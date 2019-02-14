"Алита: Боевой Ангел": добрая девочка-терминатор для нового поколения

Николай Долгин — о технологически изощренном киберпанке, который выходит в широкий прокат в День всех влюбленных

Однажды доктор Дайсон Идо (Кристоф Вальц) удачно заходит на мусорную свалку, где находит едва живую голову девушки-киборга. Добычу он приволакивает домой, привинчивает к ней новое тело и нарекает Алитой. Получившаяся Буратина ничего о себе не помнит и начинает познавать себя и мир вокруг. На пороге XXVI век, человечество влачит тягостное существование в трущобах после глобальной войны, а в небе над ним парит утопический Салем — последний из воздушных городов, где шикуют толстосумы.

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Единственный способ попасть туда и вкусить сладкой жизни — выиграть в моторболе, спортивной забаве, которая представляет собой нечто среднее между ездой на роликах и геноцидом. Регулярные таинственные убийства девушек в местном квартале также не скрашивают быта его обитателей. Алите предстоит узнать правду о своем прошлом, преодолеть множество смертельных опасностей и перемолоть в труху кучу негодяев. Сюжет нового блокбастера позаимствован из японских комиксов — манги "Боевой ангел" Юкито Кисиро. Главный затейник Голливуда Джеймс Кэмерон с 1995 года мечтал экранизировать эту историю. Ожидание затянулось, поскольку технологии никак не поспевали за фантазиями могучего режиссера, а сам он постоянно отвлекался на всякие прихоти вроде "Титаника", "Аватара" и пересчета собранных миллиардов. Когда индустрия спецэффектов все же созрела для новых свершений, Кэмерону было уже не до того: он слишком увлекся играми в голубых человечков. В итоге на правах старшего он припахал к работе Роберта Родригеса, который имел неосторожность спросить, как поживает сценарий "Алиты". Король разухабистых фильмов категории B внезапно заполучил в руки крупнейший проект своей карьеры.

Есть доля иронии в том, что на Родригеса свалился бюджет $200 млн. Всю жизнь он хвастался своим умением творить за копейки и даже написал книгу "Бунтарь без команды" про то, как изготовить кино в одиночку из того, что под руку подвернется

Вероятно, с Роберта сталось бы и на "Алите" оставить сотни и тысячи людей без работы и в лучших традициях взвалить их обязанности на себя. Однако злодей-продюсер Кэмерон запретил и поставил Родригеса в невыносимые условия, где все высококвалифицированные профессионалы заняты своим делом. Результат получился довольно диковинный: безупречная и виртуозная техническая сторона, но все тот же фильм категории B в сюжетно-содержательной части.

Описание Кадр из фильма "Алита: Боевой Ангел" © Двадцатый Век Фокс СНГ

Удивительно, но "Алита" — первый опыт Родригеса с компромиссным подростковым рейтингом PG-13. Раньше он строго снимал либо совсем невинные халтурки для детей, либо суровое и жесткое кино, где кровь бьет фонтанами. Хоть в "Алите" ничем таким забрызганных персонажей нет, но фильм явно ближе ко второй категории и с большим скрипом вписывается в заявленные возрастные ограничения.

Манга-первоисточник вообще не отличалась высоким гуманизмом, когда дело доходило до заварушек, и напоминала чуть ли не пособие по анатомическому вредительству

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Киноверсия пусть и мягче, но все равно изобилует проломленными головами и массовыми убийствами. Впрочем, справедливости ради, изрядная часть и без того перегруженного хронометража отведена еще и любовной линии. Просмотр фантастики про то, как сильная и независимая женщина перешагивает через могилы своих врагов, вполне может сойти за романтический досуг — все лучше, чем какие-нибудь "50 оттенков серого". Первое, что приковывает внимание в "Алите", — это, конечно, огромные глаза главной героини. Таким образом Кэмерон хотел адаптировать под большое кино традиционный стиль японских манги и аниме, где персонажей рисуют лупоглазыми. Правда, характерной внешностью он наделил лишь Алиту. Впрочем, сюжет предлагает объяснение, почему девочка-киборг выглядит не так, как все люди. Если в трейлерах глазастая барышня смотрелась несколько несуразно и навевала на мысли о "зловещей долине", то в самом фильме ее облик совсем не напрягает. Все-таки кудесники из компании спецэффектов Weta Digital постарались на славу и сделали все по красоте. Алита получилась живым и обаятельным персонажем. Сцены, когда она пробует апельсины и шоколад, не менее завораживающи, чем те, где она гнет в баранки неприятелей. На экране Алита оживает благодаря технологии захвата движения, прославленной усилиями Энди Серкиса и "Аватара". На съемках актрису Розу Салазар наряжали в спецкостюм с датчиками движения — на основе считываемой с них информации 3D-модель персонажа повторяла все ее движения и мимику. Причем все это делалось в реальном времени, Роза находилась в одном кадре с остальными исполнителями. Конечный результат рождался из объединенных усилий актрисы и команды аниматоров, которые старались максимально точно перенести лицедейскую игру в виртуального персонажа. Лицо Алиты шире, чем у Салазар, а глаза в два раза больше, поэтому специалистам по спецэффектам приходилось немало попотеть. На таком уровне данная технология в кино еще не применялась: даже в одном глазу Алиты больше слоев, чем в целом Голлуме из "Властелина колец", а все ее цифровое тело состоит из 7 тыс. индивидуально созданных частей. По признанию самой Салазар, датчики, как ни странно, только раскрепощают и помогают сконцентрироваться на эмоциях: нет нужды думать о том, как выглядят ее волосы и одежда, и правильно ли на нее падает свет.

Описание Кадр из фильма "Алита: Боевой Ангел" © Двадцатый Век Фокс СНГ

Алита — главный аттракцион картины, и наблюдать за ней интереснее, чем за другими актерами, хотя на ролях второго плана красуются лауреаты "Оскара". Увы, Кристоф Вальц, Махершала Али и Дженнифер Коннелли выступают больше в качестве дорогих побрякушек и играть им особо нечего.

В фильме целая россыпь антагонистов, а персонажей пускают в расход со столь легким сердцем, словно с благословения кровожадного Джорджа Мартина, который никогда не сомневается, где ставить запятую во фразе "казнить нельзя помиловать". Однако из-за сумбурного сюжета и непроработанности героев их тяжелая судьба далеко не всегда вызывает эмоциональный отклик