Птица счастья завтрашнего дня. Почему индейка — это не только диетично, но и прогрессивно

Статистика о многом говорит, но ничего не объясняет. Вот, например, за последние годы уровень потребления алкоголя в России снизился на 40%, и в то же время продажи мяса индейки выросли более чем в пять раз. Есть ли между двумя этими фактами какая-то причинно-следственная связь? Не вытекает ли одно из другого? И не говорит ли с нами завтра через курлыканье индюка? И, может быть, прекрасные черты будущего проще разглядеть в коралловых наростах на индюшачьих головах и шеях, чем на дне стакана?
Вполне возможно, что это так. У индейки репутация как у каких-нибудь бобовых проростков. Обычно, когда в меню всплывает индейка, о ней не говорят "вкусно", говорят "диетично" или просто "полезно". Характеристика, безусловно, положительная, но какая-то бесчувственная. Как будто встаешь не из-за обеденного стола, а из-под капельницы.
Целительные свойства индейки отмечали еще приручившие ее тысячелетия назад ацтеки. Бульон из этой птицы считался ими надежным лекарством от желудочного расстройства. Что, впрочем, не помешало империи ацтеков распасться, в том числе и по причине белковой недостаточности.
За время эпидемии тифа в XVI веке умерло 15 миллионов индейцев — около 80% населения империи. Не помогла даже практика ритуального каннибализма, на протяжении тысячелетий обеспечивавшая ацтекам милость богов и регулирование баланса белков, жиров и углеводов.
Печальные эти обстоятельства способствовали удачной судьбе индейки.
Уже в начале XV века испанцы привезли ее в Европу, и экспансия крупной птицы с нарядным, почти павлиньим оперением была стремительной. Ни помидоры, ни картофель и близко не могут похвастаться подобной ассимиляцией.
Романоязычные страны — Испания, Португалия, Франция, Италия — пали первыми. Затем была очередь Центральной и Восточной Европы, а уже через 100 лет британцы везли индейку обратно в Новый Свет в трюмах кораблей переселенцев.
Успех индейки (испанцы называли ее в честь малой родины, которую тогда считали Индией, а англичане выбрали Turkey, по одной из версий — из Турции, которая тогда для Европы была синонимом всего экзотичного) объясняют особенностью тогдашней системы питания в Старом Свете, которое было в значительной степени стратифицированным.
Индейка же сочетала в себе экзотизм и крупные размеры, нравящиеся феодалам, и доступность культивации в ограниченных возможностях тогдашнего простонародного быта, разрешенную к тому же законом. Феодал не мог претендовать на домашнюю птицу.
Привезенная английскими поселенцами в Северную Америку, индейка завоевала ключевые позиции и там, вытеснив при этом индеек-аборигенов. У 500 миллионов индеек, продающихся ежегодно в США, — европейская ДНК.
Развитию индюшачьего племени во многом способствовало также то обстоятельство, что к XIX веку эта птица стала непременным атрибутом европейского Рождества и американского Дня благодарения.
То есть если сейчас одним из ключевых маркетинговых ходов на новых рынках стала ее диетичность, то 200 лет назад с индейкой продавали праздничность. Один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин считал, что индейка заслуживает статуса национального символа в куда большей степени, чем лысый орел.
Сегодня ежегодно в мире производится около шести миллионов тонн индюшачьего мяса, и ареал распространения индейки постоянно растет. Не так давно в него вошли рынки Евразии, Ирана и Китая.
Индейка в среднем в полтора-два раза дороже курицы, но общее увеличение средних потребительских возможностей, ориентация на ЗОЖ и просто более широкие гастрономические возможности индейки делают ее весьма перспективным инвестиционным объектом, находящимся между говядиной, производство которой более дорогостоящее, времязатратное и менее экологичное, и промышленным разведением кур, мечты Генриха IV, осуществившейся столетия спустя после его смерти.
Разумеется, между метаболизмом и социальным устройством нет научно-обоснованной причинно-следственной связи.
И непонятно, почему же англосаксонской демократии не было в странах, считающихся малой родиной индейки.
Но что взять с ученых. Они до сих пор не могут однозначно объяснить, зачем индюкам нужны эти коралловые наросты вокруг физиономии.