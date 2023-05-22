"Близнецы" в Пакше: в Венгрии готовятся к расширению АЭС по проекту Росатома

Иван Лебедев — о том, что увидели российские специалисты на венгерской станции, где планируется установка двух новых ядерных реакторов

Центр управления четвертым реактором атомной электростанции "Пакш" © EPA-EFE/ TAMAS SOKI

Если подъезжать к атомной электростанции в Пакше (область Тольна) по шоссе со стороны Будапешта, то масштабное сооружение появляется из-за придорожных деревьев достаточно неожиданно, но не производит какого-то сногсшибательного эффекта. Да и вблизи тяжелых раздвижных ворот с надписью управляющей компании MVM Paksi atomeromu все кажется достаточно обыденным и по-деловому лаконичным — business as usual.

Но в любом случае мы прибыли туда ранним утром не в поисках эффектных видов или архитектурных достопримечательностей. Сотрудники Росатома, которые пригласили меня в эту поездку, сопровождали группу российских специалистов, прибывших в Венгрию заниматься сооружением второй очереди станции, а точнее — двух новых ядерных реакторов. Единственная венгерская АЭС в Пакше, построенная по советскому проекту 40 лет назад, и сейчас остается местом активного взаимодействия Москвы и Будапешта.

"Сотрудничество с АЭС "Пакш" продолжается, в том числе в таких областях, как сервисное обслуживание и модернизация, поставки топлива, подготовка персонала и обмен опытом", — отметили представители Росатома, организовавшие вместе с венгерскими коллегами ознакомительную поездку на станцию для россиян. В группе — люди самых разных профессий: инженеры, проектировщики, энергетики, переводчики, многие уже с большим опытом работы на предприятиях Росатома.

Сдать телефоны, надеть каски

Знакомство со станцией начинается с краткого инструктажа, в ходе которого узнаем, что передвигаться по территории режимного объекта будем в колонне по двое в сопровождении службы безопасности. Оставляем на КПП все вещи, включая мобильные телефоны (фотографировать запрещено), а взамен получаем оранжевые защитные каски и электронные беджи на шею. Венгерский провожатый интересуется, не страдает ли кто-нибудь клаустрофобией или боязнью высоты, и предупреждает, что на смотровую площадку к реактору придется подниматься пешком по лестнице на уровень десятого этажа.

Спрашиваю у сотрудников Росатома: "На российских АЭС такие же строгие правила?" Те в ответ улыбаются: "Еще строже".

Действующие сейчас в Пакше четыре реактора ВВЭР-440 расположены в зданиях попарно и поэтому заслужили там ласковое прозвище "близнецы". Идем туда, где находятся третий и четвертый энергоблоки. Поднимаемся по узкой лестнице на смотровую площадку и видим за стеклом на более низком уровне центр управления четвертым блоком.

На обширной стене закреплены функциональные схемы АЭС. Перед ними — пульт управления, на столах — мониторы, на которые выводятся параметры работы станции. Управляется она, можно сказать, вручную, а не компьютерными программами. Иными словами, требует постоянного участия человека в своей работе. Главный пульт, на первый взгляд, внешне кажется немного устаревшим, но, как заверил наш провожатый, начинка у него самая современная.

Архаичные платы с микросхемами от первых ЭВМ, использовавшихся в Пакше, теперь можно увидеть только в музее истории станции. Демонстрируя их, экскурсоводы рассказали забавный эпизод, как в далекие годы советские и венгерские спецслужбы вывозили нелегально приобретенный для АЭС американский компьютер на норвежском рыболовном судне, которое из-за непогоды застряло в Финляндии. После этого ценный груз доставляли в Ленинград по частям в багажниках машин с дипломатическими номерами. Объем памяти у того компьютера был всего 2 МБ.

Но вернемся в центр управления. В помещении работают всего четыре человека: ведущий смены и три оператора — реактора, турбины и электроэнергетической части. Смена длится 8 ч. "Чтобы стать оператором, необходимо проработать на АЭС не менее пяти лет. Чтобы дорасти до старшего смены — еще три года, а после этого сдать экзамен", — рассказывает наш венгерский гид. По его словам, все сотрудники ежегодно проводят по несколько недель в учебном центре на тренажерах-симуляторах, повышая квалификацию.

Кто-то из российских специалистов замечает, что номинальная мощность реактора этого типа составляет 440 МВт, а табло на стене показывает 502–503 МВт. "Повышаем мощность за счет более обогащенного топлива, а также работы турбин", — поясняет венгерский коллега. По его словам, первый энергоблок в Пакше работает с мощностью 509 МВт, остальные — чуть меньше.

