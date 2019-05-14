Узник далекой-далекой галактики. Как Джордж Лукас изменил массовую культуру и потерял себя

Трудно поверить, что за всю свою карьеру Лукас снял всего шесть фильмов, половину из которых приняли откровенно прохладно. Вместе с тем он все равно остается одной из самых влиятельных фигур в истории кино. Его "Звездные войны" превратились в поп-культурный феномен и произвели революцию в фантастике, дизайне, спецэффектах, продажах атрибутики и многих других сферах. Вместе с Фрэнсисом Фордом Копполой и Стивеном Спилбергом Джордж Лукас быстро стал одной из главных фигур Нового Голливуда, свежей волны молодых кинематографистов. Его полнометражный фантастический дебют "THX 1138" (1971) не выстрелил в прокате, и Коппола посоветовал Джорджу снять кино попроще. Подростковая комедия "Американское граффити" (1973) о жизни молодежи в 1960-е годы собрала кассу и номинировалась на пять "Оскаров". Оказалось, что Лукас хорошо понимал, как работать на массовую аудиторию. Уже тогда он начал перекраивать правила игры для всей киноиндустрии. В те времена было принято записывать оригинальные саундтреки для фильмов, но Лукас с великим трудом отстоял право использовать музыкальные хиты прошлого десятилетия для создания ностальгического чувства. В результате сборник старых песен, отобранных Лукасом, стал одним из самых продаваемых альбомов 1970-х. А теперь нечто совсем иное Джордж всегда мечтал переснять космические сериалы о супергерое Флэше Гордоне из своего детства. По счастью, ему не удалось заполучить права, и неуемный творец с горя придумал собственное космическое приключение. Несколько лет кряду он без конца перешлифовывал сценарий, чьи линии и персонажи постоянно разрастались, выбрасывались и перетасовывались. Для итоговой версии он просто отобрал тот самый максимум идей, который можно было сравнительно недорого снять на тот момент, а весь остальной сюжет отложил до лучших времен. Так из "Звездных войн" получилась целая сага, бравшая отсчет с четвертого эпизода, поскольку Лукасу вместо предыстории не терпелось сразу нырнуть в гущу событий.

Описание Джордж Лукас © AP Photo/Chris Pizzello

Источником вдохновения для режиссера служили вестерны и японская культура. Он тщательно прочесывал литературу в поисках архетипов того, как складываются все истории. Помогла ему и книга с лекциями исследователя Джозефа Кэмпбелла, который также искал повествовательные закономерности в мифологии. В фантастике тех лет часто показывали идеализированное будущее с чистенькими звездолетами и новехонькими технологиями. Однако режиссер всегда видел "Звездные войны" как фэнтези в космосе (то есть космооперу) и хотел объединить их с документальной эстетикой. Он придумал концепцию б/у вселенной, где корабли потрепаны и поломаны, техника поцарапана и едва работает, одежда поношена, а декорации замызганы. Реквизит естественным образом получался сиротливым, поскольку клепался на коленке за скромные деньги, так что идея экономного режиссера пришлась как нельзя кстати. Благодаря этой "захудалой" стилистике мир смотрелся обжитым и настоящим. Впоследствии такой же подход на вооружение взяли "Чужой", "Безумный Макс" и "Бегущий по лезвию". Блокбастер поневоле "Звездные войны" наряду с "Челюстями" Спилберга породили концепцию летнего блокбастера — громкого киноаттракциона, которыми теперь полнятся кинотеатры. Горькая ирония состоит в том, что Лукас никогда не хотел делать дорогое, помпезное и предсказуемое кино. Он любил авангардный арт-хаус, восхищался вестернами, немыми фильмами и картинами Акиры Куросавы. Все это Лукас держал на примете, замышляя "Звездные войны". В современных условиях ему вряд ли бы позволили реализовать столь дерзкую и небывалую затею. Чудом получилось и тогда: в успех его космооперы не верил ни он сам, ни тем более студия 20th Century Fox.

В юности Лукас бахвалился, что будет миллионером к своему 30-летию. Благодаря кассовому успеху "Американского граффити" его пророчество осуществилось уже в 29 лет. Помимо бурной фантазии у него имелась и гениальная предпринимательская жилка. В переговорах с Fox он согласился снять "Звездные войны" за скромный гонорар $150 тысяч при условии, что ему отойдут права на сиквелы и торговлю сопутствующими товарами. В те времена привязанная к фильмам продукция не приносила ощутимых барышей, поэтому студия не могла поверить своему счастью, как ловко она облапошила молодого простофилю. В действительности она сделала его миллиардером. Лукас хотел создать новую мифологию для 12-летних — и ему удалось. Как известно, дети любят игрушки. В результате игрушки рекламировали фильмы — и наоборот.

Джордж грамотно распоряжался деньгами и своими вложениями развивал индустрию. Он создал передовую компанию спецэффектов Industrial Light & Magic, из чьего подразделения впоследствии родился Pixar. Подразделение звуковых эффектов Skywalker Sound в Lucasfilm стало ведущим в Голливуде. В 1983-м Лукас основал компанию THX, которая задала стандарты для звуковых систем в кинотеатрах. Он также повлиял на развитие монтажных программ и активно ратовал за скорейший переход с пленки на цифру. В звездном капкане В каком-то смысле "Звездные войны" погубили талантливого автора Джорджа Лукаса. За последующие десятилетия он так и не снял ни одного фильма за рамками своей киновселенной, став ее вечным пленником. Утешает, что он хотя бы нашел время замыслить серию про похождения Индианы Джонса вместе со Спилбергом.