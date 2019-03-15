"Бронебойные снаряды вместо учебников". К 95-летию писателя Юрия Бондарева

Самое первое мое знакомство с творчеством Юрия Васильевича Бондарева произошло в детстве. Я смотрел художественные фильмы, поставленные по его романам и повестям, где он был также и автором сценария. Помню, как в последних классах школы шел мимо одного из магазинов, где продавались телевизоры, там показывали фильм "Батальоны просят огня". Все мое внимание невольно сосредоточилось на экране. Фильм завораживал, обращал на себя внимание, я его смотрел, несмотря на то, что у меня не было свободного времени. Фильм трогал за сердце. Это было первое знакомство. Истории о главном событии XX века Бондарев пишет о вечном. Его произведения всегда заставляли задуматься о самых важных вещах в жизни человека: о добре и зле, о подвиге и героизме. Конечно, они повлияли на мою дальнейшую судьбу, поскольку это были рассказы человека, который непосредственно участвовал в войне, пережил все и сумел донести свои чувства до нашего поколения. Это были истории, навеянные яркими драматическими сюжетами, связанные с самым главным событием истории XX века. Истории о том, как мы победили фашизм и принесли свободу всему Европейскому континенту.

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Юрий Бондарев не только написал "Батальоны просят огня", "Горячий снег", "Берег", но и участвовал в создании знаменитой киноэпопеи "Освобождение", которая дала очень широкую и значимую картину Великой Отечественной войны, показала решающую роль Красной армии в освобождении народов Европы. Бондарев внес огромный вклад и в нашу, и в мировую литературу. Он продолжает лучшие традиции отечественной классики, где вопросы о добре и зле, об истинных ценностях человеческой жизни поставлены остро и ярко. Его творчество — продолжение творчества Достоевского, Толстого, других наших великих писателей. Вспомните те несколько дней Великой Отечественной войны, описанных в романе "Горячий снег". Там перед нами проходит "спрессованная" человеческая жизнь, раскрывается огромный духовный мир людей, вставших на защиту своей страны. Человек в экстремальных условиях Беззаветная любовь к Родине пронизывает все его произведения. Что бы ни случилось, что бы ни происходило, главное для его героев — отстоять Отчизну, положить за нее свою жизнь, если это потребуется. Рассказ о взаимопомощи, взаимовыручке на войне — этот сюжет характерен для многих писателей, которых мы сейчас относим к так называемой "лейтенантской прозе". Бондарев в этом ключе ставит главные вопросы бытия человека, который находится в экстремальных условиях.

Описание Юрий Бондарев, 1983 год © Владимир Савостьянов/ТАСС

В своих воспоминаниях писатель подчеркивал, что образование он получил не за школьной партой или в аудитории, а в холодных окопах, у него не было конспектов или учебников, у него были только бронебойные снаряды. Действительно, его душа была переполнена и трагизмом, и героизмом, который он сам, фронтовой офицер, доносил уже после войны до следующих поколений.

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Он писал правду. Когда началась война, Бондареву было 17 лет, и он вместе с другими такими же юношами рыл окопы под Смоленском. Потом в 1942 году он стал курсантом пехотного училища в Актюбинске, очутился под Сталинградом как раз в тот момент, когда танки Манштейна пытались прорвать наше кольцо вокруг окруженной 6-й немецкой армии Паулюса. Юрий Бондарев в составе 2-й гвардейской армии участвовал в отражении этого удара. Эти подлинные события декабря 1942 года и описаны в романе "Горячий снег". Схватка была жестокой. В ней Бондарев получил ранение, лечился в госпитале. После он участвовал в форсировании Днепра, освобождении Киева, был еще раз ранен — под Житомиром, освобождал Европу. После войны писатель поступил в Литературный институт имени Горького и фактически уже с конца 1940-х годов начал печататься. Все пережитые моменты Великой Отечественной войны и стали основным лейтмотивом всего его творчества. На 70 языках мира Свою повесть "Батальоны просят огня" Бондарев создал в 1957 году. Сюжет обращает читателей к боям за плацдармы на правом берегу Днепра, за которые сражались советские батальоны. Была задача — отвлечь внимание немцев от основного удара на город Днепров, под которым в повести подразумевался Киев. Батальоны получали только ограниченную поддержку со стороны главных сил, но героически сражались, большинство солдат погибли… Бондарев ставит вопрос о жертвах войны, жертвах, которые понес советский народ ради достижения Победы. В произведении наглядно показано, сколько крови и пота мы пролили, сколько потерь понесли ради достижения этой Великой Победы, насколько это было сложно и тяжело.

Воспроизведенная правда войны подкупает, показывает, что суждено было пережить писателю. Но мы понимаем, что главным для него и всех его боевых товарищей, всего нашего военного поколения была Победа. И мы ее достигли несмотря ни на что. Мы все преодолели, все прошли, показали всему миру несгибаемую стойкость советского человека. Неслучайно, что его произведения были переведены на 70 языков мира. Вклад Юрия Бондарева в мировую литературу состоит еще и в том, что иностранный читатель лучше узнает то, что происходило в годы войны на советско-германском фронте, как тяжело доставалась нам Победа, и то, что решающий вклад в нее был именно за Красной армией. Лучше понимаем предков Читают ли Бондарева сегодня? Не только читают: проходят выставки его книг, открытые уроки и семинары по его творчеству. Знаю, что молодежь интересуется этими книгами, потому что это живой интересный язык. Мой критерий значимости книги такой: когда перевернул последнюю страницу, надо задать себе вопрос: хочется ли перечитать ее еще раз? К хорошо знакомым произведениям Бондарева хочется возвращаться вновь и вновь. Причем читаешь их с таким же удовольствием, как будто в первый раз. Последний раз я перечитывал "Горячий снег" в прошлом декабре. Конечно, эти книги надо читать, потому что мы лучше узнаем, чем дышали наши предки. Это как раз и есть преемственность поколений — понять мысли твоих предшественников, понять их заботы, сравнить их жизнь с тем миром, в котором ты живешь сегодня. Это означает также глубже осознать, что ты еще должен сделать, чтобы стать хоть немножко похожим на наших героических дедов и прадедов. Книги Бондарева побуждают мыслить, побуждают к действию, побуждают к тому, чтобы лучше относиться к людям, окружающим тебя, к своим близким.

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