Когда старики рвутся в бой. Как Япония справляется со старением населения

Командование военно-морских сил Японии готовится принять историческое решение — оно намерено начать массовое заключение повторных контрактов с уже отправленными на пенсию ветеранами ВМС. Причина банальная: флоту остро не хватает людей. Военные моряки уходят на пенсию в 53–58 лет в зависимости от должности, это еще крепкие и опытные люди, которым, тем более после повторного найма, планируется выплачивать не более 60–80% зарплаты. Такую практику планируют, говорят, распространить и на сухопутные войска.
Ситуация в японских вооруженных силах, набираемых на контрактной основе, полностью копирует то, что происходит сейчас в стране в целом. Только что правительство опубликовало доклад, где предупредило частные компании страны: в ближайшее время будет принят закон, который обяжет их "благожелательно рассматривать" просьбы сотрудников, готовых оставаться на своих рабочих местах до 70 лет или даже дольше. Затем планируется утвердить в парламенте закон номер два — он уже жестко заставит предпринимателей в принципе не отправлять людей на пенсию, если они сами этого не хотят.
Эти люди — не старики
Проблема заключается в том, что в Японии падает рождаемость и идет постоянное старение населения. Его численность достигла пика — 128 млн человек — в 2010 году и с тех пор сократилась на 1,3 млн.
Уже сейчас 28% жителей Японии — это люди старше 65 лет, и их число явно будет нарастать. Для сравнения: в Великобритании, такой же островной стране на другом конце Евразии, на лиц в таком возрасте приходится 18%, а в США — всего 15%.
Уверен, что многие сейчас представили себе Японию весьма унылым краем, заселенным дряхлыми, беспомощными и больными стариками. Но ситуация в стране далека от этого — там, например, всерьез изучают вопрос о том, чтобы внести коррективы в нынешние официальные документы, где "пожилыми" пока считаются люди в возрасте старше 65 лет. Большинство экспертов полагает, что это уже не соответствует японским реалиям.
Согласно данным местного министерства здравоохранения, возраст активного здоровья, когда человек в целом бодр, крепок, готов трудиться и заниматься спортом, превысил в стране уже в 2014 году для мужчин 71 год, а для женщин — 74 года. Специалисты полагают, что этот показатель будет расти на фоне улучшения медицинского обслуживания, распространения норм здорового образа жизни и моды на физические упражнения. Правительство страны сейчас ведет подготовку к тому, чтобы в своих статистических сборниках в категорию "пожилых" заносить людей с рубежа 75 лет, поскольку Япония прочно занимает первое место по средней продолжительности жизни на планете — почти 84 года.
Как заманить женщин?
Вполне естественно, что многие бодрые граждане в возрасте "за 65" могут и хотят работать. В их привлечении к активному труду правительство Японии видит важнейший резерв решения проблемы нехватки рабочих рук — как и в создании более благоприятных условий для трудящихся женщин.
Уже решено сделать бесплатными все детские сады для ребятишек в возрасте от трех до пяти лет. В стране действует закон, который обязывает частные корпорации утверждать конкретные планы по расширению найма женщин и их карьерному росту. Действуют и другие правительственные программы — и в результате по доле женщин в трудящемся населении Япония уже обогнала США, хотя сами японцы ситуацией в этой сфере недовольны и считают, что о прекрасном поле следует заботиться более активно.
В любом случае усилия властей по привлечению новых групп населения на работу дают внушительные плоды: при общем сокращении и старении населения число трудящихся в стране в 2018 году выросло почти на 2%.
Такая тенденция, похоже, еще больше закрепится благодаря пенсионной реформе. Ее главный пункт — разрешить населению выходить на заслуженный отдых в возрасте "за 70", что должно сопровождаться повышенным материальным поощрением за столь протяженную трудовую деятельность.
Роботы наступают
Сейчас мужчины и женщины в Японии могут перемещаться на пенсию с 65 лет, но с возможностью выбора. Если вам надоело ходить на работу, то воплотить эту мечту в жизнь можно с 60 лет. Но тогда сумма вашей пенсии будет меньше того, на что можно рассчитывать в 65 лет. Если точно, то она будет сокращаться на 0,5% за каждый месяц дополнительного отдыха. И, соответственно, премия 0,7% накидывается каждый месяц тем, кто решит работать после 65 и до 70. Короче, у тех, кто дотянет до предельной отметки, пенсия возрастет максимум на 42%, что, понятное дело, весьма ощутимо. Теперь правительство намерено подготовить условия, позволяющие уходить на оплачиваемый отдых и после 70 лет с соответствующим материальным бонусом.
Однако пугающие прогнозы сохраняются: эксперты расположенного в Токио университета Тюо и консалтинговой компании по проблемам трудовых ресурсов Persol Research Institute уверяют, что при сохранении нынешних тенденций нехватка рабочей силы в Японии к 2030 году достигнет 6,44 млн человек. Она увеличится примерно в пять раз по сравнению с нынешним уровнем, что может создать тяжелые проблемы для экономки.
Впрочем, есть и прямо противоположные прогнозы: нехватка рабочих рук уже сейчас заставляет японский бизнес заметно расширять инвестиции в роботизацию и внедрение систем искусственного интеллекта. По подсчетам ведущей деловой газеты страны "Никкэй", электронные помощники способны взять на себя до половины всех профессий, которые сейчас имеются у людей. По этому прогнозу, Япония уже в 2020-х годах может столкнуться с немыслимым сейчас явлением — избытком рабочих рук из-за качественного скачка в деле автоматизации экономики.