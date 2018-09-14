Птица счастья завтрашнего дня. Почему индейка — это не только диетично, но и прогрессивно

Алексей Зимин — о том, как индейка стала рождественской птицей Европы и символом англосаксонской демократии

Почему индейка — это не только диетично, но и прогрессивно

Статистика о многом говорит, но ничего не объясняет. Вот, например, за последние годы уровень потребления алкоголя в России снизился на 40%, и в то же время продажи мяса индейки выросли более чем в пять раз. Есть ли между двумя этими фактами какая-то причинно-следственная связь? Не вытекает ли одно из другого? И не говорит ли с нами завтра через курлыканье индюка? И, может быть, прекрасные черты будущего проще разглядеть в коралловых наростах на индюшачьих головах и шеях, чем на дне стакана? Вполне возможно, что это так. У индейки репутация как у каких-нибудь бобовых проростков. Обычно, когда в меню всплывает индейка, о ней не говорят "вкусно", говорят "диетично" или просто "полезно". Характеристика, безусловно, положительная, но какая-то бесчувственная. Как будто встаешь не из-за обеденного стола, а из-под капельницы.

© AP Photo/Matthew Mead

Целительные свойства индейки отмечали еще приручившие ее тысячелетия назад ацтеки. Бульон из этой птицы считался ими надежным лекарством от желудочного расстройства. Что, впрочем, не помешало империи ацтеков распасться, в том числе и по причине белковой недостаточности.

Возможно, вера в индейку была чересчур сильна, и ацтеки не культивировали никакую другую домашнюю скотину. И безглютеновое меню из одной только индейки и маиса, на базе которого сегодня мог бы составить себе состояние какой-нибудь проповедник ЗОЖ, не защитило ацтеков от отрядов Кортеса и привезенного из Европы кишечного тифа

За время эпидемии тифа в XVI веке умерло 15 миллионов индейцев — около 80% населения империи. Не помогла даже практика ритуального каннибализма, на протяжении тысячелетий обеспечивавшая ацтекам милость богов и регулирование баланса белков, жиров и углеводов. Печальные эти обстоятельства способствовали удачной судьбе индейки. Уже в начале XV века испанцы привезли ее в Европу, и экспансия крупной птицы с нарядным, почти павлиньим оперением была стремительной. Ни помидоры, ни картофель и близко не могут похвастаться подобной ассимиляцией. Романоязычные страны — Испания, Португалия, Франция, Италия — пали первыми. Затем была очередь Центральной и Восточной Европы, а уже через 100 лет британцы везли индейку обратно в Новый Свет в трюмах кораблей переселенцев. Успех индейки (испанцы называли ее в честь малой родины, которую тогда считали Индией, а англичане выбрали Turkey, по одной из версий — из Турции, которая тогда для Европы была синонимом всего экзотичного) объясняют особенностью тогдашней системы питания в Старом Свете, которое было в значительной степени стратифицированным.

Мясо относилось к рыцарским привилегиям, как конь, доспехи и право первой ночи. Плебеи редко видели даже курицу. Французский король Генрих I. V. считал важнейшей задачей своего правления обеспечить каждой семье котелок с куриным супом хотя бы раз в неделю

Индейка же сочетала в себе экзотизм и крупные размеры, нравящиеся феодалам, и доступность культивации в ограниченных возможностях тогдашнего простонародного быта, разрешенную к тому же законом. Феодал не мог претендовать на домашнюю птицу. Привезенная английскими поселенцами в Северную Америку, индейка завоевала ключевые позиции и там, вытеснив при этом индеек-аборигенов. У 500 миллионов индеек, продающихся ежегодно в США, — европейская ДНК. Развитию индюшачьего племени во многом способствовало также то обстоятельство, что к XIX веку эта птица стала непременным атрибутом европейского Рождества и американского Дня благодарения. То есть если сейчас одним из ключевых маркетинговых ходов на новых рынках стала ее диетичность, то 200 лет назад с индейкой продавали праздничность. Один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин считал, что индейка заслуживает статуса национального символа в куда большей степени, чем лысый орел.

Двадцатый век с его идеей промышленного птицеводства сделал индейку ключевым элементом протеиновой индустрии уже в планетарном масштабе

© AP Photo/Matthew Mead

Сегодня ежегодно в мире производится около шести миллионов тонн индюшачьего мяса, и ареал распространения индейки постоянно растет. Не так давно в него вошли рынки Евразии, Ирана и Китая.

В России еще 10 лет назад на одного человека приходилось около двухсот грамм мяса индейки. Сегодня уже килограмм. И общее производство, сосредоточенное преимущественно в пензенской и Ростовской областях, обещает вырасти до полумиллиона тон ежегодно

Индейка в среднем в полтора-два раза дороже курицы, но общее увеличение средних потребительских возможностей, ориентация на ЗОЖ и просто более широкие гастрономические возможности индейки делают ее весьма перспективным инвестиционным объектом, находящимся между говядиной, производство которой более дорогостоящее, времязатратное и менее экологичное, и промышленным разведением кур, мечты Генриха IV, осуществившейся столетия спустя после его смерти.

Если проследить исторический маршрут распространения индейки, то вслед за ее разведением, как правило, следовало установление демократии по англо-саксонской модели