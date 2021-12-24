Не романами едиными: десять книг с короткими рассказами

Когда на чтение есть не больше 15 минут и начинать что-то внушительное не хочется, на выручку придут короткие рассказы. Шеф-редактор группы компаний "ЛитРес" Екатерина Писарева рекомендует десять сборников с интересными историями, которые вы сможете прочитать за вечер

В этой подборке представлены произведения, которые вышли исключительно в XXI веке. Все они — о нашем настоящем, о том мире, в котором мы живем сейчас. Писатели всегда особенно осмысляют происходящее, находят и подсвечивают идеи, которые мы в повседневности рискуем пропустить. Эти книги, помимо увлекательного сюжета и виртуозного владения словом, объединяет талант их авторов уловить дух времени, настроение сегодняшнего дня. Моя персональная рекомендация — книга Людмилы Петрушевской, для меня она — современный гений, писательница, заслуживающая Нобелевской премии как никто другой и по какой-то вселенской несправедливости ею обделенная. "Черное пальто. Страшные случаи" Людмила Петрушевская

Людмила Петрушевская — признанный классик, великая наша современница. Она умеет работать абсолютно в любом жанре и удерживать читательское внимание всерьез и надолго. "Черное пальто" — это сборник коротких текстов, написанных Петрушевской за последние сорок лет. Открывается он рассказом "Гигиена", датированным 1976 годом, — о страшной и неизвестно откуда возникшей эпидемии вируса, убивающего людей за три дня. Мистические истории, собранные в книге, леденят кровь и невольно заставляют задуматься о провидческом даре писателя. "Домовая любовь" Евгения Некрасова

Сборник рассказов и поэм "Домовая любовь" посвящен дому и его обитателям. Для кого-то из них дом — это крепость, а для кого-то — тюрьма. В доме ищут спасения, из дома бегут, о доме мечтают, с домом разговаривают. Героиням Евгении Некрасовой приходится непросто в жизни, они оказываются в нездоровых отношениях, разрывают семейные узы, гонятся за счастьем и в итоге спасают себя сами. "Мойра Морта мертва" Линор Горалик Поэтесса, писательница, создательница "Зайца ПЦ" Линор Горалик — мастер суперкоротких рассказов. Если вы читали ее сборники "Говорит" и "Короче", то обратите внимание и на "Мойру Морту", вышедшую в издательском проекте Центра Вознесенского. Горалик работает в жанре flash stories и дотошно исследует человеческие чувства. Главная повесть, по которой названа книга, идет в сопровождении 76 крошечных зарисовок о людях — грустных, странных и смешных. "Ты знаешь, что хочешь этого" Кристен Рупеньян

Американка Кристен Рупеньян прославилась в интернете рассказом "Кошатник", который тоже включен в этот сборник. Но и помимо него в "Ты знаешь, что хочешь этого" есть литературные находки. Рупеньян — прекрасная рассказчица, она делает это так легко и непринужденно, будто делится историями с подписчиками в социальных сетях. Она вскрывает тайные желания людей и освобождает таящееся в них безумие. "Пьяные птицы, веселые волки" Евгений Бабушкин

Сборник "Пьяные птицы, веселые волки" именно та книга, которую можно порекомендовать читать сумрачным вечером. Бабушкин погружает читателя в совершенно иной мир, живущий по собственным правилам. В нем с террористами можно договориться, а мертвых — оживить. Герои Бабушкина — чудаки и зануды, умницы и фрики, таланты и посредственности. За ними интересно наблюдать, их невозможно понять. Бабушкин завораживает, заговаривает реальность, преображая ее. Истории, которые он рассказывает и напевает, оказываются философскими сказками, порой страшными и беспощадными — как вся наша жизнь. "Ногти" Михаил Елизаров

Сборник короткой прозы Михаила Елизарова — острой, как заточенный нож. Впервые вышел в издательстве Ad Marginem в 2001 году и, по словам критиков, стал одним из самых ярких дебютов. Маскулинная, дерзкая проза Елизарова порой напоминает истории Буковски и Миллера, в которых женщинам отведено особое, губительное место. А центральную повесть (по ней названа книга) часто сравнивают с произведениями Сорокина, когда говорят о ее натуралистичности, беспощадности и заклинательности. "Вещи и ущи" Алла Горбунова



Дебютный сборник прозы "Вещи и ущи" известной петербургской поэтессы Аллы Горбуновой. По словам автора, эта книга "как будто произрастает из ситуации утраты слов, утраты больших рассказов, романов, барочной пышности, изощренности — это, скорее, что-то пещерное, первобытное, для выживания". Интересно проследить, как эта книга рифмуется со следующей, "Конец света, моя любовь", принесшей Горбуновой широкую известность и престижную литературную премию "НОС". "Любовь хорошей женщины" Элис Манро Канадскую писательницу, нобелевскую лауреатку Элис Манро называют лучшим автором рассказов нашего времени. Критики высоко оценивают ее талант, сравнивают с Борхесом и Чеховым, не скупятся на комплименты. В сборник "Любовь хорошей женщины" вошли рассказы, опубликованные ранее в журнале "Нью-Йоркер". Кажется, Манро знает про нас лучше, чем кто-либо. Она поднимает вечные темы: добра и зла, любви и предательства, находок и потерь, — но словно вдыхает в них новую жизнь. "Время вышло. Современная русская антиутопия"

В сборнике "Время вышло" собрано 13 рассказов разных авторов: Андрея Рубанова, Александра Иличевского, Алексея Сальникова, Алисы Ганиевой, Ксении Букши, Сергея Шаргунова, Дмитрия Захарова и других. Все они пытаются осмыслить реальность и понять, какое же будущее нас ждет. Для этого они обращаются к популярному сегодня жанру — антиутопии. "Плохая жена хорошего мужа" Александр Снегирев