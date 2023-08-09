9 августа, 07:00
Мнение

История из тех, какие обожает Голливуд: непростой путь Уитни Хьюстон

ВОРОНИН Илья
Музыкальный журналист и эксперт HiFi-стриминга "Звук"

Илья Воронин — к 60-летию со дня рождения Уитни Хьюстон 9 августа 1963 года о ее бурной творческой жизни

Kevin Winter/ Getty Images
Уитни Хьюстон
© Kevin Winter/ Getty Images

"Я всегда буду любить тебя", — много лет назад проникновенно спела Уитни Хьюстон и старалась не нарушать свое обещание. Не важно, кого именно она имела в виду — своих фанатов, семью или музыку. Не всегда мир отвечал ей взаимностью, но даже после ее смерти в 2012 году ее помнят и любят.

Теперь таких уже не делают

Такие истории обожает Голливуд, поскольку они всегда привлекают внимание массового зрителя. Они стары как мир, но, даже зная их конец, люди отправляются в кинотеатр, чтобы после просмотра зайти на стриминг, набрать знакомую фамилию, включить любимые песни и вспомнить молодость и еще раз пережить приятные эмоции, грустно вздохнуть и сказать что-то вроде "теперь таких уже не делают".

Девочка-отличница из хорошей музыкальной семьи, обладающая несомненным талантом, прокладывает себе дорогу в большой шоу-бизнес. Ее успех идет по нарастающей, и каждое такое достижение (совсем не важно, это обложка какого-нибудь журнала для девочек-подростков или выступление в церковном хоре) оказывается лишь ступенькой к еще большему достижению. И этот путь "все выше, и выше, и выше" в итоге уносит героиню на такую головокружительную высоту, что там ей самой становится страшно и одиноко. Происходит внутренний надлом. И дальше уже начинается неизменное движение вниз, за которым так любят наблюдать читатели бульварных газет, приговаривая "как же это противно", но взгляда при этом не отводя.