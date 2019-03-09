"Ушел отдельный театр". Сергей Жигунов — о строгости и мастерстве Владимира Этуша

Вы знаете, я недавно закончил писать сценарий о том, как героиня в 1940-м году поступала в театральное училище. И я решил сделать в шутку кого-то из тех, кто в том году [в реальности] поступил… Мне дали список курса, и смотрю — Этуш… Он поступил в институт и ушел на фронт. Его ранили тяжело, его комиссовали. И он вернулся на свой курс и закончил. И сказали, что если ты подтянешь, то есть догонишь, то заканчиваешь со своим курсом. Человек проучился год в институте, ушел на фронт, повоевал, освободил родной город мой — Ростов-на-Дону. Вернулся обратно в институт… со своим курсом.

Он был непростой… Он был моим педагогом, он кидал в меня чернильницей. Он был очень строгий

И когда я начал "Трех мушкетеров", мне очень хотелось что-то такое [сделать с Этушем], и я нашел место в романе и написал для него эпизод специально. И ему уже было 90. И он приехал на съемки в Ленинград, в Питер. И было очень смешно.

Бекингэма играл Костя Лавроненко, д'Артаньяна — Риналь Мухаметов. Риналь Мухаметов смотрел на Костю как на динозавра уже, потому что Косте 55 лет. Где-то так. А Риналь еще мальчишка, и для него Костя — уже дедушка. И приехал Этуш. И он идеально точно все делал. Был мастер такого уровня, потому что он столько лет в профессии, потому что он очень талантливый. Он был блестящий. Я боялся очень, что производственный процесс, что сейчас что-то не так... долго будет, а надо быстро. А он просто как часы — приехал, посмотрел, послушал, сказал — да, сейчас я все сделаю. И все сделал. И делай с этим все, что хочешь, хочешь так, хочешь так. Есть все, что нужно. Это замечательно.

Он такого уровня, [что играл] безукоризненно просто — пришел, сделал и ушел. А когда он ушел, Риналь сказал: "А что это было?" Это было… то, чего уже не будет.