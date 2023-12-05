В атаке "Меч". Что сделал для военной авиации Антон Якименко

38 лет летной службы, 7 934 полета на 39 типах разных самолетов, 5 680 часов в воздухе — это все о летчике-асе Антоне Якименко.

Антон Якименко, 1947 год © Архив Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Он родился 5 декабря 1913 года в селе Никольское Екатеринославской губернии (ныне поселок Володарское, территория Донецкой Народной Республики) в крестьянской многодетной семье. После окончания семи классов школы Якименко поступил в металлургический техникум, планируя работать металлургом в Мариуполе. Но в 1934 году юношу призвали в ряды Красной армии, и он решил стать летчиком — был зачислен курсантом в Луганскую военно-авиационную школу пилотов им. Пролетариата Донбасса, где летал на самолетах Р-1 и И-5. После окончания летной школы в конце 1935 года старшина Якименко получил направление в 64-ю легкобомбардиро­вочную авиабригаду, а с марта 1938 года служил в 22-м истребительном авиаполку (иап).

В боях с японцами

События у реки Халхин-Гол, происходившие с мая по сентябрь 1939 года, сегодня называют "военным конфликтом" между СССР и Японией, хотя некоторые историки полагают, что это была настоящая локальная война на территории Монголии. Были задействованы артиллерия, танки, а также сотни самолетов с обеих сторон.

Прошедшие воздушные бои показали высокое мастерство маневра и ведения огня летчиками противника. То и другое было настолько отработано, что с любого положения, и даже находясь кверху колесами, летчики вели огонь, но, как мне показалось, больше для острастки. Я заметил, что многие авиаторы противника стреляли даже по далекой и недосягаемой цели. Бой 22 июня принес нашему полку успехи, но и немало тяжелых утрат. Погиб командир полка майор Николай Глазыкин и другие боевые товарищи. По количеству участвовавших в сражении самолетов и сбитых машин — их оказалось 43 — военная история до того времени еще не знала подобных примеров Антон Якименко из книги "Прикрой, атакую! В атаке — "Меч"

Москве нужно было предпринять решительные контрмеры и усилить советскую группировку. 20 августа 1939 года провели наступательную операцию, которая началась утром с авиационного налета на позиции противника. В воздух были подняты 153 бомбардировщика при поддержке 100 истребителей, один из которых пилотировал Якименко. Затем последовала мощная артиллерийская подготовка и новый воздушный налет…

Однажды эскадрилья, куда входил Антон Якименко, в сильной облачности была атакована группой японских истребителей Ki-27 (получивших в СССР обозначение И-97). Легкие и маневренные, они обрушились с высоты, имея преимущество в скорости. Один из наших летчиков неожиданно оторвался, ушел вниз. Японцы не могли проигнорировать возможность одержать легкую победу и ринулись на этот И-16, но потеряли скорость и не смогли резко взмыть. Этим и воспользовалась наша группа, одну из побед одержал Якименко.

В боях наметился перелом. К утру 31 августа территорию Монголии удалось полностью очистить от японских войск, через полмесяца было подписано соглашение между Советским Союзом, Монголией и Японией о прекращении военных действий. Тем не менее Халхин-Гол выявил целый ряд серьезных проблем. В отличие от советского лучшего истребителя И-16 смешанной конструкции, цельнометаллический Ki-27 был легче, имел закрытый фонарь кабины, оснащался компактной радиостанцией. В нашей истребительной авиации команды все еще отдавались визуальными сигналами — покачиванием крыльями и жестикуляцией, наведение истребителей с земли осуществлялось при помощи белых полотнищ в форме стрел.

Уже тогда, по его собственному признанию, у Якименко возникла мысль создать небольшую, хорошо управляемую группу для наращивания сил в воздушном бою, где бы летчики хорошо понимали друг друга; а самолеты повсеместно оборудовать приемо-передающими радиостанциями.

Руководить и сбивать

Теперь уже лейтенант с тремя победами в боях и ранением в ногу, в августе 1939 года Антон Якименко за мужество и героизм был удостоен звания Героя Советского Союза. А в 1940 году капитан Якименко получил назначение инспектором по технике пилотирования 67-го иап в город Ржев. Несомненно, в том, что этот полк, переброшенный вскоре в город Болград Одесской области, успешно встретил войну, нанес серьезный урон румынским ВВС в Бессарабии, была и его заслуга.

В следующем году он поступил на курсы усовершенствования штурманов и окончил их. В уже военном сентябре — новое назначение — заместителем командира 292-го иап на Южном фронте, где он летал на хорошо изученном И-16 и встретил Великую Отечественную войну.

В октябре 1941 года Якименко поручили сформировать и возглавить полк — 427-й иап, — освоить новый истребитель Як-1. Полк сражался на Волховском фронте, где преимущественно вел разведку и штурмовал неприятельские войска; следующим летом — уже на Юго-Западном фронте, сдерживая перешедшего в наступление противника; позже — на Калининском фронте при наступлении Красной армии прикрывал штурмовики. Наиболее ожесточенные бои в небе развернулись в июне 1942 года (при отражении вражеского наступления на Волчанск и Купянск) — майор Антон Якименко открыл личный счет в войне с фашистской Германией, сбив 23 и 24 июня по два истребителя и два бомбардировщика врага.

