Экономический рывок: какие задачи стоят перед новым премьер-министром Казахстана

Неожиданная отставка правительства и смена премьер-министра Казахстана, произошедшие 5–6 февраля, призваны придать новый импульс экономическому развитию страны. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поставил перед новым премьером Олжасом Бектеновым амбициозные задачи по увеличению ежегодного роста ВВП до 6% и наращиванию объема национальной экономики к 2029 году в два раза — до $450 млрд.

Сам Токаев объяснил необходимость смены кабмина тем, что правительству следует начать работу в новом темпе и осуществить глубокие преобразования в общественно-экономической жизни страны. "Следует пересмотреть приоритеты развития, принципы поддержки и задачи, стоящие перед отраслями экономики. В конечном счете государство в своей политике должно решительно перейти от бесконечных мер поддержки к содействию действительно качественному развитию", — пояснил президент Казахстана, выступая в нижней палате парламента 6 февраля.

Представляя депутатам кандидатуру Бектенова, ранее занимавшего пост руководителя администрации президента, Токаев отметил, что он опытный государственный служащий, обладает обширными знаниями в области экономики и высокими организаторскими способностями, дисциплинирован, честен и трудолюбив.

Позже, выступая на расширенном заседании нового кабмина, президент подчеркнул, что "важно, чтобы макроэкономические показатели обеспечивали опережающий рост реальных доходов граждан". Он также поручил правительству существенно увеличить приток внешних и внутренних инвестиций.

Борец с коррупцией

Эксперты отмечают, что кандидатура 43-летнего Олжаса Бектенова, юриста по образованию, известного ранее по работе председателем Агентства по противодействию коррупции, стала для многих неожиданной. "По возрасту он гораздо моложе каждого из своих предшественников на этом посту. Но, видимо, в текущих условиях развития Казахстана нужен сравнительно свежий взгляд на многие вопросы и пути их решения", — написал казахстанский политолог, руководитель Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале. По его словам, впервые правительство Казахстана возглавил представитель силового блока. Политолог считает, что Бектенов, скорее всего, сосредоточится на организационно-контрольных вопросах, противодействии коррупции в госаппарате, возвращении под контроль государства незаконно приобретенных активов и взаимодействии с представителями крупного бизнеса. При этом управление экономикой и социальной сферой будет максимально возложено на курирующих вице-премьеров.

В то же время казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, главный редактор биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане", подчеркивает, что Бектенов считается жестким и принципиальным руководителем, лояльным главе государства. "Наработал хорошую практику в вопросах борьбы с коррупцией, возврата незаконно выведенных активов, контроля исполнения поручений президента. Критерии, по которым он приходит в правительство, отчасти те же, что и при назначении на пост главы администрации президента. Президенту нужен сильный и решительный организатор, не замешанный в скандалах, который сможет как своего рода внешний менеджер оптимизировать работу системы и нацелить ее на конкретные результаты", — поясняет он в своем Telegram-канале.

Так что похоже, что на Бектенова возложены надежды как на решительного и опытного руководителя, который сумеет правильно перестроить процессы в экономике и жестко контролировать использование бюджетных средств.

Причины отставки

Отставка правительства Казахстана, произошедшая 5 февраля, скорее всего, была связана с тем, что оно не смогло предложить внятную долгосрочную стратегию развития страны. "Я думаю, что кабмин поработал в условиях кризисной ситуации, много что смог сделать, но со многим не справился. Не вышел на какую-то долгосрочную стратегию развития, хотя до этого смог справиться с проблемами, возникшими после январских событий [2022 года], с вопросами демонополизации экономики и перераспределения активов. Понятно, что многие инициативы принимались в штыки, немало было ляпов, были скандалы, было общее падение авторитета власти и прежде всего правительства", — такую точку зрения выразил Данияр Ашимбаев уже в беседе со мной.

По его словам, в последние месяцы рейтинги правительства очень сильно просели — как среди экспертов, так и среди населения. "Думаю, что президент решил закрыть эту антикризисную часть и перезапустить правительство, ориентируя его на определенную стратегию развития", — пояснил эксперт.

При этом бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что возглавлял кабмин в непростое время. "Эти два года носили переломный характер для общества. Глава государства инициировал важнейшие политические и экономические реформы, направленные на построение нового справедливого Казахстана. Работа правительства была направлена на реализацию этих реформ и обеспечение устойчивого социально-экономического развития нашей страны", — написал Смаилов на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он отметил, что благодаря слаженным действиям правительства и местных исполнительных органов удалось достичь определенных результатов. Так, по итогам прошлого года рост экономики составил 5,1%, все основные отрасли продемонстрировали положительную динамику.

Изменения в команде

Состав правительства изменился незначительно — в него вошли всего четыре новых министра. Перемены коснулись в основном экономического блока, которому и предстоит решать новые задачи.

Заместителем премьер-министра — министром национальной экономики назначен Нурлан Байбазаров, ранее занимавший должность председателя правления холдинга "Байтерек". При этом уровень главы Минэкономики усилился позицией вице-премьера, чего раньше не было. При этом пост министра финансов, который получил Мади Такиев, теперь остался без подкрепления вице-премьерством. Такиев ранее занимал должность депутата нижней палаты парламента, где возглавлял комитет по финансам и бюджету. Министром по чрезвычайным ситуациям стал Чингис Аринов. До этого назначения он работал заместителем начальника Службы государственной охраны — начальником Службы охраны президента Казахстана. Пост министра здравоохранения получила Акмарал Альназарова. Прежде она занимала должность депутата верхней палаты парламента. В новом составе правительства, состоящем из 25 человек, по-прежнему будет шесть вице-премьеров.

Как считает Андрей Чеботарев, смена ключевых представителей финансово-экономического блока правительства обусловлена как раз необходимостью усиления экономической и бюджетной политики. "Сохранение большинством членов правительства своих должностей можно объяснить как удовлетворенностью главы государства их работой, так и сохраняющимся дефицитом кадров соответствующего уровня. К тому же девять министров были назначены в сентябре 2023 года и <…> практически еще только осваиваются в этом статусе", — уточнил политолог.

Новый премьер, представляя новых министров, подтвердил курс на изменения в экономической сфере. Обращаясь к Нурлану Байбазарову, Бектенов отметил, что Министерство национальной экономики — "основной двигатель реформ и реализации поставленных задач по осуществлению экономического рывка". Он нацелил ведомство на активную работу без формализма, бюрократии и лишних совещаний. Бектенов также заявил, что намерен принять оперативные и решительные меры, направленные на развитие экономики страны, как поручил глава государства.

Таким образом, кабмин под руководством нового премьера получил четкий запрос на изменения в экономической стратегии и полномочия на осуществление таких реформ. Насколько успешно правительство справится с этим, можно будет увидеть в ближайшее время — обычно новым министрам дают условные 100 дней на знакомство с фронтом работы и возможность проявить себя.