Фильм "Веном-2": комиксы про созависимые отношения

Первую попытку представить миру журналиста Эдди Брока, в которого вселяется кровожадный симбиот Веном, можно смело назвать неудачной. Фильм был настолько дурацкий, что непреднамеренно превратился в комедию. Правда, это никак не помешало ему заработать более $800 млн в прокате (при бюджете $100 млн), что, конечно же, обеспечило ему продолжение. Вторая часть в итоге получилась более ладной, чем первая, но фундаментально это ничего не изменило. Журналист Эдди Брок в исполнении Тома Харди более или менее научился сосуществовать со своим своенравным симбиотом Веномом, с которым они заключили сделку: Эдди разрешает ему жить в своем теле, а тот взамен никого не убивает и питается курицей и шоколадками. Такой договор Венома, конечно, не очень устраивает, и он то и дело норовит его нарушить. В это время на горизонте возникает злодей-психопат Клетус Кэссиди (Вуди Харрельсон), который почему-то хочет пообщаться именно с Эдди. Злодей хочет поиграть с журналистом, но в эту игру встревает Веном — он быстро раскрывает преступления Клетуса, и того отправляют на смертную казнь. Правда, перед тем как умереть, Клетус снова встречается с Эдди, кусает его и "заражается" симбиотом Карнажем — смертельным врагом Венома.

Описание Кадр из фильма "Веном-2" © Sony Pictures

Вторую часть "Венома" доверили Энди Серкису — он не только сыграл Голлума, но и работал вторым режиссером на "Хоббите" Питера Джексона. А сценарий написала, как и к первой части, Келли Марсел. Вместе у них получилось исправить ошибки оригинала — в итоге смеешься вместе с фильмом, а не над ним. Хотя "смеешься" все-таки слишком сильное слово — шутки в "Веноме-2" по-прежнему оставляют желать лучшего, но картина по крайней мере приобрела изрядную долю здоровой самоиронии. Атмосфера в фильме очень старомодная: от пролога с голландскими углами и зловещей музыкой до карикатурных злодеев и незатейливых диалогов.

Главный источник юмора здесь — созависимые отношения замученного Эдди и пышущего энергией Венома. Есть, правда, в этом одна проблема. Про Венома нам успевают хоть как-то рассказать: он любит мозги, шоколадки, откусывать людям головы, отличается язвительным юмором и вспыльчивостью. Про Эдди же мы знаем только то, что он неудачник, — все не устают ему (и нам) об этом напоминать

Описание Кадр из фильма "Веном-2" © Sony Pictures

Вдобавок к тому, что главный герой явно плохо прописан, Том Харди совсем не старается добавить ему хоть какой-то глубины, да и не очень убедителен в комедийном амплуа. Такое ощущение, что он играет Брока "на отвали". Другое дело — Харрельсон. Удивительно, что таких героев, как Клетус, пишут и их еще соглашается кто-то играть. Клетус — классический злодей-психопат, здесь максимально схематичный и чуть ли не пародийный. Но Харрельсон играет его с полной отдачей — вместе со своей любовью Фрэнсис Баррисон (Наоми Харрис) и симбиотом Карнажем они отправляются на охоту за Веномом и Бруксом. "Веном-2" выглядит гипертрофированным, упрощенным и беспечным. Есть в нем какая-то мультяшность и наивность, и от этого фильм кажется устарелым. А традиционный страх Disney перед каким-либо насилием и кровью делает его и вовсе детским. И не то чтобы я жду от фильмов кровожадности, но раз уж вы делаете историю про сражение двух жестоких инопланетян, нужно быть готовыми к последствиям. Несмотря на то что на представление Венома тратят аж два фильма, такое ощущение, что у авторов по-прежнему нет времени, чтобы все спокойно рассказать. Даже если брать в расчет условность комиксов, так и остается непонятным, что связывает Клетуса и Брока, да и история рождения Карнажа явно притянута за уши. Нам представляют заклятого врага Венома — Человека-паука — только в титрах (сцен после титров целых две), а ведь их противостояние, по сути, и есть сущность Венома и его главная сюжетная линия.

Описание Кадр из фильма "Веном-2" © Sony Pictures