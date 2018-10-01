Когда появляется гуру. Чем привлекает искателей смыслов индийская модель наставничества

Андрей Теребенин — о том, почему индийские традиции духовного ученичества проникают в жизнь и обычных западных людей

В Индии никак не получится остаться в стороне от темы "Учитель — ученик". Это целый пласт социальной культуры, формировавшийся веками. Вне зависимости от религии и кастовой принадлежности в Индии взаимоотношения между теми, кто передает знания, и теми, кто их получает, имеют особый характер почитания. Это относится как к практической сфере — ремесла, искусство, национальные танцы, традиционная медицина и йога, так и к наставничеству по жизненным вопросам. Самое простое историческое объяснение сложившимся традициям — это низкий процент грамотности населения. В 1947 году, на момент получения независимости, в Индии было 12% грамотных, сейчас эта цифра доходит до 80% среди мужчин и 65% среди женщин, что по-прежнему ниже среднемирового уровня. Но причина не только и не столько в этом. Место силы В Индии считается, что информация передается в том числе через энергии, вибрации. Поэтому письменных носителей недостаточно, нужно быть с Учителем.

Гуру устраивают "даршаны" — люди приходят просто побыть в присутствии Учителя. Если Учителя нет в живых, последователи проводят время там, где он/она жили, чтобы получить благословение или ответы на свои вопросы

В Ченнаи (бывшем Мадрасе), в действующей штаб-квартире Теософского общества вам расскажут, что место для работы Общества выбирали именно так — там правильные вибрации, место силы, как теперь принято говорить. Покровительство Ма Все значимые исполнители национальных танцев и музыки перед началом и после выступления всегда благодарят своих Учителей. В афишах так и пишут — имя исполнителя и имя учителя. Зачастую это может быть отец или близкий родственник. Отношения между учителем и учеником могут быть формализованы, если это учебное заведение (академия танца, например), но чаще всего они никак не оформлены, кроме устной договоренности принятия правил во взаимоотношениях. Интересно, что жизненные наставники есть у многих обычных современных людей.

Очень распространен формат семейного учителя. Он может быть жив, тогда это "живущий мастер", или про своего учителя говорят, что он "покинул тело в таком-то году"

Одна наша знакомая семья (она — профессор математики в престижном колледже, он — преподаватель боевых искусств и восточных практик) уже в четвертом поколении почитает своего учителя — женщину, которую они называют Ма (мать), жившую в ашраме в нескольких часах езды от Дели. Родители застали ее в живых, а дети просто получают благословение от фотографии. На свадьбе старшей дочери молодожены после церемонии подошли за благословением к портрету Ма, а уж затем приняли поздравления от родителей и родственников. При этом мама — индуистка, отец — мусульманин. Это никак не мешает покровительству индуистской Ма. Хотя отец рассказывал нам, что его не сразу признали в ашраме, куда он стал регулярно ездить уже после того, как Ма "покинула тело". В поисках жизненной мудрости Люди спокойно делятся информацией о том, что у них есть Учитель. Иногда даже при первом знакомстве, если возникает искренность и открытость в общении, могут рассказать об этом. Так и случилось на днях: случайное знакомство, очень приятная семья, муж — генеральный директор крупной сети клиник, жена — архитектор, ее мама живет рядом с Амритсаром, где находится святыня сикхов — Золотой храм. Мама занимается волонтерской работой при другом сикхском храме, в небольшом городке. Там живет их семейный Мастер. Традиция почитания Учителей одинаково присутствует в разных религиях и разных кастах в Индии.

Духовный наставник не учит религиозным догмам, а передает жизненную мудрость, которая формируется в его собственное учение. Поэтому в рамках одной и той же религии так много разных Учителей, и к ним могут ходить люди вне зависимости от вероисповедания

Это можно делать совершенно бесплатно. При этом вокруг известных Учителей много тех, кто поддерживает их материально, но это все добровольные пожертвования.

Все, с кем заходит разговор об Учителе, очень открытые, спокойные и доброжелательные люди. Возможно, взаимоотношения с наставником дают им чувство безопасности и защищенности. А тот факт, что это не абстрактное божество, а конкретный человек, своей жизнью доказавший возможность духовной реализации, дает более реалистичную мотивацию для учеников. Вокруг одних Учителей возникают ашрамы, другие отказываются от формализованных отношений с учениками, но в любом случае, Учитель — это не столько представитель какой-то религии, сколько человек, достигший при жизни уровня осознанности и духовной реализации, превышающего средний в обществе. Ошо и другие Конечно, тема гуру неоднозначная. Среди них есть мошенники и даже преступники, использующие тему духовности для привлечения денег, которые потом используют в своих целях. Часто на эту удочку попадаются иностранцы.

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Есть просто неоднозначные личности, как Ошо, который создал секты в Индии и США, из которых люди пропадали без вести. Тем не менее книги Ошо по-прежнему входят в списки бестселлеров, а его центры открыты для всех желающих в Индии. Поэтому погружаясь в тему гуру, важно "иметь голову на плечах" и опираться на свой здравый смысл, не теряя почвы под ногами. Отдельная история — это судьбы иностранцев, приехавших в Индию искать свой путь и своего учителя. Ими написано много книг про этот опыт. Очень любопытную книгу "Новые жизни" написал Малколм Тиллис. Это серия интервью с самыми разными людьми с Запада, которые приехали в Индию в поисках смысла жизни в 70−80-е годы и остались там жить. Среди них много успешных и состоявшихся социально и материально личностей, которые оставили карьеру, многие — семьи. Восточные ценности Запада Это неоднозначные истории, идущие вразрез с общепринятыми социальными нормами западного общества. Особенно произвело впечатление интервью одной итальянской графини, успешного дизайнера, которая, оставив сына, осталась жить в индийском ашраме и работала в лепрозории.

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Некоторые сами стали Учителями, получив благословение на это за свое служение от собственных Учителей. Что объединяет этих людей? Возможно, в Индии они нашли то, что не могли найти в западном обществе, — возможность без социальной реализации достичь реализации духовной