Профессионал на последнем дыхании: такой разный Жан-Поль Бельмондо

Отвязный Мишель Пуаккар, Пьеро со взрывающейся головой, священник, пьяная "обезьяна зимой", ас из асов и настоящий профессионал своего дела, гибнущий в рапиде под мелодию Морриконе, — все это Бельмондо.

Жан-Поль Бельмондо, сын скульптора, изначально увлекался боксом и лишь потом заинтересовался актерством. Он стал знаменит после роли "бунтаря без причины" Мишеля Пуаккара в первой ласточке французской "новой волны" "На последнем дыхании". На тот момент Бельмондо уже почти десять лет работал в театре и имел за плечами несколько ролей в кино, в основном, конечно, малозначительных, но именно Пуаккар, поклонник американских нуаров и Хамфри Богарта, стал главным образом актера.

Кстати, Ласло Ковач, псевдоним, которым в фильме прикрывается Пуаккар, — реальный приятель Годара, тогда еще безвестный оператор из Венгрии, который в начале 60-х перебрался жить в США и снял важнейшие фильмы американской "новой волны" — от "Беспечного ездока" до "Пяти легких пьес" и "Садового короля". Годар таким образом передал ему привет, что было вполне в духе режиссера — например, в ироничной и легкой картине "Женщина есть женщина" он дал очередному герою Бельмондо фамилию Любич в честь почитаемого им великого американского комедиографа Эрнста Любича.

Кстати, Бельмондо сыграет Ласло Ковача в том же 59-м еще один раз — в картине "На двойной поворот ключа", первом цветном фильме Клода Шаброля, начинавшего с "новой волны" и нашедшего свою стезю в обличающих пороки буржуазии психологических триллерах. Это, кстати, не первый пример удвоения образа и двойничества в фильмографии Бельмондо, но мы к этому еще вернемся.

Более яркая роль в цветном фильме достанется Бельмондо в "Безумном Пьеро" Годара, где он цитирует взахлеб писателей и философов и взрывает себе голову, но эта лента вышла только в 1965 году. До этого у Бельмондо было еще несколько потрясающих работ: например, образ молодого вора Эрика Старка в криминальной драме "Взвесив весь риск" Клода Соте по сценарию писателя, бывшего преступника и коллаборациониста Хосе Джованни.

С Джованни он будет сотрудничать еще не раз, и тут вновь случилось удвоение Бельмондо: актер сыграет одну и ту же роль Роберто Ла Рока в "Мести Марсельца" 1961 года по сценарию писателя и 11 лет спустя в "Клане марсельцев", где Джованни уже выступит как режиссер. Интересен Жан-Поль и в фильме "Развлечения", где он снялся с Клодом Брассёром. Это картина, чем-то напоминающая "На последнем дыхании", но фокусирующая внимание на совсем других "отвязных людях", а именно том потерянном поколении французов, которые не смогли найти себя после войны в Алжире.

Особняком стоит роль в эстетской драме "7 дней, 7 ночей" английского театрального режиссера Питера Брука по роману "Модерато кантабиле", принесшему славу писательнице Маргерит Дюрас. Здесь Бельмондо, пожалуй, ближе всего подобрался к территории Микеланджело Антониони и Алена Роб-Грийе, у которых так и не сыграл. Его герой и героиня Жанны Моро чувствуют влечение друг к другу, но поддаться ему не могут или не хотят. Да и в целом красивости городского пейзажа и завораживающее скольжение камеры между деревьями здесь кажутся важнее, чем любые человеческие эмоции.