Кейт Бланшетт. В чем секрет актрисы, способной сыграть английскую королеву и Боба Дилана?

Элегантный стиль, аристократическая бледность, которой позавидуют лорды вампиров, и самые точеные скулы в Голливуде — Кейт Бланшетт ни с кем не спутать. Кажется, для нее нет ничего невозможного: с той же убедительностью, с которой актриса вживается в образ королевы Елизаветы I, она способна сыграть даже мужчину. В экспериментальном фильме "Меня там нет" роль легендарного музыканта Боба Дилана примерили на себя шесть исполнителей, но точнее всех в образ попала именно Бланшетт. Эта роль обернулась номинацией на "Оскар". Актриса вообще избалована вниманием киноакадемиков и дважды покидала их церемонии не с пустыми руками, а общее количество ее всевозможных наград и номинаций перевалило за несколько сотен. Актриса, которая умеет все Благодаря своему утонченному виду Бланшетт особенно к лицу роли светских львиц и особ голубых кровей. И тех и других в ее фильмографии хватает. Королеву-деву она сыграла дважды ("Елизавета" (1998) и "Золотой век" (2007)) и оба раза номинировалась на "Оскар". Ее царственный и благородный образ эльфийской владычицы Галадриэль во "Властелине колец" и "Хоббите" растопил сердца толкинистов по всему миру. В "Авиаторе" Бланшетт столь органично воспроизвела замашки достославной актрисы Кэтрин Хепберн, что стала первой исполнительницей, получившей "Оскар" за роль другой обладательницы золотой статуэтки. В мелодраме "Кэрол" Кейт предстала в качестве дамы, которая проходит через развод в 1950-е и влюбляется в другую девушку. Пожалуй, свой самый сильный перформанс Бланшетт выдала в "Жасмин" Вуди Аллена. По сюжету нервозная женщина, привыкшая к роскоши высшего общества, вынуждена свыкаться с жизнью в бедности. Актриса могла опираться на свой опыт, поскольку в юности тоже натерпелась лишений. Ее отец умер от сердечного приступа, когда ей было всего десять, и матери пришлось одной содержать троих детей. Аллен не постеснялся позаимствовать многие ходы и типажи из пьесы и фильма "Трамвай "Желание", которые давали актерам потрясающую возможность развернуться. Бланшетт и сама успела сыграть Бланш Дюбуа, героиню Теннесси Уильямса, в театре, что подготовило ее к бенефису в "Жасмин".

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В персонажах Бланшетт часто угадывается высокий интеллект и сквозит холодность. Это подходящие черты для экранных злодеев, поэтому режиссерам порой трудно удержаться от того, чтобы не предлагать ей роли антагонисток. Например, Спилберг сделал из нее агента КГБ в "Индиане Джонсе и Королевстве хрустального черепа" и был очень собой (и ей) доволен. Впрочем, отрицательные роли в блокбастерах для больших актеров — это своего рода развлечение. Бланшетт же не боится выходить из привычного амплуа и вживаться в неоднозначных и несимпатичных героинь и в более глубокомысленном кино. В "Скандальном дневнике" она не потерялась на фоне матерой Джуди Денч и сыграла шантажируемую учительницу, вступившую в запретные отношения с 15-летним учеником. В "Маленькой рыбке" актриса также обходится без привычного гламура и борется с героиновой зависимостью. Бланшетт ловко балансирует между коммерческим массовым кино, жанровыми фильмами и независимым артхаусом. В частности, в "Манифесто" она изобразила аж 13 разных личностей (среди которых затесался бородатый бомж), декламирующих знаковые тексты вроде манифеста футуризма. Изначально проект затевался как арт-инсталляция, а режиссер Джулиан Розефельдт настаивал на паре дюжин ипостасей для актрисы, но она уговорила его поумерить аппетиты. Отстрелявшись в этом чудачестве, Кейт отправилась озорничать в дорогом шапито "Тор: Рагнарек" в качестве богини загробного мира. Типичная Бланшетт. Карьерные секреты Актриса своеобразно подходит к выбору ролей. Иные актеры ищут персонажей, которых бы им хотелось изобразить, или интересную драматургию. Однако Бланшетт знает, что даже самый лучший сценарий не гарантирует успеха, поскольку в киноиндустрии к ним традиционно относятся без всякого почтения. Тексты могут многократно переписываться кем ни попадя (нередко по ходу съемок) — да так, что их родной автор не узнает. Поэтому актрису манят не сочные характеры, а именитые режиссеры, с которыми ей хочется поработать. За свою карьеру она уже сошлась с такими величинами, как Джим Джармуш, Питер Джексон, Дэвид Финчер, Мартин Скорсезе, Вуди Аллен, Уэс Андерсон и другие.