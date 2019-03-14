"Потерянные Эйнштейны". Что в России и мире делают не так при выборе профессии

У каждой уважающей себя страны обязательно есть стратегия развития как минимум лет на 15, и все чаще фокусом таких документов становится развитие человеческого капитала как драйвер экономического развития. Государственные деятели задаются вопросом, как повысить эффективность экономики знаний и получить максимальный возврат на инвестиции с каждого жителя страны? Если изучить эти тексты, может показаться, что, скажем, космическая гонка вовсе не закончилась, а причудливо трансформировалась в гонку воспроизводства человеческого потенциала. Выиграет тот, кто первым научится задействовать, развивать и конвертировать таланты в экономическую выгоду и общий страновой прогресс.
В США, например, феномен незадействованных талантов называют "потерянными Эйнштейнами". В ход идут масштабные реформы образования, связь с работодателями с детского сада, азы искусственного интеллекта в первом классе, а также обязательное изучение целого набора иностранных языков.
Неотъемлемой частью переосмысления политики в отношении человеческого капитала становится вопрос профессиональной ориентации и самоопределения: ведь чем правильнее человек научится применять свои таланты, тем больше будет его производительность и тем выше произведенная им добавленная стоимость.
Модели и инструменты профориентации нечасто привлекают внимание, так как это всего лишь часть образовательного процесса, но на самом деле здесь далеко не все так просто. Даже в странах с самой эклектичной системой образования, как правило, есть какая-то одна, наиболее распространенная модель профориентации. У этого есть вполне понятное объяснение: модель профориентации строится вокруг общепринятого определения успешности, и именно это закладывается в сознание школьников.
Россия: по врожденным способностям
В России это самая распространенная модель профориентации, уходящая корнями в советское прошлое. Как правило, она состоит из тестирования и рекомендуемых профессий по результатам. Основной посыл такого подхода — у каждого человека есть врожденные особенности и способности. Успешен тот, кто сумел их вовремя распознать и применить.
Опасность такой модели состоит в отсутствии гибкости, которая так нужна в условиях современного, динамично меняющегося мира. Поэтому вопрос того, на что ориентировать школьников, все чаще мелькает в федеральной повестке. Однако пока непонятно, в каком направлении в итоге пойдет Россия: станем ли мы заимствовать что-то у зарубежных коллег или сделаем упор на свои особенности. При этом очевидно, что это вопрос не только модернизации технологий, но и переосмысление генома успеха. Говоря о зарубежном опыте, можно выделить три модели.
Скандинавия: поиск через эксперимент
В скандинавских школах большой упор делают на вариативность опыта, начиная еще с дошкольного возраста. Различные кружки, секции, волонтерская деятельность и работа с психологом являются частью самопознания. Образ успеха в такой модели — внутренняя гармония и вовлеченность в деятельность.
Такой подход требует существенных ресурсов от кружков и секций в школе, от школьного психолога или наставника, которые помогут правильно сделать выводы о приобретенном опыте. Однако при таком подходе, когда гармония и удовлетворенность находятся в приоритете, не всегда получается создавать условия для прорывных инноваций и ускоренного прогресса.
Китай: холодный расчет
В Китае практически нет профориентации, зато есть много аналитики по рынку труда, перспективным направлениям и, главное, вузам, которые дадут гарантированное трудоустройство.
Секрет успеха в данном подходе — сделать ставку на правильную отрасль и вложиться в нужное образование, получив в процессе максимальный возврат на затраченные инвестиции. Эта модель дает сбой в ситуации, когда на уровне государства важно иметь баланс трудовых ресурсов, а также формировать прослойку самозанятых.
США: хочу — значит могу
В Америке наиболее распространенная модель профориентации строится вокруг фразы "Хочу создать" вместо "Хочу стать". В основе такого подхода — вера в желание и мотивацию, способная преодолеть отсутствие природных способностей. Успешен тот, кто найдет вызов и поверит в идею, которая будет его вдохновлять на совершение подвигов различной сложности. Такой подход сильно дискомфортен и может изолировать людей без ярко выраженных лидерских качеств, однако при этом является необходимым для развития предпринимательской культуры.
Пока нет идеальной модели, позволяющей выявлять, развивать и максимально задействовать человеческий потенциал, но в разработке федеральных и региональных программ, создании инструментов профориентации важно учитывать не только технологическую, но и ценностную составляющую. Возможно, приняв мысль, что образ успеха может быть разным, мы сможем создать действительно новую и максимально эффективную модель выявления и развития талантов.