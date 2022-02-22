Встряска фондового рынка: рай для биржевых спекулянтов?

Михаил Ханов — о предпосылках и последствиях геополитических процессов для рынков акций и о том, как цены на сырьевые товары смягчили просадку индексов Мосбиржи и РТС

Еще с середины января на российском рынке акций сильно повысился уровень волатильности. Отечественный индекс RVI к тому моменту вырос почти вдвое от своего декабрьского уровня, с 30–35 п. до 60–70 п. Условия для этого сложились еще перед Новым годом — по факту постановки Россией вопроса о переговорах касательно гарантий безопасности с США, Евросоюзом и военно-политическим блоком НАТО.

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Свою негативную роль сыграло и нагнетание иностранными СМИ в информационном пространстве опасений начала военного конфликта между РФ и Украиной. Все громче звучали и предупреждения о введении новых санкций в отношении России. Одновременно с развитием геополитического сюжета мы наблюдали тенденцию к ухудшению настроений на рынках акций в Европе и в США. Ключевые западные фондовые индексы не только прекратили обновлять свои исторические максимумы, но и серьезно просели в рамках назревшей технической коррекции. Собственно говоря, текущие опасения инвесторов на западных фондовых рынках хорошо известны и понятны. Скорое начало цикла повышения процентной ставки ФРС ни у кого не вызывает сомнений. Оценки расходятся лишь в том, насколько быстрым и масштабным будет этот процесс. Например, согласно оценке инвестиционного банка JPMorgan Chase, Федеральная резервная система будет увеличивать стоимость заемных денег в экономике США на 0,25% по итогам каждого ближайшего заседания Комитета по открытым рынкам в течение целого года. Таким образом, к марту 2023 года ставка ФРС может быть повышена до 2,25%. Более консервативные прогнозы предполагают не девять, а семь решений об увеличении процентной ставки ФРС за этот период. Что же касается ЕЦБ, то он более стеснен в возможностях решительного ужесточения денежно-кредитной политики в связи с текущими экономическими проблемами в Старом Свете. По-видимому, европейский мегарегулятор займет выжидательную позицию. Скорее всего, он будет принимать непопулярные решения вслед за ФРС, но с некоторым временным лагом.

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К слову, первое с конца 2018 года повышение процентных ставок в США ожидали еще 14 февраля 2022 года, по итогам внепланового закрытого заседания совета управляющих ФРС. Однако на этот раз случился "инвестиционный фальстарт". Никаких серьезных новостей со стороны Федрезерва не последовало. Тем не менее это не отменяет ожиданий повышения ставки ФРС в ходе планового двухдневного заседания, которое запланировано на 15–16 марта. Напомню, что предстоящее существенное увеличение стоимости долларовых займов трактуется как закономерный фактор в пользу охлаждения спекулятивной и инвестиционной активности на финансовых рынках. Конечно, современный российский фондовый рынок не может быть изолирован от общемировых тенденций. Однако уже привычная для инвесторов и спекулянтов угроза ужесточения монетарной политики в США и ЕС стала бы для него лишь "половиной беды". На фоне этого фактора отечественные фондовые индексы не демонстрировали непрерывного сильного падения. Вместо этого мы наблюдали в них почти ежедневную смену настроений и направления движения. Украинский след Но угроза серьезного расширения военного конфликта вблизи российской границы — это совсем другое дело. Старожилы отечественного рынка акций наверняка помнят, насколько агрессивные распродажи на нем наблюдались перед официальным присоединением Крыма к РФ и во время пятидневной войны в Южной Осетии. Аналогичная ситуация сложилась и 21 февраля, на фоне сообщений в СМИ об уничтожении на территории РФ пяти иностранных диверсантов и двух единиц военной техники. В этот же день состоялось и такое беспрецедентное событие, как прямая интернет-трансляция заседания Совета безопасности РФ, где публично обсуждались вопросы касательно самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР. Позднее президент РФ Владимир Путин сообщил о решении немедленно признать суверенитет ДНР и ЛНР и ратифицировать с указанными республиками договоры о дружбе и взаимопомощи.

