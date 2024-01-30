Восстание разгневанных крестьян. Почему бунтуют французские фермеры?

Дмитрий Горохов — о походе французских фермеров на Париж и вероятности их превращения в "зеленых жилетов"

© Александр Васильев/ ТАСС

Всего за несколько дней 42-летний фермер Жером Байль стал известен во всей Франции. Организовав первую блокаду национальной автострады в районе Тулузы, он превратился в вождя движения разгневанных крестьян. Главная аграрная держава Западной Европы — Франция, менее чем за полвека потеряла три четверти своих фермеров, вынужденных сменить род занятий. Тяжело затронутые инфляцией и энергетическим кризисом, представители этой профессии ощущают себя брошенными на произвол судьбы.

Искра восстания

Если в 1970 году во Франции насчитывалось 1,6 млн сельских работников, то теперь, согласно сельскохозяйственной переписи 2020 года, их не более 389 тыс. А за последние 10 лет исчезли 100 тыс. ферм. И этот процесс только набирает темп.

Согласно прогнозам специалистов, Франция к 2030 году столкнется с острой нехваткой фермеров из-за ухода на пенсию половины аграриев. Социолог Сесиль Газо рекомендует властям принять срочные меры, чтобы повысить привлекательность аграрной профессии для молодежи и обеспечить плавную смену поколений в сельском хозяйстве. Профцентры призывают поддержать наиболее уязвимые отрасли, в частности виноделие и биологическое сельское хозяйство. В поддержку крестьян высказываются и руководители регионов. "На фермах работают по 70 часов в неделю за мизерную зарплату", — заметила глава региона Окситания Кароль Дельга.

Искрой, из которой возгорелось пламя нынешнего конфликта, стало намерение государственных властей повысить налог на "внедорожный дизель", используемый фермерами для заправки тракторов.

"Уважение, солидарность, решимость" — таковы главные лозунги движения, начатого Жеромом Байлем и его соратниками на региональной манифестации сельских работников в Тулузе, которая состоялась еще 16 января. Через неделю по призыву лидера восстания 200 тракторов блокировали национальную автостраду А64 близ Тулузы. "Мы добиваемся возможности жить за счет своей работы", — суммировал Байль цели протестующих.

Специалист по инженерным структурам по образованию и активный игрок в регби, он стал фермером восемь лет назад после семейной драмы. Его отец, который оказался не в силах справиться с долговыми обязательствами, покончил жизнь самоубийством, и сыну пришлось принять на себя заботу о хозяйстве. Молодой Байль поклялся сделать из своего владения образцовую ферму. А сегодня, по его словам, он борется за выживание крестьян, которым, как и ему, приходится выплачивать огромные долги.

Требования

Сельские труженики адресовали французским властям длинный список мер поддержки, которых ждут от государства. В частности, фермеры потребовали ввести мораторий на налог на внедорожный дизель. Также многим нужна помощь в борьбе с новым эпизоотическим заболеванием, затронувшим животноводческие хозяйства. Еще одна острая проблема отрасли, требующая внимания государства, касается создания резервуаров воды для ирригационных работ.

Помимо этого, крестьяне просят государство защитить их от "нелояльной иностранной конкуренции" в связи с наводнением рынка украинской продукцией. Ее поток устремился во Францию после того, как Евросоюз в июне 2022 года объявил о временной отмене таможенных сборов на импорт с территории Украины. Это решение ЕС привело, в частности, к бесконтрольному ввозу в Европу сахара, яиц и цыплят. Лидер одного из ведущих сельских профцентров Арно Руссо подчеркнул, что европейский рынок был открыт для импорта "продукции, не подвластной ни нормам, ни критериям Европы". Следствием нелояльной конкуренции стало существенное снижение доходов французских фермеров.

"Крестьяне сталкиваются с нагромождением нормативов Евросоюза, с растущей себестоимостью продукции, а также с нелояльной конкуренцией в виде финансовой помощи Украине", — обозначили в материале сети региональных радиостанций France Bleu.

