, перевели в 9-й гвардейский истребительный авиаполк, "полк асов", предназначенный для завоевания господства в воздухе. Как вскоре будет записано в штабных документах: "Товарищ Литвяк была зачислена в группу свободных "охотников" за самолетами противника и, прибыв на передовой аэродром, провела пять успешных боевых вылетов, сопровождавшихся неравными воздушными боями…" Здесь разрушим еще одну слишком красивую легенду — легенду про Белую Лилию Сталинграда, попавшую даже в американскую историографию (см., например, книгу M.G.Crisci — Call Sign White Lily, "Позывной Белая Лилия"). Якобы в небе над городом имени советского вождя юная Лидия-Лилия Литвяк стала самой прославленной летчицей, на ее истребителе с номером 44 была нарисован соответствующий ее позывному цветок, а сам фюрер отдал приказ об уничтожении Белой Лилии Сталинграда. В реальности все было скромнее и страшнее. Лидия действительно была известна среди летчиков своего и соседних авиаполков — даже на войне трудно не заметить красивую девушку в преимущественно мужском коллективе. Были и первые статьи в советских газетах, писавшие о "летчицах-истребителях в N-ском авиаполку" Лилии (именно так давали ее имя в советских газетах военной поры — не Лидия, а Лилия или даже Лили) Литвяк и Кате Будановой. Лидия летала в паре со своей подругой Екатериной Будановой. В силу авиационной тактики той эпохи истребители всегда летали парами — ведущий и ведомый. Разрыв такой пары в бою почти всегда грозил гибелью — противник мог зайти истребителю в хвост, где он был беззащитен. Потому ведущий и ведомый становились на фронте самыми близкими людьми, жизнь обоих зависела друг от друга, от слаженности, взаимодействия и взаимопонимания.

Описание Летчицы Лидия Литвяк, Екатерина Буданова и Мария Кузнецова, 1943 год © Архив Музея современной истории России

Катя Буданова была на пять лет старше Лидии, родилась в крестьянской семье под Смоленском, но пришла в боевую авиацию похожим образом — через занятия в московских аэроклубах. Так что славу Белой Лилии Сталинграда подруги могли бы с полным правом поделить пополам, не будь это лишь красивой легендой. В реальности — повторим — были изнурительные будни. Вылеты во фронтовое небо, далеко не каждый день заканчивающиеся боями, но всегда опасные, на пределе возможностей техники и человека. Бои тоже не всегда заканчивались удачей. Дважды Лидии-Лилии приходилось сажать покалеченный вражескими пулями, еле живой самолет на брюхо, разбивая при столь жесткой посадке руки, ноги, лицо. "Хорошая была пара…" По итогам Сталинградской битвы в феврале 1943 года Лидия Литвяк получила свою первую награду — орден Красной Звезды. Как записано в наградных документах: "В воздушных боях дерется смело и энергично, имеет хорошую взаимную выручку в бою…" На исходе зимы, после успешного контрнаступления под Сталинградом, начались упорные бои на подступах к Донбассу. Немцы всеми силами пытались остановить продвижение наших войск. В конце марта 1943 года, сосредоточив крупные силы авиации, они попытались уничтожить наши переправы через Дон. И 22 марта в небе почти над Ростовом-на-Дону младший лейтенант Лидия Литвяк сбила очередной вражеский бомбардировщик, а затем, прикрывая самолеты товарищей, вступила в неравный бой с шестеркой вражеских истребителей. Началась воздушная схватка на больших скоростях и предельных виражах с поистине нечеловеческими перегрузками. Именно в те минуты, прикрывая товарищей, Лидия доказала всем, что является настоящим асом — одной из немногих на этой планете женщин, кто может вести воздушный бой наравне, а то и лучше мужчин. Оперативная сводка гвардейской авиадивизии подведет итог бою 22 марта 1943 года: "Летчица ранена в ногу, благополучно произвела посадку на свой аэродром…" В реальности благополучно было не все — посадив искалеченный истребитель, Лидия потеряла сознание. Вскоре она фактически сбежит из госпиталя, откажется от месячного отпуска в Москве и вернется в свою авиачасть. Вернется к любимому человеку. Накануне неравного боя 22 марта Лидия-Лилия летала уже в паре с капитаном Алексеем Соломатиным. Юный капитан был всего на полгода старше младшего лейтенанта Литвяк, родился под Калугой, накануне войны окончил знаменитую Качинскую авиашколу в одном курсе с сыном Сталина. К моменту встречи с Лидией имел на своем счету 266 боевых вылетов, в 108 воздушных боях лично сбил дюжину и в группе еще 15 самолетов противника. Воздушная пара истребителей — ведущий и ведомая — вскоре стали и парой на земле. Брак они не оформляли, в буднях ежедневного смертельного риска было не до того, но все знали, что Алексей и Лидия муж и жена. Алексей погиб почти на глазах Лидии. Произошло это 21 мая 1943 года и не в бою, а во время тренировочного полета. Техника в ходе войны эксплуатировалась на пределе, и смерти по причинам ее отказа либо из-за ошибок пилотов были нередки. Капитан погиб на своем аэродроме, пытаясь отработать полет и стрельбу по мишеням на сверхмалой высоте. Их однополчанин, Герой Советского Союза Борис Еремин позднее вспоминал:

