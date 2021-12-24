Не романами едиными: десять книг с короткими рассказами

В этой подборке представлены произведения, которые вышли исключительно в XXI веке. Все они — о нашем настоящем, о том мире, в котором мы живем сейчас. Писатели всегда особенно осмысляют происходящее, находят и подсвечивают идеи, которые мы в повседневности рискуем пропустить. Эти книги, помимо увлекательного сюжета и виртуозного владения словом, объединяет талант их авторов уловить дух времени, настроение сегодняшнего дня. Моя персональная рекомендация — книга Людмилы Петрушевской, для меня она — современный гений, писательница, заслуживающая Нобелевской премии как никто другой и по какой-то вселенской несправедливости ею обделенная.
"Черное пальто. Страшные случаи"
Людмила Петрушевская
Людмила Петрушевская — признанный классик, великая наша современница. Она умеет работать абсолютно в любом жанре и удерживать читательское внимание всерьез и надолго. "Черное пальто" — это сборник коротких текстов, написанных Петрушевской за последние сорок лет. Открывается он рассказом "Гигиена", датированным 1976 годом, — о страшной и неизвестно откуда возникшей эпидемии вируса, убивающего людей за три дня. Мистические истории, собранные в книге, леденят кровь и невольно заставляют задуматься о провидческом даре писателя.
"Домовая любовь"
Евгения Некрасова
Сборник рассказов и поэм "Домовая любовь" посвящен дому и его обитателям. Для кого-то из них дом — это крепость, а для кого-то — тюрьма. В доме ищут спасения, из дома бегут, о доме мечтают, с домом разговаривают. Героиням Евгении Некрасовой приходится непросто в жизни, они оказываются в нездоровых отношениях, разрывают семейные узы, гонятся за счастьем и в итоге спасают себя сами.
"Мойра Морта мертва"
Линор Горалик
Поэтесса, писательница, создательница "Зайца ПЦ" Линор Горалик — мастер суперкоротких рассказов. Если вы читали ее сборники "Говорит" и "Короче", то обратите внимание и на "Мойру Морту", вышедшую в издательском проекте Центра Вознесенского. Горалик работает в жанре flash stories и дотошно исследует человеческие чувства. Главная повесть, по которой названа книга, идет в сопровождении 76 крошечных зарисовок о людях — грустных, странных и смешных.
"Ты знаешь, что хочешь этого"
Кристен Рупеньян
Американка Кристен Рупеньян прославилась в интернете рассказом "Кошатник", который тоже включен в этот сборник. Но и помимо него в "Ты знаешь, что хочешь этого" есть литературные находки. Рупеньян — прекрасная рассказчица, она делает это так легко и непринужденно, будто делится историями с подписчиками в социальных сетях. Она вскрывает тайные желания людей и освобождает таящееся в них безумие.
"Пьяные птицы, веселые волки"
Евгений Бабушкин
Сборник "Пьяные птицы, веселые волки" именно та книга, которую можно порекомендовать читать сумрачным вечером. Бабушкин погружает читателя в совершенно иной мир, живущий по собственным правилам. В нем с террористами можно договориться, а мертвых — оживить. Герои Бабушкина — чудаки и зануды, умницы и фрики, таланты и посредственности. За ними интересно наблюдать, их невозможно понять. Бабушкин завораживает, заговаривает реальность, преображая ее. Истории, которые он рассказывает и напевает, оказываются философскими сказками, порой страшными и беспощадными — как вся наша жизнь.
"Ногти"
Михаил Елизаров
Сборник короткой прозы Михаила Елизарова — острой, как заточенный нож. Впервые вышел в издательстве Ad Marginem в 2001 году и, по словам критиков, стал одним из самых ярких дебютов.
Маскулинная, дерзкая проза Елизарова порой напоминает истории Буковски и Миллера, в которых женщинам отведено особое, губительное место. А центральную повесть (по ней названа книга) часто сравнивают с произведениями Сорокина, когда говорят о ее натуралистичности, беспощадности и заклинательности.
"Вещи и ущи"
Алла Горбунова
Дебютный сборник прозы "Вещи и ущи" известной петербургской поэтессы Аллы Горбуновой. По словам автора, эта книга "как будто произрастает из ситуации утраты слов, утраты больших рассказов, романов, барочной пышности, изощренности — это, скорее, что-то пещерное, первобытное, для выживания". Интересно проследить, как эта книга рифмуется со следующей, "Конец света, моя любовь", принесшей Горбуновой широкую известность и престижную литературную премию "НОС".
"Любовь хорошей женщины"
Элис Манро
Канадскую писательницу, нобелевскую лауреатку Элис Манро называют лучшим автором рассказов нашего времени. Критики высоко оценивают ее талант, сравнивают с Борхесом и Чеховым, не скупятся на комплименты. В сборник "Любовь хорошей женщины" вошли рассказы, опубликованные ранее в журнале "Нью-Йоркер". Кажется, Манро знает про нас лучше, чем кто-либо. Она поднимает вечные темы: добра и зла, любви и предательства, находок и потерь, — но словно вдыхает в них новую жизнь.
"Время вышло. Современная русская антиутопия"
В сборнике "Время вышло" собрано 13 рассказов разных авторов: Андрея Рубанова, Александра Иличевского, Алексея Сальникова, Алисы Ганиевой, Ксении Букши, Сергея Шаргунова, Дмитрия Захарова и других. Все они пытаются осмыслить реальность и понять, какое же будущее нас ждет. Для этого они обращаются к популярному сегодня жанру — антиутопии.
"Плохая жена хорошего мужа"
Александр Снегирев
Снегирев прекрасно знает, как провоцировать аудиторию. Как в текстах, так и в жизни. Единственное, что ему недоступно, — это скука: он приговаривает и отменяет ее.
Рассказы из сборника "Плохая жена хорошего мужа" хорошо воспринимаются в форме аудиокниги: кажется, будто чтец (он же автор) рассказывает лично тебе увлекательные истории общих знакомых. Оторваться невозможно.
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