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Подробное обсуждение масштаба и исторической значимости этих событий оставим политологам. Для участников биржевых торгов в России они обернулись падением индекса Мосбиржи на 10,50% по итогам основной торговой сессии, а долларового индекса РТС — на 13,21%. Рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX2) по итогам расширенной торговой сессии потерял 13,94%. Внутридневная просадка голосующих акций Сбербанка, выступающих главной российской "голубой фишкой", в моменте составила более 26% при очень крупном обороте торгов в объеме более 238 млрд рублей. Надо отметить, что даже во время глобальной "коронавирусной" распродажи на мировых фондовых рынках в феврале — марте 2020 года индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали более скромные темпы однодневного и внутридневного падения. Никак нельзя обойти вниманием и динамику российской валюты. В течение одного дня курс доллара США повысился на 2,48 рубля — 3,21%. Обычно такое сильное однодневное движение рубля случается не чаще одного-двух раз в год. Санкционные угрозы Почти сразу после выхода новостей о решении РФ представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов реагировать на признание ДНР и ЛНР и даже "выступить единым фронтом", возможно, самым твердым образом. По-видимому, имелось в виду неоднократно анонсированное ранее ужесточение санкционного режима в отношении России. Впрочем, подход "коллективного Запада" в этом плане все же нельзя назвать бескомпромиссным. Всего лишь днем ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявлял о том, что вероятные новые санкции в отношении РФ не будут нацелены на ограничение поставок энергоносителей другим странам. Примерно в то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен грозила России отлучением от международных финансовых рынков и лишением доступа к основным европейским экспортным товарам. О возможности ограничения экспорта российского сырья и энергоносителей в ЕС в данном случае тактично не упоминалось. Такая мягкая позиция западных стран в отношении российского углеводородного сырья вполне объяснима. Не секрет, что основным стимулом для предстоящего ужесточения монетарной политики в США и ЕС выступает сильный разгон инфляции. Между тем, согласно экспертным оценкам, введение новых серьезных санкций против РФ может обойтись развитым странам в дополнительное повышение индекса потребительских цен примерно на 2% в годовом выражении. Текущий уровень инфляции в США и без того составляет 7,5% при целевом уровне всего лишь в 2%.

Кроме того, новости по поводу событий на востоке Украины уже начали оказывать видимое давление на рынки акций в Европе и в США. Это достаточно редкий факт, косвенно указывающий на высокую политическую и экономическую значимость этого сюжета для западных стран. Попутно надо отметить, что текущие высокие цены на нефть, уголь и природный газ, а также на иные виды сырьевых товаров оказывают серьезную поддержку российскому рынку акций. В иных условиях масштаб среднесрочной просадки индексов Мосбиржи и РТС мог бы быть намного более масштабным. Чего ожидать Бытует расхожее мнение о том, что периоды высокой волатильности являются "раем" для биржевых спекулянтов. Однако на столь сложном и практически непредсказуемом рынке необходимо уметь торговать. "Интуитивный подход" к открытию позиций в данном случае явно неуместен. Долгосрочный тренд в индексах и акциях уже не является "верным другом", как и технический анализ. На первый план по значимости выходит строгий контроль рисков и система управления капиталом. Однако преимущества автоматизированной алгоритмической торговли здесь могут проявиться в полной мере. События, подобные текущим, обычно выступают очень сильной "встряской" для фондового рынка. Однако они имеют и косвенный позитивный эффект. Очередная биржевая паника стала сигналом к действию для многих желающих продать свои акции и купить дорожающую иностранную валюту. Теперь можно констатировать, что российский фондовый рынок наконец разгрузил свою долгосрочную перекупленность, накопленную за время восстановления после резкого спада весны 2020 года.

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