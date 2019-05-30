"Годзилла-2: Король монстров": бесстыдный боевик про образцово-показательного ящера

Компании "Уорнер Бразерс Пикчерз" и "Леджендари Пикчерз" твердо намерены создать целую киновселенную монстров и после "Годзиллы" (2014) и "Конг: Остров черепа" (2017) снимают продолжение истории про радиоактивных титанов. Первые две картины вселенной были успешными в финансовом плане, а вот с художественной точки зрения все не так однозначно. К третьему фильму в общем ничего не изменилось. Человеческая цивилизация через пять лет после нападения монстров-титанов начинает оправляться от трагедии и смиряться с потерями. Так, пара ученых в разводе, доктор Эмма Рассел (Вера Фармига) и доктор Марк Рассел (Кайл Чендлер), во время прошлой атаки потерявшие сына, создали аппарат под названием "Орка", который, аккумулировав биоакустику различных монстров, действует по принципу гидролокатора и позволяет не только общаться, но даже управлять ими. Пока Марк занимается наблюдением за стаями волков, у Эммы появляется возможность опробовать их изобретение. Она берет под мышку дочь-подростка, которую сыграла ужасно модная нынче Милли Бобби Браун из сериала "Очень странные дела", и едет приручать пробудившуюся Мотру. Там их и "Орку" быстро берут в заложники экоактивисты под предводительством Джоны Алана (Чарльз Денс), а Марк вместе с организацией "Монарх", которая пытается наладить контакт между монстрами и людьми, отправляются на их спасение. В это время по всей планете просыпаются и другие титаны, в том числе Змей Горыныч по имени Гидора.

Описание Кадр из фильма "Годзилла-2: Король монстров" © WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Из предыдущей части в фильм перекочевали только доктор Иширо Серизава (Кэн Ватанабэ) и доктор Вивьен Грэхам (Салли Хокинс). Томас Миддлдитч из сериала "Кремниевая долина" пытается в качестве из одного сотрудников "Монарха" разбавить твердолобую серьезность фильма неловкими шутками. Ему в этом помогает, как всегда, ироничный Брэдли Уитфорд. Вообще, удивительно, сколько хороших артистов согласились участвовать в этом откровенном безобразии.

Название фильма отсылает к самой первой картине про Годзиллу, вышедшей в Японии в 1954 году. В США ее выпустили в прокат под названием "Годзилла: Король монстров". Это служит своеобразным напоминанием того, что этой кинотрадиции почти 70 лет, и совсем ничего не знать про нее довольно сложно

Даже если вы ничего не знаете про японское кино, то наверняка смотрели "Годзиллу" Роланда Эммериха в 1998 году, хотя он к истории ящера не имеет никакого отношения. Более или менее вернуть голливудскую продукцию к японским истокам удалось Гарету Эдвардсу в фильме 2014 года. Создатели новой части утверждают, что отталкиваются именно от нее, хотя по мне — пытаются угодить всем и сразу. Вроде и так уже понятно, что Годзилла — хороший король монстров, образцово-показательный радиоактивный ящер, который пытается восстановить природный баланс, нарушенный людьми. Но в фильме нам представляют это как какие-то невероятные откровения, и ведущие умы человечества примерно половину экранного времени никак не могут уразуметь, убивать им Годзиллу или нет. Продолжение играет на все аудитории: и на тех, кто посмотрел первую часть и помнит, о чем она, и на тех, кто посмотрел, но не помнит, и мне кажется, удачнее всего на тех зрителей, которые не смотрели ее вообще.

Описание Кадр из фильма "Годзилла-2: Король монстров" © WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Монстры здесь настолько масштабны, что подминают по себя весь драматический нарратив. В первой части Эдвардс пытался сохранять экшен и драму примерно на одном уровне, чем в итоге убил и то и другое. Майкл Догерти же без зазрения совести свел драму на рудиментарный уровень, что заставило фильм работать. "Годзилла-2: Король монстров" напоминает классический боевик категории Б из 90-х, где главное — это действие, а диалоги ограничиваются набором заезженных фраз. Потому что диалоги здесь вообще не важны, главное — это бои огромных монстров, разрушенные города, бомбы, перестрелки, а также отсутствие каких-либо законов физики.

В фильме достаточное количество сюжетных поворотов, чтобы двигать всю конструкцию вперед к счастливому концу, поэтому скучно не будет. Просто надо понимать, что это сквозящий пошлостью, бесстыдный, но красивый боевик, который нужно смотреть с незамутненным критическими изысканиями сознанием