От первого лица: мемуары, которые стоит прочесть

Екатерина Писарева — об автобиографиях последних лет, которые захватывают не меньше, чем романы

Нет ничего более интересного, чем правдивый рассказ от первого лица. Художественная исповедь всегда помогает нам лучше узнать человека, который изливает душу, рассказывает о трудностях своего жизненного пути и ошибках, совершенных когда-то. Это практически разговор по душам, но сквозь призму текста. Специально по просьбе ТАСС шеф-редактор группы компаний "ЛитРес" Екатерина Писарева рассказала, какие мемуары достойны того, чтобы потратить на них время.

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Начнем, пожалуй, с самых скандальных мемуаров американской журналистки Элизабет Вуртцель. Свою автобиографию "Нация прозака" Вуртцель написала, будучи совсем молодой девушкой, в 27 лет. Некоторые критики удивлялись, как вообще в печати могла оказаться эта книга — наглая, откровенная и насмешливая. Свою историю она рассказывала от лица героини Лиззи, тоже писательницы. Все переживания, которыми она делится с читателями, личные, даже интимные. Вуртцель не стеснялась ничего, даже наоборот, вытаскивала из памяти все самое плохое и травмирующее на поверхность, бравировала этим, ожидая не сострадания, а безусловной любви. Она превратила свою жизнь в литературу и настаивала, чтобы книгу публиковали с ее фотографией на обложке.

Читатели восхищались Вуртцель и ее отчаянной смелостью, провозгласили ее рок-звездой от литературы, называли "гарвардской Бритни Спирс" и "Сильвией Плат с эго Мадонны". В "Нации прозака" Вуртцель рассказывала о годах жизни с тяжелой формой депрессии, о медикаментах и веществах, с помощью которых она пыталась с ней бороться, о том, как она выстраивала коммуникацию с другими людьми, как раз за разом преодолевала себя и как у нее, естественно, не получалось. Она то демонизировала депрессию, то показывала ее с романтической стороны, оправдывая странные и алогичные поступки. Любопытно то, что "Нация прозака", написанная в 1994-м и экранизированная в 2001-м, вышла в России только в нынешнем году в переводе писательницы Ольги Брейнингер — то есть шла до наших читателей почти 30 лет.

Еще одни недавние мемуары, спровоцировавшие грандиозный скандал в прессе, это "Запасной" герцога Сассекского, известного как принц Гарри. Младший сын короля Карла III пошатнул репутацию королевской семьи, написав предельно откровенную и провокационную книгу о своей жизни. Его исповедь была оглушительна — в ней он рассказывает о том, как тяжело переживал смерть матери, принцессы Дианы, как загибался под тяжестью ожиданий общественности, как винит во всем королевскую семью и прессу, следящую за каждым ее шагом.

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Принц Гарри в подробностях восстанавливает свою жизнь, рассказывая даже о личных и интимных вещах — такое вряд ли ожидаешь от человека из королевской семьи, в которой принято держать лицо до последнего и в самых тяжелых ситуациях. Но Гарри плюет на условности и обнажает всего себя, описывает опыт службы в армии, командировки в Афганистан, бегство в Америку и прочие события из жизни. Упоминает отца, старшего брата Уильяма и его жену Кейт, жалуется на то, как непросто складываются их взаимоотношения. Пожалуй, это самые эмоциональные и честные мемуары последних лет, в которых рассказчик не пытается выставить себя в хорошем свете — наоборот, выворачивается наизнанку и делается максимально уязвимым. Что интересно, в первый же день выхода из печати было куплено 400 тыс. экземпляров, а о принце Гарри заговорили даже те, кто был равнодушен к его судьбе и монархическим проблемам.

Недавно вышедшие в издательстве "Бомбора" мемуары самой высокооплачиваемой гейши Японии Минэко Ивасаки тоже произвели фурор за рубежом. Они схожи с мемуарами принца Гарри как минимум в одном — от этих персонажей никто не ждал откровений. Профессия гейши подразумевает конфиденциальность, таинственность и максимальное принятие. Но Минэко Ивасаки не могла молчать — ее книга "Жизнь гейши" появилась в качестве ответа Артуру Голдену, написавшему роман "Мемуары гейши", который был затем экранизирован. Ивасаки, которая выступила прототипом героини, возмутилась: во-первых, все, что она рассказывала Голдену в беседе, должно было остаться анонимным, и он не сдержал обещание, а во-вторых, Голден, по ее мнению, все исказил. Дело даже дошло до суда, и Ивасаки его выиграла, получила моральную компенсацию, вот только мнение общественности не изменилось. Потому Ивасаки решила написать свои мемуары, в которых гейши предстали не куртизанками и элитными жрицами любви, а хранительницами традиций, людьми искусства и высокой культуры. Книга получилась очень динамичная, информативная, проливающая свет на историю Японии и личную жизнь самой известной и уважаемой гейши в мире.

Следующая книга входит в топы продаж у нас на "ЛитРес". "Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда" — это мемуары Уилла Смита, написанные в соавторстве с создателем бестселлера "Тонкое искусство пофигизма" Марком Мэнсоном. Здесь есть все, что необходимо для классической истории успеха: развитие персонажа, тернистый путь и испытания, изучение собственных возможностей, прорабатывание болезненных тем и обретение себя. Книга написана канонически и знакомит ближе читателя с актером Уиллом Смитом, который предстает, по сути, обычным мужчиной со своими уязвимостями и страхами, с непростым детством и сложным взрослением (Смит честно рассказывает о конфликтах с отцом и домашнем насилии). Можно сказать, мемуары Смита являются мотивационной литературой, которая все еще в тренде (потому, например, и автобиография актера Мэттью Макконахи "Зеленый свет", вышедшая в 2020 году, тоже стала бестселлером).

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И последние мемуары, о которых хотелось бы сказать отдельно, — это "Пройти сквозь стены" Марины Абрамович. Они были выпущены пару лет назад, но на полке лучших автобиографических книг прочно заняли свое место. Без ложной скромности можно заявить, что эта автобиография вполне может считаться полноценным художественным романом, в котором есть сильная и яркая героиня. Даже тем, кто не знает Марину Абрамович, будет интересно читать это как текст, потому что написан он виртуозно. Самая известная художница-перформансистка в мире, работающая на пределе собственных физических возможностей, рассказывает о своем жизненном пути и о том, что стоит за каждым ее выступлением.

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Долгое время Абрамович работала в паре с художником Улаем, и они были самой известной творческой парой в арт-среде. Они придумывали невероятные перформансы: например, "Смерть себя" и "Энергия покоя" до сих пор являются хрестоматийными историями об отношениях. Об этом и о многом другом Абрамович рассказывает без утайки в своих мемуарах, выступая в них то бесстрашным борцом за справедливость, то хрупкой и уязвимой женщиной, мечтающей о счастье. В итоге получилась не просто великая история любви и серьезное философское размышление о жизни, но и одна из лучших исповедей XXI века.