А был ли спортивный принцип? Почему Медведеву решили отправить на чемпионат мира

После продолжительной паузы Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) огласила итоговую заявку на чемпионат мира в японской Сайтаме. Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева включена в основной состав вместе с олимпийской чемпионкой Пхёнчхана Алиной Загитовой и победительницей европейского первенства в Минске Софьей Самодуровой. Это мнение может оказаться непопулярным, но состав действительно определен по спортивному принципу. Пусть и с оговорками на то, что в этом случае этот принцип не так очевиден, как может показаться на первый взгляд.

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Ведь у нашей федерации по неизвестной для многих причине нет четких критериев отбора спортсменов на чемпионат мира. И если для попадания на европейское первенство фигуристам кровь из носу надо было оказаться в тройке на чемпионате России (или, как в прошлом году, хотя бы во "взрослой" тройке), то в случае с главным стартом неолимпийского сезона все сложнее. Однако кое-какой порядок отбора все же есть. Сперва кандидатуры на включение в состав сборной попадают на стол тренерского совета. Его членами являются как работающие с лучшими российскими фигуристами (Алексей Мишин, Этери Тутберидзе, Нина Мозер, Елена Буянова, Тамара Москвина, Александр Жулин и прочие), так и не занимающиеся в настоящее время активной тренерской деятельностью легенды этого вида спорта (Татьяна Тарасова, председатель совета Елена Чайковская). Они проводят внутреннее голосование и формируют список, который затем идет на утверждение исполкома и только после этого становится полноценной заявкой национальной команды на турнир. Принципы отбора кандидатов очень коротко и без подробностей изложены в уставе ФФККР. Главный из них — в состав попадают фигуристы, показавшие высокие стабильные результаты в серии отборочных стартов, а также на всероссийских и международных соревнованиях. И если строить утверждения вокруг этого пункта, то к федерации вроде бы не может быть претензий. Чемпионат России был? Был. На нем первой среди взрослых одиночниц (четвертой в итоговом протоколе) стала Станислава Константинова, Алина Загитова — второй, Софья Самодурова — третьей, и последние две закономерно вошли в состав на чемпионат мира. К слову, именно попаданием на вторую ступень пьедестала чемпионата России объясняется наличие в основном составе пары Наталья Забияко / Александр Энберт, пропустившей чемпионат Европы в Минске по медицинским показателям. Та же история и в мужском одиночном катании, где заявка целиком состоит из медалистов национального первенства. А вот Елизавета Туктамышева перед самым стартом турнира слегла с воспалением легких и в Саранск не поехала.

Описание Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Виктория Васильева по итогам финала Кубка России © Александр Демьянчук/ТАСС

Отборочный старт был? Был. На прошлой неделе завершился финал Кубка России в Великом Новгороде, который ранее федерация объявила заключительным этапом отбора кандидатов на поездку в Сайтаму. Евгения Медведева, занявшая лишь седьмое место на чемпионате России, в финале Кубка одержала победу, Туктамышева довольствовалась серебром, а Константинова стала четвертой. Учитывались ли международные старты? И снова да. Именно неудачное выступление на январском чемпионате Европы в Минске поставило под сомнение шансы Константиновой, в то же время победа в столице Белоруссии сделала из Самодуровой железного участника мирового первенства. Выходит, что все по букве закона. Так почему же тогда столько недовольства со стороны экспертов и болельщиков? Трактовка критериев вызывает вопросы Наверное, потому, что каждый из указанных пунктов содержит по жирному изъяну, портящему всю картину. Принятое в разгар сезона решение сделать из финала Кубка России — самодостаточного, пусть и среднего по уровню турнира, на котором участники решают задачи местного значения, — открытые контрольные прокаты выглядит странно. Изначально планировавшие выступить в финале серии фигуристы оказались в ситуации, когда даже их не самую, скажем так, обласканную зрительским вниманием нишу пришли и заняли фигуристы высшего эшелона. Юниоры и ближайшие резервисты вынуждены были пребывать в тени громких имен и фамилий, слышать которые на арене вместимостью чуть больше тысячи человек само по себе удивительно. А рядовой читатель вряд ли заметил, как хорошо выступили Анастасия Губанова, Майя Хромых и Дарья Усачева. Просто потому, что их не было и не могло быть в заголовках новостных репортажей. И это не говоря о неоднозначных судейских решениях, которых, впрочем, на подобных турнирах во всех странах мира зачастую в избытке. Не может не удивлять все, что связано с объявлением заявочного состава. Глава ФФККР Александр Горшков 25 февраля сообщил ТАСС, что федерация отправила в Международный союз конькобежцев (ISU) список, совпадающий с тем, что был на чемпионате Европы. Позднее гендиректор организации Александр Коган рассказал, что федерация в настоящее время не делит фигуристов на запасных и основных, а спортсмены в перечне располагаются в алфавитном порядке. Аргументом в пользу такого решения было недостаточное количество времени для созыва тренерского совета, так как финал Кубка завершился 23 февраля, а дедлайн подачи заявки на чемпионат мира истекал 25-го.

