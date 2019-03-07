Страна вечного карнавала, где все ходят в белых штанах. Четыре мифа о Бразилии

Дарья Юрьева — о том, что бразильцы не все свое время тратят на футбол и самбу

Далекая Бразилия, которую от России отделяет более 11 тысяч километров, ассоциируется у многих наших сограждан с целым набором стереотипов. Некоторые из них сформировались под влиянием литературы и кинематографа, другие же появились благодаря СМИ и рассказам путешественников. Миф №1. Карнавал в Бразилии — круглый год Если бы на Земле существовал город, где карнавал длится круглый год, он наверняка находился бы в Бразилии. Ведь жители этой страны очень любят праздники, танцы и яркие наряды. Но такого места на свете нет. Даже в Бразилии карнавал — это лишь несколько дней, которые выпадают на февраль или март. Впрочем, не все так просто. Дело в том, что карнавал в Бразилии бывает официальным и неофициальным. Торжественное открытие круглосуточного праздничного марафона всегда проходит по пятницам, а завершается он на шестой день — в так называемую Пепельную среду, совпадающую с началом католического Великого поста.

Однако любителям массовых гуляний, к которым относятся многие бразильцы, этого времени недостаточно. Поэтому они начинают организовывать "блокос" — уличные костюмированные шествия с музыкой и танцами — за несколько недель до официального начала карнавала. И продолжают участвовать в них даже после Пепельной среды

Есть еще один нюанс. По традиции центральным событием карнавала в таких бразильских городах, как Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, является парад соревнующихся друг с другом школ самбы. В работе каждого из этих коллективов задействованы сотни человек, а их выступление оценивает жюри, состоящее из известных общественных деятелей, музыкантов, артистов, художников, архитекторов и журналистов. Поскольку речь идет о солидном призовом фонде, к своему выходу на карнавальное шествие участники конкурса готовятся практически круглый год. Лучшие школы самбы Рио-де-Жанейро начинают полноценно репетировать уже за полгода до начала карнавала. И, как правило, на эти репетиции можно купить билет. Поэтому, даже если вы приехали в Бразилию не в период карнавала, почувствовать атмосферу праздника можно, посетив одно из таких шоу. Миф №2. Рио-де-Жанейро — самый опасный город Бразилии, а то и всей Латинской Америки Ежедневные выпуски новостей в Рио-де-Жанейро редко обходятся без сообщений о грабежах, перестрелках и убийствах, а также о борьбе между местными преступными группировками, которые промышляют контрабандой наркотиков. Ситуация в сфере общественной безопасности здесь на самом деле очень сложная. За последние полгода как минимум трое из моих знакомых столкнулись с местными грабителями. К счастью, в двух случаях преступники ограничились тем, что сорвали с прохожих золотые цепочки, а в третьем — потенциальные жертвы сумели убежать и таким образом избежали ущерба.

Тем не менее статистические данные говорят о том, что в плане разгула преступности Рио-де-Жанейро серьезно уступает другим городам Бразилии. Среди 27 административных центров крупнейшей южноамериканской республики, к числу которых он относится, самым опасным является Белен, расположенный в штате Пара на севере страны. По подсчетам Института прикладных экономических исследований и Бразильского форума общественной безопасности, там происходит в среднем 77 "убийств и насильственных смертей, точная причина которых не установлена", на каждые 100 тыс. жителей. Согласно другому рейтингу, в который были включены муниципалитеты Бразилии с наибольшим числом насильственных смертей, самым неблагополучным является населенный пункт Кеймадос, расположенный в штате Рио-де-Жанейро, всего в 52 км от одноименного города. В 2016 году там были убиты или погибли в результате насильственных действий 186 человек, что соответствует показателю в 134,9 на каждые 100 тыс. жителей. Однако сам город Рио-де-Жанейро не вошел даже в число первых 50 муниципалитетов, включенных в список. Более того, выяснилось, что количество насильственных смертей, происходящих в этом мегаполисе, ниже, чем в среднем по стране — 34,9 против 38 на каждые 100 тыс. жителей. Миф №3. Все бразильцы играют в футбол Любовь бразильцев к футболу — не выдумка, а чистая правда.

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За все три с половиной года, что я живу в Бразилии, я встретила только одного человека, который прямо заявил, что этот вид спорта его совсем не интересует. Возможно, таких людей на самом деле больше, но на "кощунственное" признание решаются не все. У каждого бразильца есть любимый клуб, за выступлением которого на национальном чемпионате он пристально следит. Знание итогов очередной встречи этого турнира — необходимое условие для поддержания необременительного светского диалога. Женщинам в этом отношении несколько проще. Но и от них ждут осведомленности, например, о том, какой город представляет клуб "Коринтианс" или за какую команду болеет президент страны.

По выходным многие бразильцы играют в футбол на специально оборудованных площадках, которые есть в большинстве районов. Впрочем, существуют и те, кто предпочитает другие виды спорта — например, волейбол, баскетбол, пляжный волейбол и серфинг, которые также очень популярны в южноамериканской стране.

На самом деле опросы общественного мнения в последние несколько лет фиксировали снижение интереса бразильцев к футболу