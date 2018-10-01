Когда появляется гуру. Чем привлекает искателей смыслов индийская модель наставничества

В Индии никак не получится остаться в стороне от темы "Учитель — ученик". Это целый пласт социальной культуры, формировавшийся веками.
Вне зависимости от религии и кастовой принадлежности в Индии взаимоотношения между теми, кто передает знания, и теми, кто их получает, имеют особый характер почитания. Это относится как к практической сфере — ремесла, искусство, национальные танцы, традиционная медицина и йога, так и к наставничеству по жизненным вопросам.
Самое простое историческое объяснение сложившимся традициям — это низкий процент грамотности населения. В 1947 году, на момент получения независимости, в Индии было 12% грамотных, сейчас эта цифра доходит до 80% среди мужчин и 65% среди женщин, что по-прежнему ниже среднемирового уровня. Но причина не только и не столько в этом.
Место силы
В Индии считается, что информация передается в том числе через энергии, вибрации. Поэтому письменных носителей недостаточно, нужно быть с Учителем.
В Ченнаи (бывшем Мадрасе), в действующей штаб-квартире Теософского общества вам расскажут, что место для работы Общества выбирали именно так — там правильные вибрации, место силы, как теперь принято говорить.
Покровительство Ма
Все значимые исполнители национальных танцев и музыки перед началом и после выступления всегда благодарят своих Учителей. В афишах так и пишут — имя исполнителя и имя учителя. Зачастую это может быть отец или близкий родственник. Отношения между учителем и учеником могут быть формализованы, если это учебное заведение (академия танца, например), но чаще всего они никак не оформлены, кроме устной договоренности принятия правил во взаимоотношениях.
Интересно, что жизненные наставники есть у многих обычных современных людей.
Одна наша знакомая семья (она — профессор математики в престижном колледже, он — преподаватель боевых искусств и восточных практик) уже в четвертом поколении почитает своего учителя — женщину, которую они называют Ма (мать), жившую в ашраме в нескольких часах езды от Дели. Родители застали ее в живых, а дети просто получают благословение от фотографии.
На свадьбе старшей дочери молодожены после церемонии подошли за благословением к портрету Ма, а уж затем приняли поздравления от родителей и родственников.
При этом мама — индуистка, отец — мусульманин. Это никак не мешает покровительству индуистской Ма. Хотя отец рассказывал нам, что его не сразу признали в ашраме, куда он стал регулярно ездить уже после того, как Ма "покинула тело".
В поисках жизненной мудрости
Люди спокойно делятся информацией о том, что у них есть Учитель. Иногда даже при первом знакомстве, если возникает искренность и открытость в общении, могут рассказать об этом. Так и случилось на днях: случайное знакомство, очень приятная семья, муж — генеральный директор крупной сети клиник, жена — архитектор, ее мама живет рядом с Амритсаром, где находится святыня сикхов — Золотой храм. Мама занимается волонтерской работой при другом сикхском храме, в небольшом городке. Там живет их семейный Мастер.
Традиция почитания Учителей одинаково присутствует в разных религиях и разных кастах в Индии.
Это можно делать совершенно бесплатно. При этом вокруг известных Учителей много тех, кто поддерживает их материально, но это все добровольные пожертвования.
Все, с кем заходит разговор об Учителе, очень открытые, спокойные и доброжелательные люди.
Возможно, взаимоотношения с наставником дают им чувство безопасности и защищенности. А тот факт, что это не абстрактное божество, а конкретный человек, своей жизнью доказавший возможность духовной реализации, дает более реалистичную мотивацию для учеников.
Вокруг одних Учителей возникают ашрамы, другие отказываются от формализованных отношений с учениками, но в любом случае, Учитель — это не столько представитель какой-то религии, сколько человек, достигший при жизни уровня осознанности и духовной реализации, превышающего средний в обществе.
Ошо и другие
Конечно, тема гуру неоднозначная. Среди них есть мошенники и даже преступники, использующие тему духовности для привлечения денег, которые потом используют в своих целях. Часто на эту удочку попадаются иностранцы.
Есть просто неоднозначные личности, как Ошо, который создал секты в Индии и США, из которых люди пропадали без вести. Тем не менее книги Ошо по-прежнему входят в списки бестселлеров, а его центры открыты для всех желающих в Индии. Поэтому погружаясь в тему гуру, важно "иметь голову на плечах" и опираться на свой здравый смысл, не теряя почвы под ногами.
Отдельная история — это судьбы иностранцев, приехавших в Индию искать свой путь и своего учителя. Ими написано много книг про этот опыт.
Очень любопытную книгу "Новые жизни" написал Малколм Тиллис. Это серия интервью с самыми разными людьми с Запада, которые приехали в Индию в поисках смысла жизни в 70−80-е годы и остались там жить. Среди них много успешных и состоявшихся социально и материально личностей, которые оставили карьеру, многие — семьи.
Восточные ценности Запада
Это неоднозначные истории, идущие вразрез с общепринятыми социальными нормами западного общества.
Особенно произвело впечатление интервью одной итальянской графини, успешного дизайнера, которая, оставив сына, осталась жить в индийском ашраме и работала в лепрозории.
А в Индии люди берегут древнюю традицию почитания Учителя, в целом — старшего поколения, тех, кто знает больше. И это сохраняет свою привлекательность для западного общества, в котором все меньше духовных ориентиров.
Может быть, поэтому сейчас индийских гуру приглашают выступать в Давосе, а на последний экономический форум в Санкт-Петербург приезжал Садхгуру, известный индийский йогин и мистик. До этого Садхгуру был в России по личному приглашению Германа Грефа и проводил тренинги для сотрудников Сбербанка.
В Индии говорят, что Учитель появляется тогда, когда готов ученик.