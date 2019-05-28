"Национальный бестселлер" — 2019. Кругом русская хтонь

К премии "Национальный бестселлер" невозможно не испытывать симпатии — весь ход ее премиального процесса неизменно отмечен скандалами, но главное усилие за этими скандалами — сделать все по-другому, не так, как у всех. Здесь стараются как можно больше книг номинировать, затем как можно подробнее их описать, не чураясь в рецензиях оскорблений, выяснений отношений или просто превращая рецензии на конкретные книги в отвлеченный разговор о судьбах литературы. И, наконец, финальный аккорд — победителя из авторов книг короткого списка выбирает жюри, причем состоящее из людей известных, но не обязательно близких литературе. И ничего, что в конце концов победителем, несмотря на окольный путь отбора, может оказаться самая очевидная книга — например, "Зимняя дорога" Леонида Юзефовича в 2016 году. Важно именно это усилие не выбирать легких путей. Выбор победителя в 2019 году показал, что он может быть самым предсказуемым, но дорога к нему может оказаться неожиданно длинной. "Финист — ясный сокол" Андрея Рубанова изначально казалась самой бестселлерной из книг короткого списка, но её победа была до конца не очевидна.

В этом году в жюри под председательством главного финансового уполномоченного России Юрия Воронина попали режиссер Владимир Бортко, блогер и бывшая комиссарка "Наших" Кристина Потупчик и Дмитрий "Гоблин" Пучков, оказавшийся здесь в последний момент вместо выбывшей певицы Гречки. Певицу Гречку, кстати, жалко — как-то так случилось, что два основных претендента на награду были посвящены детям. Вместо того чтобы выбирать между книгой про детскую любовь и книгу про детское насилие, как, возможно, делала бы на его месте 19-летняя Гречка, Дмитрий Пучков честно признался, что последние 20 лет книг практически не читает и начал их читать благодаря премии, проголосовав в итоге за сборник эссе Михаила Трофименкова, потому что они про кино, а кино его кормит. И в общем у столь хитроумно устроенной премии главная проблема оказывается опять в финале: как заставить всех этих разных, не слишком близких литературе людей открыть все эти книги, и шире того — как нам заставить людей не читающих начать читать все эти "бестселлеры", если мы шесть человек жюри убедить читать не можем.

Дети как главные герои

Победа романа Андрея Рубанова "Финист — ясный сокол" — это именно победа очевидного. Но еще интереснее пересечения, которые обнаружились между двумя книгами, набравшими наибольшее количество голосов. Наряду с романом Рубанова второй книгой-фаворитом стала "Калечина-Малечина" Евгении Некрасовой. На первый взгляд, книги эти совсем разные: роман Рубанова — сказочное фэнтези, повесть Некрасовой — история про девочку из провинциального города, которую все обижают. И голосовали за них по совсем разным соображениям: Владимир Бортко, например, отдал голос за книгу Рубанова, потому что любит мифы, а Кристина Потупчик проголосовала за Некрасову, потому что надо обращать внимание на проблемы подрастающего поколения. Только романы эти, такие разные, внезапно сходятся сразу в двух местах.