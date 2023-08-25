"Эра ответственности": Евросоюз берет соцсети под контроль

Дмитрий Горохов — о том, в чем винят соцсети в Европе, и во Франции в частности

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На пространстве Евросоюза 25 августа начинает действовать закон "О цифровых услугах" (Digital Services Act), который станет обязательным для всех компаний, работающих в странах Старого Света. Вступают в силу правила для соцсетей и торговых площадок, которые подразумевают обязательную модерацию и удаление нелегальных материалов по требованию властей.

Во Франции цифровым платформам с этого дня также будут грозить незамедлительные санкции, если они не станут удалять публикации с призывами к ненависти, подобные распространившимся во французском сегменте интернета в конце июня на фоне массовых беспорядков в стране.

Известный телеведущий Андре Беркофф считает, что отныне соцсети окажутся в условиях "временной и полностью контролируемой свободы". Европейский закон позволит наказывать платформы в случае распространения призывов к мятежу, убийствам, поджогам автомашин. Как заверяют сторонники нового закона, он исходит из принципа: "То, что находится вне закона за пределами интернета, должно быть вне закона в самой Сети".

Госслужбы смогут оперативно вмешиваться, если платформы не удалят нелегальные сообщения. Власти правомочны немедленно налагать штрафы и запрещать деятельность платформы. ЕС может даже вовсе запретить американскую соцсеть X ("икс", ранее Twitter), если ее руководство откажется следовать европейским требованиям в отношении борьбы с дезинформацией.

В чем суть и принцип работы

Важно понимать все же, что закон "О цифровых услугах" нацелен прежде всего на платформы, а не на пользователей. С сегодняшнего дня действуют правила, которым должны подчиняться 19 крупнейших соцсетей, торговых площадок и поисковых программ — среди них Apple, Google, Microsoft, YouTube, Amazon, Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), LinkedIn, Wikipedia, TikTok, Snapchat, X, Alibaba и Booking. К крупнейшим закон относит те платформы, которые насчитывают более 45 млн пользователей в месяц.

Согласно французскому электронному изданию Le Télégramme, сайты, как было и прежде, не несут прямой юридической ответственности за размещаемый контент и не обязаны заранее его отслеживать. Но авторы закона "О цифровых услугах" рассчитывают побудить их к установлению эффективной системы контроля. Платформы должны предложить своим пользователям механизм, который позволит им сигнализировать о незаконном контенте и будет быстро его удалять.

В первую очередь будут рассматриваться сигналы от имеющихся в каждой стране доверенных модераторов, как, например, интернет-платформа МВД Франции PHAROS. Соблюдение правил будет контролироваться независимым аудитом. Штрафы за нарушения могут достигать 6% мирового оборота компании. Рецидивы способны повлечь за собой запрет нарушителя.

Французский пример PHAROS — вебсайт МВД Франции для отправки анонимных сообщений от граждан, чтобы сигнализировать о правонарушениях. Платформа действует 24 ч в сутки и с момента создания в 2009 году и до февраля 2020-го проконтролировала 1 584 130 сообщений. Ее сотрудники фильтруют наиболее тревожные сигналы и переадресуют их в соответствующие службы, в том числе антитеррористические. Например, в 2021 году 510 сообщений было передано в дальнейшую работу разным юридическим инстанциям. PHAROS также поддерживает контакты с крупными онлайн-сервисами, от которых регулярно требует удаления контента, содержащего апологию терроризма или порнографические материалы с участием несовершеннолетних. Показать ещё

Контроль будет осуществляться коллективно странами ЕС во избежание слишком широкого толкования контента. Еврокомиссия, считает экономист Жоэль Толедано, должна обзавестись соответствующими средствами, чтобы иметь дело с крупными юридическими службами ведущих гигантов интернета.

Ни псевдоним, ни аватар

Регулирование цифровых услуг — это "революция, которую Франция вынесла на европейский уровень", заявил министр-делегат по цифровому развитию Жан-Ноэль Баро, назначенный в июле на этот пост, восстановленный во французском правительстве.

Для крупных платформ, считает куратор отрасли, наступает "эра ответственности". Баро не сомневается в эффективности контроля. "Даже скрывшись за псевдонимом или аватаром, каждый может быть осужден", — предупредил он в интервью электронному изданию Vingt minutes. Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти, в свою очередь, пригрозил пользователям сетей, что в случае несоблюдения предписаний нарушители будут выявлены.

