"Он был хорошим человеком". Как австрийка 20 лет ищет своего отца, советского солдата

Элеонора Дюпуи — накануне 9 Мая о том, как за время поисков отца изменилась ее жизнь и отношение австрийцев к "русским детям"

Меня зовут Элеонора. Я –— дочь австрийки и советского солдата, участвовавшего в освобождении Австрии от фашистов в 1945 году. Мои родители познакомились летом 1945 года в городе Санкт-Пёльтен в 60 километрах к западу от Вены. Мама дала проходившему мимо солдату воду и фрукты из своего сада. Он стал помогать ей и приносить хлеб, который был в дефиците после войны. Так зародилась их дружба. Вскоре, однако, русскому солдату пришлось уехать в госпиталь — лечить раненую ногу. Я родилась в апреле 1946 годуа, когда моего папы уже давно не было в городе. 1945-й был очень тяжёелым годом для всех. Поэтому, к сожалению, мама не подумала записать точные данные отца. Фотографии тоже не было. Единственное, что знаю о нем от мамы: его звали Михаил Громан или Гросман. Возможно, Кроман, Хроман, Гроссманн или нечто подобное. В 1945 году ему было около тридцати лет, значит, родился примерно в 1915 году. Он сказал, что он из Твери (Калинина или из Калининской области). В июле 1945-го (возможно, месяцем-двумя раньше или позже) его воинская часть располагалась в Санкт-Пёльтене. "Он был хорошим человеком", — сказала мне мать, рассказывая впервые об отце в 1955 году, когда войска союзников по Второй мировой ушли из Австрии, которая до этого, как и Германия, была поделена на четыре зоны оккупации.

Описание Элеонора Дюпуи (справа) © Из личного архива Элеоноры Дюпуи

Насмешки и дискриминация В послевоенные годы в Австрии родились тысячи детей, чьи отцы были солдатами союзных войск. На востоке страны, где находились части Красной Аармии, отцами большинства таких детей были советские военнослужащие. Хотя контакты с австрийскими женщинами были запрещены, любовь оказалась сильнее приказов и войны. Так бывало и бывает всегда. Однако командование не разрешало своим солдатам жениться на австрийках, отсылая военнослужащих в Советский Союз. У них не было возможности заботиться о своих возлюбленных и детях. Историки полагают, что таких детей, как я, было не менее 15 тысяч. Мы, дети русских военных, много лет не знали друг о друге. Об этом не говорили, будто быть "русским ребёенком", как называли нас, — это какой-то позор. Некоторые из нас жили спокойно, хорошо, в круге у любящей семьи, как я, например. Другие подвергались насмешкам и дискриминации. Я знаю случай, когда отчимом девочки, рожденной от советского солдата, был бывший член нацистской партии. Трудно представить, что ей пришлось вынести. Иногда детям приходилось проводить годы без любви в детском доме, потому что матери были слишком бедны, чтобы их прокормить, и сами тоже нередко подвергались маргинализации. Им было тяжело. Тема отцовства советских солдат не затрагивалась не только в семьях — об этом не говорили и в обществе. Она была под негласным запретом. Отношение изменилось Из-за "железного занавеса" долгое время не было возможности начать поиски отца. Но за последние несколько десятилетий ситуация изменилиась. Мы начали искать информацию о наших русских корнях. Мы встретились и сформировали группу единомышленников. Нас поддерживает Институт имени Людвига Больцмана по изучению последствий войн: его сотрудники организуют встречи и конференции по нашей теме. О нас стали писать в газетах, делать передачи на радио и телевидении.

Описание Акция «Бессмертный полк» в центре Вены, у памятника советским воинам, в 2015 году © Из личного архива Элеоноры Дюпуи

Постепенно изменилось и общественное мнение. Люди узнали о нашем существовании и заинтересовались нашими судьбами. Вдруг мы стали ценными свидетелями прошлого. Узнав о том, что многим из нас пришлось пережить, к нам прониклись искренней симпатией и уважением. Дети Победы Важно, что из "детей оккупации" или даже "детей врага" (известно и такое определение) мы превратились в "детей освобождения" и "детей Победы". Представление об освобождении в 1945 году от ужасного нацистского режима наконец-то возобладало (популярность национал-социализма в Австрии была высокой, и поражение 1945-го воспринималось болезненно, как, впрочем, и все, что было связано с участием австрийцев в войне на стороне Гитлера). Все "дети освобождения" гордятся отцами-освободителями, и мы хотим навести мосты между двумя странами. К нашей радости, нас пригласили на шествие "Бессмертного полка" 9 мая в Москву.

Описание Элеонора Дюпуи (в центре) во время шествия "Бессмертного полка" в Москве, 9 мая 2018 года © Из личного архива Элеоноры Дюпуи