Описание Елизавета Туктамышева © Сергей Бобылев/ТАСС

Горшков также допускал, что в составе еще могут произойти изменения. Но уже 27 февраля сайт федерации вывесил итоговый состав сборной на чемпионат мира. Третью путевку в Сайтаму получила Медведева, Туктамышева и Константинова остались в запасе. Более того, в релизе организации отмечено, что тренерский совет все же провел голосование, пусть и не в формате традиционного заседания. Все это вызывает лишь огромное количество вопросов, ответов на которые пока нет. Наконец, совершенно непонятно, как при выборе состава оценивалось выступление фигуриста на внутренних и международных стартах. Туктамышева провела Гран-при на образцово-показательном уровне, завоевав золото и бронзу на этапах и став третьей в финале серии. Прыжковая техника Елизаветы по праву считается эталонной, а про ее тройной аксель слышали, кажется, все, кто более-менее знаком с фигурным катанием. В финале Кубка России Елизавета выступала на фоне последствий пневмонии и явно пребывала не в лучшей форме, но все равно откаталась отлично и стала второй, уступив Медведевой меньше двух баллов. Медведева же впервые в карьере не пробилась в финал Гран-при (третье и четвертое место на этапах) и не смогла по итогам чемпионата России отобраться на европейское первенство. В финале Кубка Евгения выглядела уверенно, но это ее первый серьезный успех в сезоне, до завершения которого осталось два крупных старта. Выходит, национальный отбор полностью нивелирует результаты на мировой арене? Тогда почему Константинова (все мы знаем про нестабильность Станиславы, но сейчас не об этом) после неудачи на чемпионате Европы фактически лишилась места в сборной? И неужели результаты чемпионата России менее значимы, чем организованного впопыхах "отборочного турнира" на глазах у тысячи зрителей? Обходиться без регламента отбора больше нельзя Между тем мы упускаем главное. До того, как стал известен состав на чемпионат мира, Министерство спорта РФ утвердило списки команд на Универсиаду. Туктамышевой там нет даже в запасе, хотя еще в декабре она была основной. Вторая фигуристка России по лучшей сумме баллов и четвертая — в мире (выше только Загитова и японки) осталась без главных стартов и фактически завершила сезон в феврале. За Елизавету и ее тренера Алексея Мишина обидно, и очень не хотелось бы, чтобы подобные ситуации повторились в будущем. А это вполне может произойти уже в следующем сезоне. После объявления состава вице-президент ISU и ФФККР Александр Лакерник отметил, что федерация при принятии решения не должна оглядываться на фанатов, однако делать это из года в год становится все сложнее.

Фигурное катание в России развивается невероятными темпами, и вряд ли сильно ошибусь, если скажу, что конкуренция за зрителя с хоккеем или футболом идет уже не с таким перевесом в пользу последних, как раньше. Если перевес вообще имеется

В равной степени это заслуга как спортсменов, так и функционеров ФФККР. И во многом благодаря этому игнорировать проблему отсутствия четко составленного регламента с прозрачными и доступными каждому критериями отбора на главные старты недопустимо. Ведь если сейчас в этой зыбкой системе запутались все, включая спортсменов, то что же будет в сезоне-2019/20, когда во взрослый уровень ворвутся Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная? Может ли Медведева успешно выступить на ЧМ? Если абстрагироваться от путаницы с отбором, то на самом деле скорее да, чем нет. У Евгении был крайне непростой сезон, сопряженный с переездом в Канаду и адаптацией к тренерской системе Брайана Орсера. Результаты пока далеки от идеала, и в этом плане прокаты в Великом Новгороде едва ли открыли нам что-то новое. Во-первых, потому, что программы Медведевой были облегчены по части связующих элементов, что недопустимо при расчете на пьедестал на чемпионате мира. А во-вторых, кататься на полузакрытом турнире в родной стране эмоционально значительно легче. В сущности, мы по-прежнему не знаем, чего ожидать от Евгении при более интенсивных прокатах и жестком эмоциональном прессинге. А в этих условиях возможно абсолютно все. Но финал Кубка все же прошел не без позитивных моментов для двукратной чемпионки мира и Европы — в частности, невооруженным глазом заметно, что проблемы со спиной на вращениях беспокоят Медведеву значительно меньше, а ее каскады из тройных прыжков начинают приходить в норму. Восстановление техники даже в условиях сохранения прыжкового контента на прежнем невысоком уровне (пространства для усложнения сейчас просто нет) значительно повысит шансы Евгении на успешное выступление в Японии.