Привет из 1980-х

Со смотровой площадки центра управления поднимаемся по той же узкой лестнице еще на несколько этажей и попадаем в турбинный зал. Если пять минут назад мы видели мозг атомной станции, то здесь ее двигательная система. В гигантском помещении длиной более сотни метров выстроились в ряд все восемь турбин — по две на каждый реактор. Заранее полученные беруши спасают от сильного шума, а наш гид без всяких слов ведет нас по узким мостовым переходам на 10-метровой высоте над работающими агрегатами и механизмами.

В одном месте замечаю видавшую виды табличку с надписью на русском: "Паровая турбина". Воспринимается как привет из далеких 1980-х. Четвертый энергоблок станции был введен в строй в 1987 году, другие — с 1983 по 1986 год. Недавно срок эксплуатации АЭС в Пакше в очередной раз был продлен еще на 20 лет, и теперь она сможет проработать как минимум до 2052–2057 годов.

Продолжая изучать анатомическое устройство станции, переходим к ее сердцу — ядерному реактору. Точнее, сразу к двум — третьему и четвертому, находящимся в одном огромном зале, который виден через стекло со смотровой площадки. Как и положено близнецам, оба закрыты одинаковыми красными крышками, словно шапочками, надетыми на прогулку. Высота каждого их этих "малышей" 12,5 м, диаметр 3,5 м, вес 60 т. Корпус реактора сделан из высокопрочной углеродистой стали толщиной 12 см.

Реактор №4 атомной электростанции "Пакш" © EPA-EFE/ TAMAS SOKI

Видим в зале работающих людей в белых защитных комбинезонах. "На одежде закреплены счетчики, которые постоянно проверяются. Если вдруг выяснится, что накопленное количество радиации приближается к допустимому пределу, человек должен немедленно покинуть эту зону", — поясняет наш провожатый. Некоторые элементы общей конструкции излучают радиацию, и долго находиться рядом с ними нельзя. Для предупреждения они накрыты красной пленкой.

В том же зале находятся хранилище свежего топлива, где есть запас на два года, и перегрузочная машина — одна на два реактора. Топливный цикл составляет 15 месяцев, из которых один месяц уходит на замену топливных элементов. Топливо для АЭС в Пакше поставляет Росатом. Раньше его перевозили по железной дороге через Украину, но с февраля прошлого года маршрут доставки пришлось изменить. Теперь его транспортируют на судне по Черному морю в болгарский порт Варна, а оттуда по железной дороге через территорию Болгарии и Румынии в Венгрию.

Отработавшее ядерное топливо хранится на территории станции, но уже принято решение о строительстве постоянного хранилища. Планируется, что оно будет создано в местечке Бода на юге страны, недалеко от города Печ.

В ожидании "Пакш-2"

Первоначально, 50 лет назад, примерно в том же районе, рядом с городом Мохач, собирались строить и саму станцию. Но воспротивилась Югославия, до границы с которой было рукой подать.

Поэтому решили строить в Пакше — город находится на берегу Дуная почти посередине между Будапештом и южной границей страны. Кстати, вода из Дуная поступает для охлаждения реакторов станции, а потом возвращается обратно в реку с соблюдением всех требований по составу и температуре. Расход — 100 м³/с. Как заверили представители АЭС, "с радиоактивными компонентами она не соприкасается". Правительство Венгрии вообще утверждает, что экологические нормы в стране выше, чем в целом по Евросоюзу.

Рядом с действующей станцией видна стройплощадка, на которой по проекту Росатома должны быть построены два новых энергоблока. Как рассказали мне сотрудники российской госкорпорации, "сейчас там ведутся подготовительные работы для перехода на этап сооружения энергоблоков". Если все пойдет по плану, то еще одна пара "близнецов" появится там к началу 2030-х.

Венгерское правительство стремится не допустить, чтобы проекту "Пакш-2" помешали санкции ЕС против России, тем более что в нем заняты компании из других стран. В 2021 году АО "Русатом — автоматизированные системы управления" (дочерняя структура Росатома) и франко-германский консорциум Framatome — Siemens подписали договор об изготовлении автоматизированных систем управления для двух новых энергоблоков АЭС в Пакше. Ранее в рамках проекта был заключен контракт на изготовление турбин венгерским дочерним предприятием американской General Electric. С учетом этого вывод ядерной энергетики из-под действия санкций приобретает для проекта особое значение.

На АЭС в Пакше уже сегодня заняты 5 тыс. человек, из которых примерно половина — постоянный персонал, а остальные — из подрядных организаций. Станция обеспечивает 47% вырабатываемой и 34% используемой электроэнергии в стране. Правительство Венгрии рассчитывает, что после того, как два новых ядерных реактора ВВЭР-1200 будут введены в строй, мощность станции возрастет с нынешних 2 тыс. МВт до 4 400 МВт. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита.

Сотрудник компании MVM, сопровождавший группу российских специалистов на станции, сказал им на прощание: "Мы бы очень хотели, чтобы Россия построила эти энергоблоки для "Пакш-2".