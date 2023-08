История из тех, какие обожает Голливуд: непростой путь Уитни Хьюстон

Уитни Хьюстон © Kevin Winter/ Getty Images

"Я всегда буду любить тебя", — много лет назад проникновенно спела Уитни Хьюстон и старалась не нарушать свое обещание. Не важно, кого именно она имела в виду — своих фанатов, семью или музыку. Не всегда мир отвечал ей взаимностью, но даже после ее смерти в 2012 году ее помнят и любят.

Теперь таких уже не делают

Такие истории обожает Голливуд, поскольку они всегда привлекают внимание массового зрителя. Они стары как мир, но, даже зная их конец, люди отправляются в кинотеатр, чтобы после просмотра зайти на стриминг, набрать знакомую фамилию, включить любимые песни и вспомнить молодость и еще раз пережить приятные эмоции, грустно вздохнуть и сказать что-то вроде "теперь таких уже не делают".

Девочка-отличница из хорошей музыкальной семьи, обладающая несомненным талантом, прокладывает себе дорогу в большой шоу-бизнес. Ее успех идет по нарастающей, и каждое такое достижение (совсем не важно, это обложка какого-нибудь журнала для девочек-подростков или выступление в церковном хоре) оказывается лишь ступенькой к еще большему достижению. И этот путь "все выше, и выше, и выше" в итоге уносит героиню на такую головокружительную высоту, что там ей самой становится страшно и одиноко. Происходит внутренний надлом. И дальше уже начинается неизменное движение вниз, за которым так любят наблюдать читатели бульварных газет, приговаривая "как же это противно", но взгляда при этом не отводя.

"Я всегда буду любить тебя"

Когда говоришь про Уитни Хьюстон, первое, что возникает в голове, — ее фантастическое исполнение I Will Always Love You Долли Партон, королевы кантри и одной из самых популярных и народных американских певиц. Как гласит история, поначалу в фильме "Телохранитель" с Кевином Костнером (Уитни Хьюстон в 1992 году в нем дебютировала в качестве киноактрисы) должна была звучать другая песня — соул-звезды Джимми Раффина, но ее перехватили другие киношники, поэтому нужно было искать что-то другое. Выход предложил Костнер — исполнить ту самую балладу, которая теперь у всех ассоциируется не с Партон, а с Хьюстон. Тот фильм, который в России появился одновременно с бумом видеомагнитофонов, оказался во многом автобиографичным для самой Хьюстон. Большая звезда выглядит счастливой на сцене, но ее личная жизнь скорее напоминает ад и сумасшедший дом, а сама она — обычная женщина, которая ищет в жизни надежного партнера, который бы обнял, приласкал и напоил горячим чаем.

Уитни Хьюстон, 1993 год © PA Images via Reuters Connect

Казалось, что именно такого она себе и нашла, когда в конце 1980-х годов познакомилась с соул-певцом Бобби Брауном. Спустя несколько лет красивых ухаживаний он стал ее мужем. Эту пару любила пресса — сначала искренне, потом уже только в кавычках. Счастье продлилось недолго — Браун оказался бедовым парнем, вечно влипал в истории с законом, бил женщин, имел несколько детей от разных браков, и Хьюстон тоже родила ему дочку. Это был единственный ее ребенок. Браун с Хьюстон все 90-е пытались делать хорошую мину при плохой игре: они изображали влюбленных, а таблоиды все больше наполнялись сплетнями и слухами об их наркозависимости.

Популярность Хьюстон, которая на волне успеха "Телохранителя" достигла поистине заоблачных высот, помогала ей справляться с различными жизненными проблемами. Но, видимо, не смогла разрешить формирующийся внутренний личностный кризис. После I Will Always Love You ничего столь же мощного у Хьюстон уже не случилось, хотя были и альбомы, и хитовые песни, и роли в кино. Но по итогу она так и осталась актрисой одной роли и исполнительницей одной песни. Скорее всего, подсознательное понимание невозможности переплюнуть саму себя и начало убивать Уитни.

Высокая цена за успех

В нее долго верили. Знаменитый продюсер Клайв Дэвис, руководитель могущественного мейджора Columbia, когда-то открывший миру Леонарда Коэна и Дженис Джоплин, подписал с ней рекордный контракт на $100 млн. Но она все чаще проявляла свою необязательность и взбалмошность, что поначалу списывали на поведение примадонны (коей она, конечно же, являлась). Какое-то время все верили и терпели. Потом терпение стало заканчиваться, слухи о проблемах в жизни стали затмевать творчество, что запустило порочный и опасный круг, попасть в который очень легко, а вырваться — чрезвычайно сложно. У Хьюстон не получилось. Каждый следующий альбом продавался хуже предыдущего, Клайв Дэвис ушел в закат, что еще сильнее сказалось на ее творчестве и проблемах с наркозависимостью. В итоге все вокруг уже говорили про ее скандальный развод с Брауном, и никто уже не слушал новые альбомы и песни Уитни. Обсуждали то, как Хьюстон то ложится на реабилитацию, то сбегает оттуда. Осуждали ее болезненную худобу во время ее выступления на 30-летии творческой деятельности Майкла Джексона. Смотрели интервью с Опрой Уинфри и вполглаза наблюдали за какой-то нескончаемой вереницей судебных исков от Хьюстон и к Хьюстон.

В промежутках между жизненными проблемами и карьерным спадом она, словно вспоминая свой образ хорошей девочки, вдруг преображалась, много улыбалась, вспоминала о своем мощнейшем голосе. Вокруг сразу возникала надежда, что она со всем справится, что теперь-то она снова повторит свой успех "Телохранителя" и выдаст человечеству как минимум еще одну мощнейшую песню.

Уитни Хьюстон, 2009 год © Kevork Djansezian/ Getty Images

Ее последний хит Million Dollar Bill, возглавивший американские чарты в 2009 году, был классическим соулом, в исполнении которого Уитни Хьюстон была лучше многих. Но и тут, скорее всего, ожидания от общества были слишком завышенные, а у самой певицы уже попросту не было сил справляться разом со всеми множащимися проблемами. Ее последние годы жизни — это классический хаос, из которого практически никогда не возникает ничего хорошего. Сама певица была уже глубоко уставшим, замученным человеком, на котором жизнь как следует потопталась.

Как водится в таких историях — ее смерть, наступившая 23 марта 2012 года в результате несчастного случая, стала ее финальным большим хитом. Лейблы ринулись переиздавать альбомы, создавать компиляции, диджеи — делать ремиксы, киностудии заговорили о съемке продолжения "Телохранителя", деятели широкой индустрии включать ее в различные Залы славы (и рок-н-ролла, и блюза). Все тотчас вспомнили, что, вообще-то, за свою жизнь она поставила множество рекордов, очень многое сделала для того, чтобы облегчить жизнь национальным меньшинствам, была женщиной доброй, с большим сердцем и еще большим талантом. Ведь журналисты и критики даже окрестили ее между собой словом "Голос". Ведь именно своим голосом Уитни Хьюстон не только пробила себе дорогу на заоблачный олимп, но и стала для многих ролевой моделью — сильной, умной, доброй и очень талантливой женщины. Пусть даже если ей пришлось за это заплатить очень высокую цену.