Хорошая была пара. Но погиб он. Она, помню, все бросалась на могилу, когда его хоронили, но потом успокоилась, а через несколько месяцев и она погибла…

"Летчики, по-видимому, погибли…" Но до своей гибели Лидия-Лилия пережила еще одну смерть близкого человека — подруги и бывшей напарницы по боевым вылетам Екатерины Будановой. 19 июля 1943 года на берегах реки Миус — наши войска наступали, чтобы освободить Донбасс, — Лидия и Екатерина участвовали в прикрытии штурмовиков Ил-2, обстреливавших укрепления противника. В схватке с немецкими истребителями самолет Екатерины был подбит, она сумела посадить его в поле. Местные жители, наблюдавшие за боем, вытащили летчицу из горящей машины, но Екатерина спустя несколько часов от полученных ран умерла. Вечером того же дня, 19 июля 1943 года, Лидия отомстила за смерть подруги. В том вылете ей впервые доверили вести в бой шестерку истребителей — группа во главе с Лидией прикрывала штурмовики, которые работали по целям в районе поселка Первомайское Донецкой (тогда Сталинской) области. Отражая контратаку немецких истребителей, Лидия сбила один из них. По немецким документам мы теперь точно знаем, кто стал ее жертвой в тот день — германский унтер-офицер Хельмут Генрих Ширра, опытный вражеский пилот, имевший к тому времени на счету шесть сбитых наших самолетов. Заметим, что как раз в те месяцы войны новые немецкие истребители по техническим показателям превосходили наши машины. И бои в небе Донбасса для советских летчиков были крайне тяжелы. Буквально через два дня, 21 июля 1943 года, самолет Лидии вновь был подбит в воздушном бою, и девушка чудом избежала смерти. Ей пришлось сажать свою горящую авиамашину в степи, не выпуская неисправные шасси и почти на линии вражеских окопов. Нашим пехотинцам пришлось прикрывать ее огнем… На следующий день, 22 июля 1943 года, Лидия получила вторую высокую награду — орден Красного Знамени. Ее наградили по совокупности вылетов и побед, а также за успех достаточно необычной операции, успешно проведенной в последний день мая того года. Как сказано в наградных документах:

31 мая 1943 года противник для корректировки огня своей артиллерии поднял аэростат-корректировщик на расстоянии 15 км от линии фронта. Несмотря на то что с аэростата был хорошо виден аэродром и всякий раз, как только поднимались наши истребители, аэростат немедленно спускался, товарищ Литвяк применила хитрость — со взлета ушла далеко на восток, затем, вернувшись, зашла со стороны территории противника и одной атакой зажгла аэростат…