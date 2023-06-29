Женские тайны Японии: почему страна спустилась на 125 место по гендерному равенству

Василий Головнин — о том, что влияет на позицию третьей экономики мира в рейтинге ВЭФ

© Stanislav Kogiku/ SOPA Images/ Sipa USA via Reuters Connect

Мой старый знакомый, проживший всю жизнь на востоке Азии потомок белых русских эмигрантов, как-то обмолвился, что в однонациональной Японии на самом деле соседствуют два народа — мужчины и женщины. Не слишком инициативные, послушные, старательные мужчины и отличающиеся твердым характером, привыкшие принимать решения женщины. Такое суждение, на мой взгляд, слишком категорично и совсем не политкорректно, но, как говорится, в нем что-то есть.

О словах знакомого я вспомнил, когда на днях узнал о результатах последнего рейтинга стран мира по гендерному равенству, который по традиции опубликовал базирующийся в Швейцарии Всемирный экономический форум (ВЭФ). В этом списке Япония, третья после США и Китая экономика планеты, оказалась на 125 месте из 146. Ее место в рейтинге достижений в деле равенства мужчин и женщин за последний год ушло вниз сразу на девять позиций.

Ниже Китая и Саудовской Аравии

Япония заняла последнюю строчку по этому показателю и в Группе семи (G7), куда также входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция. Предпоследней там оказалась Италия, но в общем перечне ВЭФ она занимает вполне приличное 79 место. Выше Японии эксперты Всемирного экономического форума поставили и Китай (102), и Южную Корею (99).

Конечно, любые рейтинги такого рода условны и вызывают вопросы: в списке ВЭФ, например, Саудовская Аравия по некоторым показателям равенства мужчин и женщин тоже занимает более высокое место, чем Япония. Дело в критериях — эксперты форума замеряли гендерное равноправие по четырем позициям: доступ к образованию и здравоохранению, степень участия в политической и экономической жизни. И тут вскрывается самое интересное.

По образованию и здравоохранению Япония выглядит практически идеально, по этим критериям в ней достигнуто почти образцовое равенство женщин и мужчин. Причина же неприлично низкого показателя страны кроется в двух последних областях — политике и экономике, где цифры говорят сами за себя.

Сколько женщин в правительстве?

В главной нижней палате парламента Японии на женщин приходится всего 10% депутатов. Во фракции правящей Либерально-демократической партии их 12%, у главной силы оппозиции, Конституционно-демократической партии, побольше — 22%, но все равно показатель невысок. В нынешнем правительстве Японии лишь две женщины занимают министерские посты. В прежних кабинетах их было не больше. Наконец, в Японии женщина никогда не занимала высшую исполнительную должность в стране, пост премьер-министра (в отличие от других, несравнимо менее зажиточных стран Азии наподобие Филиппин (19) или Бангладеш (71), которые, возможно, именно за это получили более почетные места в рейтинге ВЭФ).

Слабо представлены японки и в высшем менеджменте частного бизнеса. Почти в 19% крупнейших корпораций страны вообще нет женщин в советах директоров. И лишь в 2,2% из них японки занимают более трети мест.

При этом аналитики сходятся во мнении, что женщины в стране политически активны и зачастую больше интересуются общими делами государства, чем мужчины. По данным опросов, они охотнее участвуют в выборах всех уровней, больше читают политические разделы газет, и в последнее время именно на голоса женщин во многом ориентированы избирательные кампании. В общем, ситуация парадоксальная, и отгадки надо искать, как ни странно, в чисто бытовых вопросах.

Домашний матриархат

В послевоенный период в Японии исчезли большие семьи, где бок о бок жило несколько поколений, господствовали патриархальные порядки с непререкаемым главенством мужчин. Взамен сложились малые семьи, где мужья вкалывают на работе, а жены ведут домашние дела, обладая в них диктаторскими полномочиями (даже зарплату им принято отдавать целиком). Взамен муж и дети получают от хозяйки карманные деньги, на которые особо не разбалуешься.

Такая схема приучает замужних женщин к самостоятельному решению массы проблем, воспитывает самоуважение и крепкий характер. Кстати, японские дети в ходе опросов все чаще говорят обидное "суровую маму мы уважаем больше, чем папу", поскольку все ресурсы находятся у нее. В частности, такой опрос по детям проведен Исследовательским институтом крупной рекламной компании "Хакуходо" — 68% маленьких респондентов проголосовали за маму.

Такая схема жизни вполне устраивает многих японок, которые, отправив мужа на работу, а детей в школу, помимо прочего, заполняют кафе, фитнес-центры, выставочные залы и т.д. Однако модель всевластной хозяйки дома нравится далеко не всем — в последние десятилетия она на глазах теряет популярность среди молодых, образованных, амбициозных японок. И тут возникает дилемма, которую в ответ на публикацию рейтинга ВЭФ предельно четко сформулировала газета "Асахи": карьера или семья.

Миловидные домохозяйки или красотки-карьеристки?

Даже простой выход замуж нередко создает японке проблемы при продвижении по службе — начальство предполагает, что в один прекрасный момент она все же предпочтет жизнь домохозяйки. Еще более тяжелый удар по карьере наносит рождение ребенка. Руководство в таком случае зачастую перестает видеть в женщине ценный актив, в отношении которого следует строить далеко идущие планы. Поэтому многие японки, стремящиеся к карьере и высоким постам, отказываются от замужества и тем более от рождения детей. Проблема во многом связана и с тем, что в Японии труд стоит очень дорого, система домашней прислуги или нянек практически отсутствует, в отличие от многих стран Запада, где такие функции зачастую выполняют трудовые мигранты из менее зажиточных стран.

Серьезность проблемы, кстати, понимают и общество, и японские власти. Бурные дебаты идут сейчас об источниках финансирования подготовленной правительством солидной программы поощрения рождаемости и создания благоприятных карьерных условий для работающих женщин, имеющих детей. Крупные корпорации в ответах на вопросы недавно проведенного исследования национального общественного телевидения NHK сообщили, что намерены постепенно довести до 30% число женщин в своих советах директоров.

Перемену настроений в обществе чутко ловит и телевизионная реклама: раньше японки в ней фигурировали в основном в качестве миловидных домохозяек, чья голова занята оценкой достоинств нового средства для чистки кухонной плиты. Теперь на экране все чаще появляются энергичные красотки-карьеристки, разъясняющие начальнику-мужчине важность новой схемы банковского кредитования или внедрения более эффективного программного обеспечения для серверов.