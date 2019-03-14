"Потерянные Эйнштейны". Что в России и мире делают не так при выборе профессии

Анна Шайхутдинова — о том, как правильно раскрыть потенциал человека и почему это так важно

Что в России и мире делают не так при выборе профессии

У каждой уважающей себя страны обязательно есть стратегия развития как минимум лет на 15, и все чаще фокусом таких документов становится развитие человеческого капитала как драйвер экономического развития. Государственные деятели задаются вопросом, как повысить эффективность экономики знаний и получить максимальный возврат на инвестиции с каждого жителя страны? Если изучить эти тексты, может показаться, что, скажем, космическая гонка вовсе не закончилась, а причудливо трансформировалась в гонку воспроизводства человеческого потенциала. Выиграет тот, кто первым научится задействовать, развивать и конвертировать таланты в экономическую выгоду и общий страновой прогресс. В США, например, феномен незадействованных талантов называют "потерянными Эйнштейнами". В ход идут масштабные реформы образования, связь с работодателями с детского сада, азы искусственного интеллекта в первом классе, а также обязательное изучение целого набора иностранных языков.

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Неотъемлемой частью переосмысления политики в отношении человеческого капитала становится вопрос профессиональной ориентации и самоопределения: ведь чем правильнее человек научится применять свои таланты, тем больше будет его производительность и тем выше произведенная им добавленная стоимость. Модели и инструменты профориентации нечасто привлекают внимание, так как это всего лишь часть образовательного процесса, но на самом деле здесь далеко не все так просто. Даже в странах с самой эклектичной системой образования, как правило, есть какая-то одна, наиболее распространенная модель профориентации. У этого есть вполне понятное объяснение: модель профориентации строится вокруг общепринятого определения успешности, и именно это закладывается в сознание школьников. Россия: по врожденным способностям В России это самая распространенная модель профориентации, уходящая корнями в советское прошлое. Как правило, она состоит из тестирования и рекомендуемых профессий по результатам. Основной посыл такого подхода — у каждого человека есть врожденные особенности и способности. Успешен тот, кто сумел их вовремя распознать и применить. Опасность такой модели состоит в отсутствии гибкости, которая так нужна в условиях современного, динамично меняющегося мира. Поэтому вопрос того, на что ориентировать школьников, все чаще мелькает в федеральной повестке. Однако пока непонятно, в каком направлении в итоге пойдет Россия: станем ли мы заимствовать что-то у зарубежных коллег или сделаем упор на свои особенности. При этом очевидно, что это вопрос не только модернизации технологий, но и переосмысление генома успеха. Говоря о зарубежном опыте, можно выделить три модели.

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