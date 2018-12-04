Всероссийская истерия: Загитову и Медведеву продолжают сталкивать друг с другом

В ночь на 7 декабря (по московскому времени) в канадском Ванкувере начнется Финал Гран-при по фигурному катанию — главный турнир первой половины сезона. У России 24 места: 10 — во взрослом турнире и 14 — в юниорском. Такого не было никогда.
Впервые за десятилетия сразу три наших танцевальных дуэта пробились в финал. Российские юниорки будут биться друг с другом такими же сложными программами, как у мужчин во взрослом финале. Возможно, это будет турнир, который откроет новую эпоху в мировом фигурном катании. Но в России интерес к этому событию немного угас, потому что в Ванкувере не будет Евгении Медведевой.
С Олимпиады в Пхёнчхане прошло уже более полугода, но споры о справедливости результатов женского одиночного турнира фигуристок не утихают по сей день. А после окончания серии Гран-при они вспыхнули с новой силой.
Загитову и Медведеву между собой не стравишь, их тренеров не сравнишь. Поэтому все, что так долго копили и припрятывали к Финалу Гран-при, вылили за эти полторы недели.
Закройте гештальт
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков говорит в интервью, что все спортсмены на Олимпиаде болели за Медведеву, и получает дичайшие проклятья и хамские угрозы в соцсетях. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова эмоционально признается в телеэфире: "Ей (Медведевой) так мало поставили GOE (надбавки за качество исполнения элемента — прим. ТАСС). Ей должны были поставить выше компоненты. И наша команда должна была за это бороться, но ее сдали. Она проиграла нечестно, на мой взгляд". После этих слов начинается новый виток комментариев, порой нелицеприятных.
А никого не удивляет, что мы обсуждаем событие почти годичной давности?! Мы застряли в нем. Мы до сих пор находимся в том мгновении, когда растерянная победительница Загитова стоит одна возле льда, их общий тренер Этери Тутберидзе идет утешать проигравшую Медведеву, а миллионы во всем мире молчат в недоумении. Это был момент титанического слома, когда развязка, по сути, отменяет весь предшествующий сюжет. По крайней мере, как мы его себе придумали. Победа Медведевой казалась нам высшей справедливостью, если рассматривать Игры в Корее как финал всего олимпийского цикла: два сезона без поражений, абсолютная безупречность, и даже травма и превозмогание ее вписывались в этот сюжет.
Законы драматургии сформулировали греки, они же придумали Олимпийские игры. Порой мне кажется, что Олимпиады и создали великую античную драматургию. Вот уже 30 лет в женском фигурном катании побеждает не главная претендентка, а та, в пользу которой складываются обстоятельства и нюансы. Последней олимпийской чемпионкой логики четырехлетия была Катарина Витт в 1988 году, все последующие — победительницы олимпийских турниров. Почувствуйте разницу! Но от этого они не перестают быть олимпийскими чемпионками. И Алина Загитова — одна из ярчайших. Она выиграла свою Олимпиаду честно и справедливо, по своему сценарию, а не по нашему. Признаем это и закроем гештальт.
Miss Женя
Может быть, чтобы сделать это, Медведева и ушла из группы Тутберидзе. Просто версия, ничего более. Я не хочу вдаваться в психологические хитросплетения Жениного решения, распутать их все равно не получится. Важнее, что Медведевой делать дальше, кого слушать после неудачи на французском этапе. А советчиков там вокруг, поверьте, огромное количество.
От многих фигуристов, чемпионов мира и Олимпийских игр, тренировавшихся и в России, и в Америке, я слышал примерно одну и ту же историю — при выборе музыки и образа для программы обязательно наступает момент, когда приходится не согласиться с тренером, начать с ним спорить, настаивать на своем. И в этом споре с тем, кому раньше беспрекословно подчинялся, проявляется собственная мотивация чемпиона. Если спортсмен не берет ответственность на себя, а привычно оставляет ее тренеру, большим спортсменом ему не стать.
Один раз Евгения Медведева свое решение приняла — уехала из России в Канаду тренироваться к Брайану Орсеру. Теперь ей такие решения — средние, маленькие, мизерные, но свои, — надо формулировать каждый день на каждой тренировке. Если она думала, что упорхнула из-под одного заботливого крыла под другое, то это было заблуждение. Американцы работают по-другому. Разница между нашей и их системами тренировок в том, что за океаном никто над спортсменом с палкой стоять не будет и продумывать за него каждый взгляд и поворот головы — тоже. Действующий чемпион мира и фаворит Финала Гран-при Нейтан Чен еще пару лет назад, когда заканчивалось его ледовое время, оставался дальше на сеанс массового катания, надевал наушники со своей музыкой и среди детей и пенсионеров отрабатывал фрагменты своей программы. Я уверен, Женя все это понимает, но сразу перестроить мозги невозможно. Ей нужно время.
Многим кажется, что его нет, через три недели чемпионат России, а там битва за участие в чемпионатах Европы и мира. Если Женя будет размышлять в привычных истеричных стереотипах российской ментальности, ничего не выйдет.
Первая после Витт
Удивительно, и Медведева, и Загитова очень увлечены Японией и японской культурой. Еще больше подтекста добавляет тот факт, что главными соперницами россиянок в этом году станут японки. Пауза в несколько лет сменилась новой японской волной, на вершине которой 16-летняя Рика Кихира. Она стала первой фигуристкой в истории, исполнившей в произвольной программе два тройных акселя, причем один из них в каскаде с тройным тулупом. Эту феноменальную девочку уже начинают называть "Ханю в юбке". Рановато, конечно, но талантлива очень.
А вот теперь представьте, что бы было, если бы Алина Загитова, как все олимпийские чемпионки в течение 30 лет до нее, после победы в Корее отправилась бы зарабатывать деньги в шоу или вообще прервала бы карьеру? Последней, кто так не сделала, была все та же Катарина Витт, без паузы продолжившая выступать после победы в Сараево в 1984 году. И Загитова, отрыдав после проигранного чемпионата мира и чуть отдохнув, впрыгнула в новый сезон, полностью еще не отойдя от олимпийского стресса. И она единственная на данный момент фигуристка, способная обыграть японских девушек.
Есть еще Елизавета Туктамышева, воскресшая в этом сезоне. Но чтобы победить японок, ей надо рискованно прыгать два тройных акселя в произвольной программе. Во время российского этапа Гран-при я спросил Лизу, не собирается ли она это попробовать. Ответ был честным — у маленькой юной японки прыжок в три с половиной оборота отбирает значительно меньше сил, чем у нее. Значит, Туктамышева будет исполнять свой набор, сильный, конкурентный, но не факт, что первый.
Вот и получается, что пока в этом сезоне Алина Загитова вынуждена в одиночку сдерживать японскую волну. И для нашего фигурного катания было бы очень хорошо, если бы Алине помогла Женя Медведева. Вдвоем — они большая сила. Тем более чемпионат мира в этом сезоне в Саитаме, в их вместе любимой Японии.