Физические тяготы, с которыми традиционно сталкивались крестьяне, постепенно "уступили место тяготам моральным" — из-за бесконечного "умножения правил и норм, соблюдать которые все более сложно", отметил глава сельскохозяйственной палаты департамента Шер Этен Ганьерон. Как подсчитал президент конфедерации малых и средних предприятий Франсуа Асселен, в 2022 году были изданы 1 786 дополнительных декретов, содержащих более 10 370 статей, касающихся фермерства. Только в отношении живых изгородей, например, действует не менее десятка различных правил.

Французская полиция организовала контрольно-пропускной пункт у "Международного рынка Рюнжи" © Александр Васильев/ ТАСС

Ситуация ухудшается

С началом похода крестьян на Париж французы словно перелистали страницы учебника истории, посвященного Жакерии и другим крестьянским восстаниям Средневековья. Относительно спокойное начало движения перерастает во все более жесткие действия.

Фермеры начали останавливать фуры из Испании, чтобы задерживать грузы иностранного происхождения. Такие инциденты произошли, например, на автостраде A7 близ коммуны Монтелимар в департаменте Дром на юго-западе страны. В Нарбонне на юге Франции восставшие сожгли здание кассы социальной взаимопомощи; в Ниме на границе Прованса — таможенное бюро.

В Ажене, старинной коммуне, расположенной между Бордо и Тулузой, десятки тракторов вторглись на улицы тихого средневекового городка, и разгневанные фермеры устроили костер из старых автопокрышек, а затем обрушили на резиденцию префектуры запасы удобрений. В местном кафе McDonald’s забастовщики потребовали бесплатно напоить их кофе, а после отказа персонала разбросали в зале охапки соломы. "Ждите нас теперь в Париже!" — пообещали разбушевавшиеся фермеры после осады Ажена.

"Чем больше дней проходит, тем вероятнее выход ситуации из-под контроля", — предостерегала власти полицейская служба территориальной разведки, уточнив, что во многих акциях велика доля участников, которые не состоят в профсоюзах и поэтому отнюдь не обязательно последуют их рекомендациям.

© Александр Васильев/ ТАСС

Реакция властей

На минувшей неделе новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь после консультаций с различными сельскими профсоюзами решил лично отправиться к восставшим в департамент Верхняя Гаронна (От-Гаронн). Чтобы снизить градус конфликта, он предложил ряд мер по упрощению бюрократических процедур. Так, административные проверки в хозяйствах планируется проводить не чаще одного раза в год. Глава правительства также распорядился прекратить повышение налога на внедорожный дизель. Кроме того, премьер обещал увеличить ряд видов экстренной помощи крестьянству, в частности хозяйствам, затронутым эпизоотическим заболеванием животных.

Начало диалогу было положено. И это во многом заслуга главы кабинета министров Габриэля Атталя. 34-летний премьер, бывший в начале карьеры пресс-секретарем правительства, действовал как опытный коммуникатор. Аудитории, несомненно, импонировало его заявление о том, что сельское хозяйство должно быть поставлено на первое место — выше всего остального. Таким подходом молодой премьер, безусловно, сумел расположить к себе значительную часть аудитории, но далеко не всех. "Он не назвал кошку кошкой", — заявляют скептики, посчитавшие, что гость не в полной мере проникся проблемами крестьянства.

Под виадуком, у которого соорудили свою баррикаду фермеры Верхней Гаронны, были подвешены несколько манекенов в рабочих комбинезонах. Эта мрачная символика должна была напомнить о росте самоубийств среди крестьян из-за груза повседневных проблем. Масштабы ситуации с суицидами подтверждают исследования, проведенные парламентариями. Так, сенатор от партии "Европа — Экология — Зеленые" Янник Жадо констатировал, что ежедневно в аграрном мире происходят два самоубийства. При этом треть сельских работников имеют доходы ниже порога бедности. "Мы боремся, чтобы положить этому конец", — сказал Жером Байль во время посещения премьером его фермы.

Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) потребовала от правительства немедленной помощи занятым в отрасли. Чтобы поддержать наиболее уязвимые сектора сельского хозяйства, она предлагает отменить ряд ограничений экологического характера. Профцентр настаивает на неукоснительном соблюдении положений закона EGALIM — о балансе коммерческих отношений в продовольственном секторе и всеобщей доступности здоровой пищи. Этот документ, принятый в октябре 2018 года, требует контроля на всей территории страны за распределением доходов между всеми участниками продовольственного сектора.

© Александр Васильев/ ТАСС

Стоит отметить, что этот конфликт стал действительно серьезным испытанием для 34-летнего французского премьер-министра Габриэля Атталя, который занял эту должность буквально в январе этого года. Молодой премьер оказался далек от своей обычной среды, ранее являясь министром национального просвещения и по делам молодежи. Он старается действовать осторожно, туша "пожар в деревне" и параллельно открывая для себя сельскохозяйственное досье.

Над ним стоит президент республики Эммануэль Макрон, всегда с особым вниманием относившийся к фермерскому сектору, который исключительно важен с учетом требований продовольственного суверенитета. До сих пор Макрон всегда находил средства, чтобы умерить глухой гнев крестьян. По данным социологов, он был для фермеров главным кандидатом на выборах в 2022 году. В январском выступлении по телевидению глава государства заявил, что привержен "Франции здравого смысла, а не Франции суеты". Это напоминает мне известное признание Монтескьё: "Я люблю крестьян, они не слишком образованны, чтобы думать неправильно".

Удастся ли властям избежать превращения разгневанных крестьян в "зеленых жилетов"?

Плотный календарь переговоров

Недовольство идет снизу и не обязательно совпадает с настроением влиятельных аграрных синдикатов, в которых доминируют крупные сельские хозяева.

Французские аналитики весьма осторожны в своих прогнозах. До сих пор резонанс крестьянских восстаний, констатирует исследователь Лоран Шаллар из Европейского центра международных проблем, ограничивался сельским миром по двум причинам. Первая заключается в том, что крестьяне часто добиваются своего ввиду опасений власти, как, например, было в 2013 году во время движения "красных колпаков" в Бретани, восставших против экологических налогов. Вторая причина в том, что горожане, из которых состоит большинство населения, могут испытывать симпатию к ропоту сельской общины, но не всегда понимают причины ее недовольства. Жители городов не знают сельских проблем и поэтому не ощущают сопричастности. Кроме того, сельские работники имеют порой неважную репутацию в прессе, которая декларирует, что они причиняют ущерб окружающей среде.

Власти дают понять, что готовы пойти на дополнительные уступки, в том числе на ограничение ввоза украинской продукции. Правительство наметило плотный календарь переговоров. Премьер Атталь параллельно с представлением французскому парламенту заявления о политике своего правительства встретился с профсоюзными лидерами крестьянства.

Президенту Макрону в четверг, 1 февраля, предстоит рандеву в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Темой их беседы станет кризис аграрного мира и меры поддержки, которые фермеры требуют также на уровне ЕС. Правительство ставит своей целью "гарантировать аграрную независимость и сельскохозяйственный суверенитет Франции". Переговоры пройдут на полях внеочередного саммита ЕС по вопросам бюджета ЕС и будут касаться торгового соглашения Евросоюза с общим рынком стран Южной Америки "Меркосур". Кроме того, как уточнили в Елисейском дворце, обсудят предписанный Евросоюзом сельским хозяевам принудительный перевод части земель под пары, а также последствия ввоза украинской продукции в Евросоюз. "Мы не можем принести наше сельское хозяйство в жертву нелояльной конкуренции", — заявила официальный представитель правительства Приска Тевено.

Сегодня, 30 января, тракторы из разных департаментов республики не прекратили движение к Парижу вопреки заявлениям и обещаниям властей. Пока поход продолжается.