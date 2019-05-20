Когда старики рвутся в бой. Как Япония справляется со старением населения

Командование военно-морских сил Японии готовится принять историческое решение — оно намерено начать массовое заключение повторных контрактов с уже отправленными на пенсию ветеранами ВМС. ​Причина банальная: флоту остро не хватает людей. Военные моряки уходят на пенсию в 53–58 лет в зависимости от должности, это еще крепкие и опытные люди, которым, тем более после повторного найма, планируется выплачивать не более 60–80% зарплаты. Такую практику планируют, говорят, распространить и на сухопутные войска.

Ситуация в японских вооруженных силах, набираемых на контрактной основе, полностью копирует то, что происходит сейчас в стране в целом. Только что правительство опубликовало доклад, где предупредило частные компании страны: в ближайшее время будет принят закон, который обяжет их "благожелательно рассматривать" просьбы сотрудников, готовых оставаться на своих рабочих местах до 70 лет или даже дольше. Затем планируется утвердить в парламенте закон номер два — он уже жестко заставит предпринимателей в принципе не отправлять людей на пенсию, если они сами этого не хотят.

Эти люди — не старики

Проблема заключается в том, что в Японии падает рождаемость и идет постоянное старение населения. Его численность достигла пика — 128 млн человек — в 2010 году и с тех пор сократилась на 1,3 млн.

Уже сейчас 28% жителей Японии — это люди старше 65 лет, и их число явно будет нарастать. Для сравнения: в Великобритании, такой же островной стране на другом конце Евразии, на лиц в таком возрасте приходится 18%, а в США — всего 15%.

Уверен, что многие сейчас представили себе Японию весьма унылым краем, заселенным дряхлыми, беспомощными и больными стариками. Но ситуация в стране далека от этого — там, например, всерьез изучают вопрос о том, чтобы внести коррективы в нынешние официальные документы, где "пожилыми" пока считаются люди в возрасте старше 65 лет. Большинство экспертов полагает, что это уже не соответствует японским реалиям.

Согласно данным местного министерства здравоохранения, возраст активного здоровья, когда человек в целом бодр, крепок, готов трудиться и заниматься спортом, превысил в стране уже в 2014 году для мужчин 71 год, а для женщин — 74 года. Специалисты полагают, что этот показатель будет расти на фоне улучшения медицинского обслуживания, распространения норм здорового образа жизни и моды на физические упражнения. Правительство страны сейчас ведет подготовку к тому, чтобы в своих статистических сборниках в категорию "пожилых" заносить людей с рубежа 75 лет, поскольку Япония прочно занимает первое место по средней продолжительности жизни на планете — почти 84 года.

Как заманить женщин?

Вполне естественно, что многие бодрые граждане в возрасте "за 65" могут и хотят работать. В их привлечении к активному труду правительство Японии видит важнейший резерв решения проблемы нехватки рабочих рук — как и в создании более благоприятных условий для трудящихся женщин.

Уже решено сделать бесплатными все детские сады для ребятишек в возрасте от трех до пяти лет. В стране действует закон, который обязывает частные корпорации утверждать конкретные планы по расширению найма женщин и их карьерному росту. Действуют и другие правительственные программы — и в результате по доле женщин в трудящемся населении Япония уже обогнала США, хотя сами японцы ситуацией в этой сфере недовольны и считают, что о прекрасном поле следует заботиться более активно.