Дискуссии о взаимоотношениях соцсетей с государством проходили во Франции в последнее время на фоне волны беспорядков, вспыхнувших в парижских предместьях в конце июня после гибели 17-летнего подростка алжирского происхождения, застреленного дорожным патрулем. Соцсети, как убеждены во властных структурах, "поджигали порох", распространяя подстрекательские призывы и провоцируя мятежи. Беспорядки, охватившие Францию этим летом, считает президент Франции Эмманюэль Макрон, говорят о "цивилизационном кризисе в обществе, который ускоряется социальными сетями, провоцирующими погромы и подрывающими авторитет власти". Выступая перед мэрами 300 городов, где произошли беспорядки, он не исключил блокирования соцсетей, если этого требует ситуация. В сентябре Макрон намерен вновь встретиться с градоначальниками, чтобы дополнительно "сверить часы" в подходе к соцсетям.

Цифровое совершеннолетие

Роль соцсетей в беспорядках, ущерб от которых в объединении предпринимателей оценивают более чем в €1 млрд, солидарно осуждена политическим классом. Как свидетельствует мэр города Ла-Боль Франк Луврие (соратник экс-президента Франции Николая Саркози, служивший под его началом в Министерстве внутренних дел во время первой крупной волны беспорядков во французских предместьях, вспыхнувшей осенью 2005 года после гибели двух подростков, также пытавшихся уйти от полиции), ситуация сейчас оказалась гораздо острее, чем полтора десятилетия назад. Он объяснил это негативной ролью социальных сетей, которые, по его словам, виновны в провоцировании мятежей. Луврие призвал "немедленно закрыть сети Snapchat и TikTok".

"Мы из Марселя"

Мобильное приложение Snapchat (по сообщениям местных СМИ, в марте этого года оно насчитывало более 20 млн активных ежедневных пользователей во Франции), не дожидаясь санкций, уведомило, что уже удалило весь контент, нарушающий директивы властей, и назначило специальную группу для модерации. Такая реакция, однако, скорее исключение в общей картине.

"Нам нужно обогнать другие города, ведь мы — марсельцы", "Мы покажем им, кто хозяин в Иль-де-Франс" — эти выдержки из воинственных воззваний, размещенных в период беспорядков в Telegram-каналах, приводит на своих страницах Vingt minutes. Молодые бунтари из Марселя и из столичного региона Франции Иль-де-Франс словно состязались в агрессивности своих планов. Между тем Telegram-каналы, опубликовавшие подстрекательские воззвания, насчитывают каждый до 500 тыс. пользователей, в том числе несовершеннолетних. Кстати, на рассмотрении французского парламента находится проект закона о цифровом совершеннолетии — если в гражданском праве совершеннолетие наступает с 18 лет, то в Сети оно будет устанавливаться с 15 лет. С этого возраста подростки смогут подписываться на услуги интернета без согласия родителей. Платформам одновременно запрещено проведение рекламных кампаний, направленных на несовершеннолетнюю аудиторию.

Голоса сомнения

Достаточно ли, однако, у властей технических средств, чтобы осуществить свои угрозы? На пике мятежей во Франции этим летом социальным сетям было адресовано 550 требований об удалении подстрекательских призывов. Одновременно 236 аналогичных требований юридическая полиция разместила на специальном вебсайте PHAROS.

Это "смешные показатели на фоне масштабов проблемы", полагает эксперт в области информационной безопасности, создатель платформы Predicta Lab Батист Робер. По его мнению, сегодня нет технических решений и автоматизированных систем, способных обеспечить разумную и эффективную модерацию интернет-контента.

"Важен символ", — тем не менее убеждена консультант программ по вопросам технологии, информации и интернета при Франкофонной федерации будущего Лейла Мёрк. Развитие, по ее мнению, показывает, что создаются юридические рамки и государство, несмотря на фрагментарность подхода, занимается проблемой.

Часть экспертов все же полагают, что роль соцсетей в организации беспорядков во Франции преувеличена. Нет сомнения, что подобные действия подпитываются контентом в интернете, но представлять соцсети как основной мотор уличного насилия — значит сильно упрощать проблему, игнорировать социальные причины, а также мотивы тех, кто участвует в беспорядках, считает социолог Жан-Батист Делом, возглавляющий коммуникационное агентство IDS, которое специализируется на анализе соцсетей и общественных движений, представленных в Telegram-каналах. Во Франции "феномен уличных беспорядков родился задолго до появления соцсетей", напомнил эксперт.

Экономист Максим Комб из Ассоциации гражданских действий (ATTAC) считает развитие парадоксальным. Евросоюз и национальные власти намерены сегодня под угрозой санкций вменять в обязанность соцсетям немедленное удаление призывов к восстанию. 10 лет назад эти же власти, напоминает он, приветствовали роль социальных сетей в организации революций в арабских странах.