Трамп в Японии. Почему визит американского президента напоминал туристическую поездку

Василий Головнин — о том, как Дональд Трамп побывал на аудиенции у нового императора, сходил на соревнование по сумо и посетил новый японский авианосец

Спецпроект на тему Как устроена японская монархия Рассказываем об истории, обычаях и символах японской императорской власти

Президент США Дональд Трамп во вторник на своем лайнере Air Force One вылетел из токийского аэропорта Ханэда на родину, завершив четырехдневный визит в Японию, который временами был очень похож на туристическую поездку. Больше всего, конечно, он принес радостей любителям светской хроники: хозяин Белого дома первым из иностранных лидеров получил право встретиться с новым японским императором Нарухито. Тот занял престол 1 мая после добровольного ухода своего отца Акихито на покой, и визит Трампа стал для него дипломатическим дебютом. Галстук в тон туфлям жены В Японии многие волновались, как пройдет аудиенция и официальный банкет в императорском дворце в центре Токио. Трамп известен склонностью к неожиданным шуточкам, неформальному, мягко говоря, поведению, а также частым нежеланием соблюдать церемониал. Однако все прошло без накладок — 59-летний новый император Нарухито и 55-летняя императрица Масако вели себя с непринужденным достоинством. В Японии к тому же обратили внимание на то, что высочайшие супруги легко говорят по-английски, что явно способствовало успеху светской беседы. Трамп и его супруга Меланья тоже дали повод посудачить — во время визита в Японию они явно согласовывали свои наряды: президент США неизменно появлялся в галстуках, подобранных в тон туфлям своей жены.

Описание Президент США Дональд Трамп, первая леди Меланья Трамп, император Японии Нарухито и императрица Масако © EPA-EFE/KAZUHIRO NOGI / POOL

Впервые в жизни нынешний президент США побывал и на соревнованиях лучших мастеров японской национальной борьбы сумо. Он выразил пожелание расположиться поближе к помосту, где идут состязания, что стало еще одной головной болью для сотрудников протокола и охраны. Дело в том, что в пылу схватки борцы весом полтора-два центнера нередко летят в зрительный зал. Опасность исходила и от самой публики: в Японии есть обычай гневно кидать на помост подушки для сидения, если мастер сумо высокого ранга проигрывает новичку: такие метательные снаряды нередко попадают в тех, кто сидит близко к месту проведения состязаний.

Описание Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп на Токийском турнире по великому сумо © AP Photo/Evan Vucci

Однако и здесь все обошлось — борцы сражались аккуратно, с помоста не падали, а многочисленных зрителей еще при входе в зал настоятельно просили подушками не швыряться. Трамп был явно доволен зрелищем, что полностью входило в планы премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который построил визит заокеанского союзника так, чтобы свести к минимуму возможности говорить на опасные темы. В первую очередь это касалось проблемы экспорта и импорта: Трамп давно и жестко требует от Токио принять решительные меры по сокращению дефицита США в торговле с Японией, который в прошлом году составил почти $57 млрд. Премьер Абэ выигрывает время На итоговой пресс-конференции американский президент, правда, вновь выразил неудовольствие такой ситуацией. Однако премьер Абэ, судя по всему, еще до официальных переговоров в ходе совместной игры в гольф в элитном клубе к северо-востоку от Токио уговорил Трампа не слишком давить на японское правительство по торговым делам. Мол, впереди в стране парламентские выборы, не надо сейчас возбуждать избирателей — потом поговорим и поищем компромисс.

Описание Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (справа налево) в загородном гольф-клубе © EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA / POOL

Короче, Синдзо Абэ пока явно выиграл время, надеясь со временем убедить Трампа смягчить позицию по торговым делам. Весомый аргумент уже найден — нынешний хозяин Белого дома очень любит сделки по продаже американского оружия. В ходе нынешнего визита Токио подтвердил свое намерение приобрести в США 105 новейших многоцелевых боевых "самолетов-невидимок" F-35 почти на $9 млрд. На итоговой пресс-конференции Трамп с видимым удовольствием похвастался тем, что Токио стал самым крупным покупателем этой техники среди союзников Соединенных Штатов. Нравится президенту и то, что Япония закупает в США два мощных комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore ("Иджис эшор"), за которые предполагается выложить $2,5 млрд, хотя, по признанию военных чиновников, эта сумма еще возрастет. Обещания Пхеньяну Новыми боевыми самолетами, кстати, предполагается оснастить два легких авианосца, которыми вскоре Токио оборудует свои ВМС. Один из них Трамп посетил в последний день своего визита. Выступая перед американскими и японскими военными моряками, он подчеркнул, что новые боевые возможности позволят Японии принимать участие в разрешении конфликтов далеко от своих берегов. Что имел в виду Трамп, осталось невыясненным, однако Токио не скрывает, что наращивает мощь вооруженных сил в первую очередь для сдерживания Китая и КНДР.

Описание Президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп во время встречи с моряками ВМС США © AP Photo/Evan Vucci