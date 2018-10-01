Больше не символ признания. В чем необъективность Нобелевской премии?

Марина Сорокина — о том, что не так с главной международной наградой

Практика присуждения наград ученым, литераторам и общественным деятелям существует уже более двух столетий. За это время число различных международных премий, медалей и наград за интеллектуальный вклад, научные открытия и литературные произведения перевалило далеко за сотню. Тем не менее Нобелевская премия, учрежденная в конце XIX века шведским инженером и предпринимателем Альфредом Нобелем, уже более чем столетие вручается за выдающиеся научные исследования в области физики, химии, физиологии и медицины, экономики, а также за достижения в области литературы и движения за мир.

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И в современном массовом общественном сознании, и в кругу академических профессиональных сообществ она остается символом всемирного признания высших достижений в этих областях и самой престижной и чаемой наградой. Увеличению и укреплению роли Нобелевской премии способствовало несколько обстоятельств. Прежде всего, непреходящая актуальность сформулированной Альфредом Нобелем в завещании идеи вознаграждения ученых и других деятелей интеллектуальной сферы не просто за выдающиеся результаты в области научного познания и литературного творчества, но за вклад в научный и культурный прогресс всего человечества, что так созвучно современной коннотации гуманистических ценностей человеческого бытия. Такая формулировка подразумевает и особый подход к номинированию и отбору кандидатов на Нобелевскую премию, которая ежегодно вручается в Стокгольме и Осло в годовщину кончины Альфреда Нобеля.

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Действительно, авторитет премии во многом обязан огромной кропотливой деятельности тех институций, которые в соответствии с уставом Нобелевского фонда, одобренным шведским парламентом (риксдагом) и утвержденным королем Швеции еще в 1900 году, занимаются всей подготовительной работой. Речь идет о Нобелевских комитетах Королевской шведской академии наук (по физике, химии и экономике), Каролинского института (премии в области физиологии и медицины) и Шведской академии в Стокгольме (премии по литературе), а также норвежского Нобелевского комитета, присваивающего Нобелевскую премию мира. Правила премии Хотя процедуры выдвижения кандидатов в разных номинациях несколько отличаются, существуют два общих для всех правила: никто не может выдвинуть самого себя, и правом номинирования обладают как члены Нобелевского комитета, так и лауреаты премии предыдущих лет.

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В то же время все Нобелевские комитеты, состоящие обычно всего из трех-пяти человек, привлекают к своей работе многочисленных высококвалифицированных экспертов по различным отраслям знаний и стремятся включить в обсуждение специалистов не только из хорошо известных научных центров, но и из новых университетов, институтов и лабораторий, что позволяет учитывать мнение возможно большей части научной общественности. Каждый год они отправляют тысячи извещений известным ученым, писателям и общественным деятелям с просьбой предложить кандидатуры своих коллег, заслуживающих Нобелевской премии. Согласно регламенту Нобелевского фонда, право выдвижения кандидатов принадлежит только физическим лицам и является строго конфиденциальным, а внутренние дискуссии, сопровождающие отбор кандидатов на премию, сохраняются в тайне. Заседания не стенографируются и имена кандидатов, оставшихся без премии, не сообщаются.

Такой порядок работы нередко критикуется и в прессе, и в профессиональной среде, однако он является частью исторической традиции, которая тем не менее за последние десятилетия претерпела немалую трансформацию в сторону большей открытости и прозрачности. Да и сам архив Нобелевского фонда, сохранивший много уникальных документальных свидетельств процесса рассмотрения кандидатур на премию, сегодня вполне доступен исследователям, в том числе и из России

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В соответствии с процедурными требованиями предложения о кандидатах поступают в Стокгольм не позднее 1 февраля каждого года. После этого Нобелевские комитеты начинают предварительный отбор, в результате которого из внушительного списка остается не более 30−40 номинантов. Эта работа длится несколько месяцев и обычно завершается в сентябре, а в октябре имена избранников представляются членам Королевской шведской академии наук, Каролинского института и Шведской академии для официального утверждения. Сообщения о новых лауреатах публикуются обычно 21 октября — в день рождения Альфреда Нобеля. Официальная церемония вручения Нобелевских премий происходит 10 декабря, в день кончины шведского мецената, в Стокгольме и Осло. Зеркало истории Нобелевская премия не оставляет без внимания, как правило, значимые исторические, научные, литературные и общественные события и играет роль своеобразного индикатора тенденций в развитии научного знания, литературных и общественных процессов во всем мире.

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Имена практически всех нобелевских лауреатов в области науки и медицины прочно вошли в историю их дисциплин, и в этом смысле Нобелевская премия вполне объективно отражает историю научного познания прошедшего ХХ столетия. Больше вопросов вызывают имена некоторых лауреатов в области литературы и движения за мир, однако те мотивировочные постановления, которые сопровождают объявление имен новых лауреатов Нобелевской премии, очень четко формулируют позицию членов Нобелевских комитетов в каждом конкретном случае. Сказанное не означает, что члены этих комитетов лишены своих личных или даже корпоративных и/или политических пристрастий.

Премию также часто критикуют за отставание от изменений в самой науке, объективный количественный и качественный рост которой привел к тому, что в наши дни число научных достижений "нобелевского ранга" существенно возросло. В то же время развитие научного знания вышло за рамки узконаучной дисциплинарной номенклатуры, упоминаемой в завещании основателя премии, и очевидно, что не все ученые, достойные Нобелевской премии, ее получают

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