В бою группа "Меч"

Битва на Курской дуге началась "по немецкому сценарию" — противник наступал, захватил локальное господство в воздухе над районом битвы, наши войска вели тяжелую оборону. Особенно сложная ситуация сложилась на южном фасе, где сражался 427-й иап. Командир полка Якименко не только наблюдал за действиями подчиненных, указывал на ошибки, стремился поддержать молодых, но и сам участвовал в боях.

Однажды неприятельские танки едва не ворвались на аэродром полка в поселке Васильевское, пришлось срочно реагировать. Остановить натиск немцев не удавалось несколько дней, был понесен существенный урон (хоть он и был меньше, чем у соседних полков): к 3 августа 1943 года, когда 427-й передали с Воронежского на Степной фронт, при 579 боевых вылетах потери составили семь истребителей и шесть летчиков.

Противник практически во всех схватках имел перевес по численности самолетов. Майор Якименко, которого поддержал командир 4-го истребительного авиакорпуса генерал Иван Подгорный, предложил создать подразделение для наращивания сил в ходе боя, как практиковали немцы. В начале августа 1943 года, перед Белгородско-Харьковской наступательной операцией, была создана специальная группа из 12 истребителей, укомплектованная лучшими летчиками 427-го иап, под кодовым названием "Меч" (возглавил капитан Матвей Зотов, часто ведущим вылетал и сам Якименко). Очень скоро группа "Меч" показала высокую эффективность не только в ходе этого сражения, но и над Украиной, Молдавией, Венгрией…

Лишения и возвращения

В истории 427-го иап, входившего в 5-ю воздушную армию 2-го Украинского фронта, в начале июля 1944 года произошло два события: Краснознаменный полк, показавший "образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности", был преобразован в 151-й (также стали гвардейскими дивизия и авиакорпус, куда входил полк). И при проведении проверки был отмечен ряд недостатков и упущений, обнаружены случаи нарушения дисциплины личного состава, в результате чего некоторые командиры, включая подполковника Якименко, лишились своих должностей. Возможно, дело было в переутомлении личного состава в ходе боев.

Тем не менее столь опытный и многократно отличившийся в боях летчик-командир не мог долго оставаться не у дел. Вот строки из документов об Антоне Якименко, который осенью 1944 года был назначен инспектором-летчиком по технике пилотирования 150-го гв. иап: "Своими смелыми и продуманными действиями увлекает ведомых на выполнение боевых заданий; летая ведущим, он смело вступает в бой и навязывает свою волю противнику, не обращая внимание на возможное численное преимущество врага".

С конца ноября 1944-го Якименко — командир 150 гв. иап. Война шла к завершению, однако бои над Будапештом и Балатоном, где приходилось сражаться против не только гитлеровских люфтваффе, но и венгерских ВВС, отличались длительностью и ожесточенностью. Во главе гвардейцев он на Як-3 одержал свои последние две победы.

За годы Великой Отечественной Якименко произвёл 244 боевых вылета, провел 29 воздушных боев, сбил лично 15 вражеских самолетов, трижды сажал свою подбитую машину. А мечты организовать грамотное управление подчиненными в воздухе не остались просто задумкой.

Широкое использование радиосвязи позволило его группам добиваться внезапности, выполнять задания стремительными ударами и без потерь возвращаться на свой аэродром Из представления Антона Якименко к ордену Красной Звезды командиром 13-й гв. истребительной дивизии полковником Иваном Тараненко

После войны

Служба кавалера семи боевых орденов продолжилась и после окончания военных действий: с октября 1947 года — в должности старшего инспектора-летчика по технике пилотирования воздушной армии в Закавказье, затем — командира 105-й авиационной дивизии ПВО, дислоцированной в Германии. В 1955 году Якименко окончил Военную академию Генерального штаба, после чего долгое время командовал ВВС Северо-Кавказского военного округа, был удостоен звания "Заслуженный военный летчик СССР".

С 1967 по 1972 год генерал Антон Якименко возглавлял авиацию в ДОСААФ СССР, был заместителем председателя ЦК этого общества. Однако большинство его инициатив по реформированию не получили поддержки, и генерал-лейтенант авиации ушел в запас. При этом его эмоциональные и яркие выступления на разных мероприятиях вряд ли кого могли оставить равнодушными и запомнились надолго. Написанная им книга "Прикрой, атакую! В атаке — "Меч" выдержала несколько переизданий.

Почти до последних дней он активно делился опытом с молодежью. Неслучайно его удостоили в 1994 году ордена Дружбы народов "за заслуги в ветеранском движении и активное участие в патриотическом воспитании молодежи", а сын Сергей и внук Дмитрий стали летчиками-истребителями.

Не стало генерала Антона Якименко 6 декабря 2006 года на 94 году жизни.